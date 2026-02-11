Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Recipes: Healthy επιλογές φαγητού για όλη τη μέρα
Τα Νέα της Αγοράς 11 Φεβρουαρίου 2026, 14:55

Recipes: Healthy επιλογές φαγητού για όλη τη μέρα

Υγιεινές επιλογές για όλη τη μέρα, με εύκολες recipes για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό που συνδυάζουν γεύση και ισορροπία.

Ποια λαχανικά «δουλεύουν» καλύτερα με το κρέας

Ποια λαχανικά «δουλεύουν» καλύτερα με το κρέας

Η αναζήτηση υγιεινών επιλογών φαγητού δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη ούτε χρονοβόρα. Με λίγη οργάνωση και τις σωστές recipes, μπορείς να δημιουργήσεις ένα ημερήσιο πλάνο που προσφέρει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, γεύση και ισορροπία χωρίς υπερβολές.

Recipes για κάθε στιγμή της ημέρας

Από ένα εύκολο πρωινό που ετοιμάζεται από το προηγούμενο βράδυ, μέχρι ένα ελαφρύ μεσημεριανό πλούσιο σε πρωτεΐνη και ένα δροσερό, ανάλαφρο βραδινό, οι παρακάτω επιλογές αποδεικνύουν έμπρακτα πως η υγιεινή διατροφή μπορεί να είναι απλή, απολαυστική και απόλυτα προσαρμοσμένη στην καθημερινότητα.

Για πρωινό overnight oatmeal

Ένα από τα πιο πρακτικά και θρεπτικά πρωινά, μπορείς να ετοιμάσεις το overnight oatmeal από το προηγούμενο βράδυ και να σε περιμένει έτοιμο στο ψυγείο το επόμενο πρωί. Ο συνδυασμός βρόμης, γάλακτος ή φυτικού ροφήματος, φρούτων και πολύτιμων σπόρων chia, προσφέρει φυτικές ίνες και ενέργεια που διαρκεί μέσα στη μέρα.

Παράλληλα εντείνει το αίσθημα κορεσμού, καθώς σε κρατά χορτάτο για περισσότερο ενώ είναι ιδανικό για όσους θέλουν κάτι γρήγορο αλλά θρεπτικό πριν ξεκινήσουν τη μέρα τους.

Βρες την συνταγή εδώ

Για μεσημεριανό τσιπούρες στο φούρνο

Οι τσιπούρες στο φούρνο αποτελούν ένα ισορροπημένο μεσημεριανό που συνδυάζει γεύση και θρεπτική αξία. Το ψάρι είναι πλούσιο σε ωμέγα‑3 λιπαρά, τα οποία «θωρακίζουν» την καρδιά, ενώ το ψήσιμο στη λαδόκολλα είναι ένας υγιεινός τρόπος μαγειρέματος, καθώς δεν απαιτεί πολύ λάδι και διατηρεί τα θρεπτικά συστατικά του ψαριού και των λαχανικών. Μπορείς να το συνοδεύσεις με ψητά λαχανικά, πατάτες ή μια δροσερή σαλάτα για ένα πλήρες γεύμα.

Είναι μια επιλογή που ταιριάζει τόσο σε καθημερινές όσο και σε πιο «ξεχωριστές» μέρες, χωρίς να απαιτεί περίπλοκη προετοιμασία.

Βρες την συνταγή εδώ

Για βραδινό σαλάτα με αγγούρι και ρεβύθια

Για το βραδινό, μια σαλάτα με βάση το αγγούρι προσφέρει δροσιά και ενυδάτωση, αποτελώντας την ιδανική επιλογή για όσους θέλουν κάτι ανάλαφρο πριν τον ύπνο. Το αγγούρι συνδυάζεται υπέροχα με μυρωδικά, γιαούρτι, μπούκοβο (για τους λάτρεις των ανατρεπτικών συνδυασμών) ή ακόμη και λίγους ξηρούς καρπούς για έξτρα υφή.

Είναι ένα πιάτο που σε χορταίνει χωρίς να σε βαραίνει, βοηθά στη χώνεψη και μπορεί να λειτουργήσει ως τέλειο «κλείσιμο» της ημέρας, ειδικά τις μέρες που χρειάζεστε κάτι απλό αλλά νόστιμο.

Βρες την συνταγή εδώ

