Ένταση και φωτιά σε πτέρυγα των φυλακών Τρικάλων
Ομάδα κρατουμένων αντέδρασε σε απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου
Ένταση σημειώθηκε στην Πτέρυγα Α2 των Φυλακών Τρικάλων μετά από διαδικασία πειθαρχικού συμβουλίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν επεισόδια και να εκδηλωθεί μικρής έκτασης φωτιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, ομάδα κρατουμένων αντέδρασε στην απόφαση, με την κατάσταση να κλιμακώνεται για σύντομο χρονικό διάστημα, πριν αποκατασταθεί η τάξη από το προσωπικό.
