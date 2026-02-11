Οι ημιτελικοί τoυ Κυπέλλου Ελλάδας Betsson παίζουν στην Betsson με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*

Στην πλατφόρμα της Betsson μπορείς να ζήσεις όλη τη δράση με Bet Builder, δυνατές Ενισχυμένες Αποδόσεις και σούπερ προσφορές, αξιοποιώντας παράλληλα προηγμένα features που ανεβάζουν την εμπειρία παιχνιδιού σε άλλο επίπεδο.

Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο μεταξύ τους ημιτελικό. Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι και έχει το προβάδισμα για την πρόκριση. Σε περίπτωση νίκης του Παναθηναϊκού με ένα γκολ διαφορά, η αναμέτρηση θα οδηγηθεί σε παράταση και αν χρειαστεί στα πέναλτι. Όποια ομάδα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στον τελικό τον νικητή του ζευγαριού Λεβαδειακός – ΟΦΗ.

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από καλή εμφάνιση στο πρώτο ματς των ημιτελικών και παραμένει αήττητος στα τρία τελευταία παιχνίδια του. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι αιωνίων. Οι αποδόσεις δίνουν προβάδισμα στους γηπεδούχους, με τον άσο στο 1.80** και το διπλό στο 4.40**, ενώ το Goal/Goal προσφέρεται στο 1.90** και το No Goal στο 1.82**.

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ 320 ΔΩΡΑ + ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ BETSSON

Στην Betsson θα βρεις και ανανεωμένες Ενισχυμένες Αποδόσεις για την αναμέτρηση της Τούμπας. Συγκεκριμένα, το combo αποτέλεσμα αγώνα και Over 2.5 γκολ υπέρ του ΠΑΟΚ ανεβαίνει στο 3.70 (από 2.95). Το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Tetteh διαμορφώνεται στο 4.15 (από 3.90), το να κερδίσει ένα ημίχρονο ο Παναθηναϊκός προσφέρεται στο 2.70 (από 2.50), ενώ το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο φτάνει στο 4.10 (από 3.85).

Στον άλλο ημιτελικό, ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ σε μία αναμέτρηση που αποτελεί την τρίτη μονομαχία των δύο ομάδων μέσα σε μία εβδομάδα. Ο Λεβαδειακός κυνηγά την πρώτη του παρουσία σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ενώ ο ΟΦΗ έχει κατακτήσει το τρόπαιο το 1987 και ήταν φιναλίστ πέρυσι.

Ο Λεβαδειακός έφυγε με ισοπαλία από το πρώτο παιχνίδι στο Παγκρήτιο, ενώ στο μεταξύ τους παιχνίδι πρωταθλήματος ηττήθηκε με 3-2. Στην έδρα του όμως παρουσιάζεται ιδιαίτερα δυνατός και θα προσπαθήσει να πάρει τη νίκη και την πρόκριση. Ο ΟΦΗ, με εξαιρετική αγωνιστική εικόνα το τελευταίο διάστημα, στοχεύει σε ακόμη μία παρουσία σε τελικό. Ο άσος του Λεβαδειακού βρίσκεται στο 1.72**, ενώ το διπλό του ΟΦΗ στο 5.00**. Το Over 2.5 προσφέρεται στο 2.07**, το Under 2.5 στο 1.77**, το G/G στο 1.98** και το N/G στο 1.78**.

Και σε αυτή την αναμέτρηση υπάρχουν ισχυρές ανανεωμένες Ενισχυμένες Αποδόσεις. Το να σκοράρει ο T. Nous προσφέρεται πλέον στο 6.00 (από 5.00), το Over 1.5 συνολικά γκολ του ΟΦΗ ανεβαίνει στο 4.50 (από 4.20), το Over 9.5 συνολικά σουτ στην εστία φτάνει στο 2.95 (από 2.76), ενώ το να σημειωθεί το πρώτο γκολ στο χρονικό διάστημα 00:00–14:59 διαμορφώνεται στο 3.05 (από 2.85).

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON

Στην Betsson θα βρεις επίσης κορυφαία features που κάνουν τη διαφορά. Με το Bet Builder μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου στοίχημα συνδυάζοντας επιλογές από τον ίδιο αγώνα. Με το Auto Cash Out μπορείς να ορίσεις από πριν την τιμή εξαργύρωσης που επιθυμείς και μόλις το δελτίο φτάσει εκεί, η εξαργύρωση γίνεται αυτόματα, προσφέροντας άνεση, ασφάλεια και πλήρη έλεγχο. Παράλληλα, οι Πληροφορίες AI προσφέρουν έξυπνη ανάλυση αγώνων σε μεγάλες διοργανώσεις και πρωταθλήματα, όπως Super League, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga, Serie A, Primeira Liga, Super Lig, καθώς και στα Champions League, Europa League και Conference League.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ