Νεκρός 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του μετρό
Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3
Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας που έπεσε σήμερα το πρωί στις γραμμές του μετρό κοντά στο σταθμό Σύνταγμα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις ανέσυραν το πτώμα ενός 65χρονου, το οποίο στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Ο σταθμός του Συντάγματος στη Γραμμή 2 του Μετρό παραμένει εκτός λειτουργίας από τις 08:00 περίπου. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, στη Γραμμή 2 του Μετρό η κυκλοφορία προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη-Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη-Ελληνικό.
Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 είναι ανοιχτός.
