Έρχεται νέο μπαράζ πλειστηριασμών: Στο e-σφυρί διαμερίσματα και οικόπεδα

Από τον Μάρτιο νέοι πλειστηριασμοί σε ακίνητα πρόκειται να κάνουν την εμφάνισή τους στο e-auction.

Έχουν δρομολογηθεί για πλειστηριασμό έως τις 3 Ιουνίου 2026, 40 ακίνητα με τη λίστα να περιλαμβάνει διαμερίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, επαγγελματικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες και θέσεις στάθμευσης.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο υπερβαίνουν τα 112,5 δισ. ευρώ

Οι τιμές πρώτης προσφοράς ξεκινούν από 7.000 ευρώ και φτάνουν έως τα 3,5 εκατ. ευρώ.

Οι πλειστηριασμοί

Οι νέοι πλειστηριασμοί που ξεχωρίζουν είναι:

Αγροτεμάχιο έκτασης 25.460 τ.μ. με βιομηχανική εγκατάσταση στη Βοιωτία με τιμή πρώτης προσφοράς 3,5 εκατ. ευρώ.

Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο 780,89 τ.μ. με οικοδομή και θέσεις στάθμευσης στη Νέα Ιωνία με τιμή πρώτης προσφοράς 2,5 εκατ. ευρώ.

Οριζόντια ιδιοκτησία, οικοδομή 374,20 τ.μ. σε οικόπεδο 1.200 τ.μ. στην Κηφισιά-Καστρί με ποσοστό συνιδιοκτησίας 433/1000 εξ αδιαιρέτου με τιμή πρώτης προσφοράς 815.000 ευρώ.

Εξ αδιαιρέτου οικοπέδου 241,50 τ.μ. στο Δήμο Αθηναίων με τιμή πρώτης προσφοράς 488.000 ευρώ.

Οικόπεδο με οικοδομή, συνολικής έκτασης 3.931,29 τ.μ. στο Ροδοβάνι Χανίων με τιμή πρώτης προσφοράς 744.000 ευρώ.

Διαμέρισμα πρώτου ορόφου 136,90 τ.μ. στην Κηφισιά με τιμή πρώτης προσφοράς 396.000 ευρώ.

Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο 209,30 τ.μ. με οικοδομή στην Καλογρέζα με τιμή πρώτης προσφοράς 370.500 ευρώ.

Διαμέρισμα πέμπτου ορόφου 113,65 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή με θέση στάθμευσης 11 τ.μ. και δώμα 60,74 τ.μ. και τιμή πρώτης προσφοράς 340.000 ευρώ.

Οικόπεδο 346,85 με οικία 80,63 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή με τιμή πρώτης προσφοράς 260.000 ευρώ.

Διαμέρισμα δευτέρου ορόφου 114 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή με τιμή πρώτης προσφοράς 247.000 ευρώ.

Αγρός 5,8 στρεμμάτων με βιομηχανικό κτίριο 595 τ.μ. στο δημοτικό διαμέρισμα Πλατύκαμπου Λάρισας με τιμή πρώτης προσφοράς 220.000 ευρώ.

Διαμέρισμα πέμπτου ορόφου 80,50 τ.μ. στο Περιστέρι με τιμή πρώτης προσφοράς 126.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο υπερβαίνουν τα 112,5 δισ. ευρώ, ενώ περισσότεροι από 2,3 εκατ. φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, από δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών έως κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.

Ο εισπρακτικός στόχος για το 2026 έχει τεθεί ψηλά, με τον πήχη να ξεπερνά τα 6 δισ. ευρώ.

Πώς γίνονται πλειστηριασμοί ακινήτων

Οι πλειστηριασμοί ακινήτων αποτελούν το έσχατο μέσο που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για να οδηγήσει στο ταμείο ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις, με το συνηθέστερο μέσο να αποτελούν οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων οι οποίες διενεργούνται με αυτοματοποιημένη διαδικασία. Για οφειλές μεγάλου ύψους η εφορία προχωρά σε δεσμεύσεις, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων του οφειλέτη, από τους οποίους εξαιρείται, υπό προϋποθέσεις, μόνο η πρώτη κατοικία.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, πριν από τον πλειστηριασμό των ακινήτων γίνεται η κατάσχεση, αλλά πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης καθίσταται υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής/υπερημερίας. Αντίθετα, δεν απαιτείται ειδοποίηση για τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τίθεται σε κίνδυνο η είσπραξη της οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να παρακάμψει την τήρηση της ανωτέρω προδικασίας και να δεσμεύσει τα ακίνητα πριν ειδοποιήσει τον οφειλέτη.

Ως προς τις συνέπειες της κατάσχεσης του ακινήτου ισχύουν τα εξής:

Από την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, αυτός στερείται του δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου και των συστατικών στοιχείων του ακινήτου ακόμη και εάν αυτά δεν περιγράφονται στην έκθεση κατάσχεσης ή αν ήταν παρών ο οφειλέτης κατά την κατάσχεση από τότε.

Η έκθεση κατάσχεσης δεν σημαίνει και πλειστηριασμό.

Εφόσον, ο οφειλέτης δεν έχει εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Υπηρεσίας, υποχρεούται , μετά την παρέλευση 40 ημερών και το αργότερο σε 4 μήνες από την κατάσχεση, να ορίσει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε 5 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος.

Εάν δεν διενεργηθεί ο πλειστηριασμός την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, εκδίδει νέο πρόγραμμα, το αργότερο εντός έτους από την ημέρα που ο πλειστηριασμός δεν διενεργήθηκε ή ανεστάλη και ορίζει νέα ημερομηνία κατά τα ανωτέρω. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν τηρούνται εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του Προϊσταμένου.

Η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού μετά την πάροδο των νόμιμων προθεσμιών, δεν επιφέρει ακυρότητα αυτού.

Αναστολή εκτέλεσης του εκδοθέντος προγράμματος πλειστηριασμού επιτυγχάνεται με την ένταξη του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του, ή με την έκδοση δικαστικής απόφασης περί αναστολής του.

Πηγή: OT