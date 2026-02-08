Αναστάτωση στο Μετρό: Νεαροί τράβηξαν τον μοχλό κίνδυνου σε δρομολόγιο – Εκκενώθηκε ο συρμός
Νεαροί τράβηξαν τον μοχλό κινδύνου στο Μετρό, όταν ο συρμός είχε ήδη αναχωρήσει από τον σταθμό Σύνταγμα με προορισμό το Ελληνικό
Αναστάτωση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (7/2) στο Μετρό, όταν νεαρά άτομα τράβηξαν τον μοχλό κινδύνου που βρίσκεται δίπλα στις πόρτες, ενώ ο συρμός είχε ήδη αναχωρήσει από τον σταθμό Σύνταγμα με προορισμό το Ελληνικό.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, του MEGA, η ενεργοποίηση του συστήματος ασφαλείας προκάλεσε επιβράδυνση της πορείας του συρμού, χωρίς όμως να ακινητοποιηθεί ανάμεσα στους σταθμούς.
Τελικά, το τρένο έφτασε κανονικά στον σταθμό Ακρόπολη, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και συνέχισαν τη διαδρομή τους με τον επόμενο συρμό.
