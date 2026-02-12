Μάτζικ – Μπακς 108-116: «Καθάρισαν» Πόρτερ και Τόμας για τα «ελάφια»
Με «τριπλό» Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ και 34άρα από τον Καμ Τόμας, οι Μπακς επικράτησαν 116-108 των Μάτζικ.
Οι Μιλγουόκι Μπακς αν και παρατάχθηκαν ξανά χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πέτυχαν την τέταρτη νίκη τους στα τελευταία πέντε ματς, επικρατώντας 116-108 των Ορλάντο Μάτζικ.
Τα Ελάφια είχαν σε τρομερό βράδυ τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ που κατέγραψε triple double, με 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ και κορυφαίο σκόρερ τον Καμ Τόμας, που τελείωσε το ματς με 34 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς ανέβηκε στο 22-30, παραμένει ωστόσο μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στα play in, ενώ οι Μάτζικ έπεσαν στο 28-25.
Μάτζικ – Μπακς 108-116: Οι καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης
Για τους ηττημένους Μάτζικ ξεχώρισε ο Ντέσμοντ Μπέιν που ολοκλήρωσε το ματς με 31 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ και ο Πάολο Μπανκέρο με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Τα δωδεκάλεπτα: 24-20, 51-52, 83-88, 108-116
