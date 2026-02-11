Φάμελλος για ακρίβεια: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακόμα και το έθιμο της Τσικνοπέμπτης έχει γίνει πολυτέλεια

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την αυριανή μέρα και το έθιμο της Τσικνοπέμπτης, επέκρινε την κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας.

«Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακόμα και το έθιμο της Τσικνοπέμπτης έχει γίνει είδος πολυτελείας», τονίζει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως «οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη», ενώ όπως αναφέρει «σε σχέση με το 2019, οι τιμές σε πολλά είδη κρέατος έχουν διπλασιαστεί. Αλλά ακόμα και σε σχέση με πέρυσι, οι τιμές έχουν αυξηθεί 30%».

«Είναι στο χέρι μας αυτή η Τσικνοπέμπτη να είναι η τελευταία της κυβέρνησης Μητσοτάκη»

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπενθυνίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φέρει στη Βουλή σχέδιο νόμου για έλεγχο της αγοράς και καταπολέμηση της αισχροκέρδειας, αλλά και για την αναστολή του ΦΠΑ στα τρόφιμα για τουλάχιστον έξι μήνες, πρισθέτοντας πως έχει καταθέσει ο ίδιος και «Επίκαιρη Ερώτηση στον κ. Μητσοτάκη να έρθει εδώ στη Βουλή να απαντήσει γιατί δεν παίρνει μέτρα κατά της ακρίβειας».

«Απ’ ότι φαίνεται φοβάται να έρθει να απαντήσει», σχολιάζει χαρακτηριστικά.

Για να καταλήξει: «Όμως ας είμαστε και λίγο αισιόδοξοι. Είναι στο χέρι μας αυτή η Τσικνοπέμπτη να είναι η τελευταία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και όταν θα φύγουν αυτοί, όλη η Ελλάδα θα έχει ένα λόγο παραπάνω να γιορτάσει».