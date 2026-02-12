Μετρό: Εκτός λειτουργίας ο σταθμός «Σύνταγμα» μετά από απόπειρα αυτοκτονίας
Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στο Μετρό του Συντάγματος, όταν ένα άτομο έπεσε στις ράγες στη Γραμμή 2 με κατεύθυνση προς Ελληνικό.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το άτομο έχει τραυματιστεί σοβαρά και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ για την επιχείρηση απεγκλωβισμού και παροχής πρώτων βοηθειών.
Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, «στη Γραμμή 2 του Μετρό η κυκλοφορία προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη-Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη-Ελληνικό, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Σύνταγμα. Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3. Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 είναι ανοιχτός».
