Πιστεύουν οι Έλληνες στους εξωγήινους; Οι απαντήσεις θα σας εκπλήξουν!

Μαζί με τον Λάκη Λαζόπουλο, επέστρεψε και ο συνεργάτης του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ», ο Vibrator!

Στην αγαπημένη του συνήθεια, ο Vibrator βρέθηκε σε λαϊκή αγορά της Αθήνας και έθεσε διάφορα ερωτήματα στους πολίτες.

«Πιστεύετε ότι υπάρχουν εξωγήινοι;», «Πώς πιστεύετε ότι μοιάζουν οι εξωγήινοι;», «Ποιον θα στέλνατε στο Διάστημα;» ήταν κάποια από τα ερωτήματα που έθεσε στους πολίτες.

Οι απαντήσεις, όπως πάντα άλλωστε, είναι… εντυπωσιακές, ενώ κάποιες από αυτές και καθόλου αναμενόμενες!

Δείτε το σπαρταριστό βίντεο