Σοκ προκάλεσε η είδηση της σύλληψης ενός πιλότου μέσα στο πιλοτήριο, ελάχιστα λεπτά πριν το αεροσκάφος τροχοδρομήσει για απογείωση.

Οι Αρχές προχώρησαν στην άμεση κινητοποίηση και πέρασαν χειροπέδες στον κυβερνήτη μπροστά στα έκπληκτα μάτια του πληρώματος.

Ο πιλότος κατηγορείται για βαρύτατα αδικήματα που σχετίζονται με παιδεραστία και κατοχή υλικού παιδικής κακοποίησης.

BREAKING🚨: 60-year-old LATAM Airlines pilot Sérgio Antônio Lopes was arrested last night, inside the cockpit of his plane at Congonhas Airport (São Paulo) moments before takeoff to Rio de Janeiro. He’s accused of leading an 8+ year child sexual exploitation ring: paying… pic.twitter.com/2zoDlfKfs5 — Officer Lew (@officer_Lew) February 11, 2026

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην αεροπορική εταιρεία και τους επιβάτες, καθώς η πτήση καθυστέρησε και χρειάστηκε η αντικατάσταση του πληρώματος, ενώ η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.