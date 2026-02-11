Πιστεύουν οι Έλληνες στους εξωγήινους; Οι απαντήσεις θα σας εκπλήξουν!
Μαζί με τον Λάκη Λαζόπουλο στο πρώτο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» του 2026 επέστρεψε και ο Vibrator!
- Γαλλία: Τρίτος θάνατος μωρού μετά από κατανάλωση βρεφικού γάλακτος
- Χαλάνδρι: «Λες και είμαστε αγροτικές φυλακές» – Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που έσβηνε απουσίες σε μαθητές
- Φάμελλος για ακρίβεια: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακόμα και το έθιμο της Τσικνοπέμπτης έχει γίνει πολυτέλεια
Μαζί με τον Λάκη Λαζόπουλο, επέστρεψε και ο συνεργάτης του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ», ο Vibrator!
Στην αγαπημένη του συνήθεια, ο Vibrator βρέθηκε σε λαϊκή αγορά της Αθήνας και έθεσε διάφορα ερωτήματα στους πολίτες.
«Πιστεύετε ότι υπάρχουν εξωγήινοι;», «Πώς πιστεύετε ότι μοιάζουν οι εξωγήινοι;», «Ποιον θα στέλνατε στο Διάστημα;» ήταν κάποια από τα ερωτήματα που έθεσε στους πολίτες.
Οι απαντήσεις, όπως πάντα άλλωστε, είναι… εντυπωσιακές, ενώ κάποιες από αυτές και καθόλου αναμενόμενες!
Δείτε το σπαρταριστό βίντεο
