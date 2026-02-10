newspaper
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Ιαπωνία: Στους 46 ανήλθαν οι νεκροί από τις ισχυρές χιονοπτώσεις
Κόσμος 10 Φεβρουαρίου 2026, 10:11

Ιαπωνία: Στους 46 ανήλθαν οι νεκροί από τις ισχυρές χιονοπτώσεις

Οι σχεδόν συνεχείς χιονοπτώσεις από τις 20 Ιανουαρίου σε μεγάλο τμήμα της βόρειας Ιαπωνίας προκάλεσαν χάος στους δρόμους, ιδιαίτερα κατά μήκος της Θάλασσας της Ιαπωνίας

Σύνταξη
A
A
Οι πρόσφατες χιονοπτώσεις που σημειώθηκαν στην Ιαπωνία στοίχισαν τη ζωή σε 46 ανθρώπους σε λιγότερο από έναν μήνα, ενώ αυτοί που τραυματίστηκαν ανέρχονται σε 558, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Οι σχεδόν συνεχείς χιονοπτώσεις από τις 20 Ιανουαρίου σε μεγάλο τμήμα της βόρειας Ιαπωνίας προκάλεσαν χάος στους δρόμους, ιδιαίτερα κατά μήκος της Θάλασσας της Ιαπωνίας.

Στον νομό Αομόρι, στο βόρειο τμήμα του βασικού νησιού Χονσού της Ιαπωνίας, οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με 1,3 μέτρο χιονιού, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Πολλά δυστυχήματα προκλήθηκαν από σωρούς χιονιού που έπεσαν πάνω σε θύματα από τις στέγες κτιρίων, ή από την πτώση ανθρώπων που προσπαθούσαν να τις καθαρίσουν, σύμφωνα με την αστυνομία και αξιωματούχους.

Στα τέλη Ιανουαρίου μια 91χρονη γυναίκα βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι μπροστά από το σπίτι της στον Αομόρι. Η αστυνομία πιστεύει πως το χιόνι στο οποίο βρέθηκε θαμμένη είχε πέσει από τη στέγη του σπιτιού της.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση ανέπτυξε στρατιώτες για να βοηθήσει τους κατοίκους του νομού Αομόρι, που ήταν αυτός που επλήγη περισσότερο, καθώς το χιόνι έφτανε σε έως και 4,5 μέτρα σε απομονωμένες περιοχές του.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Δώρα Δημόσιο: Προς την απόρριψη της επαναφοράς κατευθύνεται η απόφαση του ΣτΕ

Δώρα Δημόσιο: Προς την απόρριψη της επαναφοράς κατευθύνεται η απόφαση του ΣτΕ

Metlen: Εμπιστοσύνη από την Fitch για 7 λόγους

Metlen: Εμπιστοσύνη από την Fitch για 7 λόγους

Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Τα 2/3 των πολιτών θεωρούν τις ΗΠΑ μεγάλη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη
Δημοσκόπηση 10.02.26

Τα 2/3 των Γερμανών θεωρούν τις ΗΠΑ μεγάλη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση οι Γερμανοί συνεχίζουν να θεωρούν τη Ρωσία ως μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη αλλά τα ποσοστό που βλέπει κίνδυνο στις ΗΠΑ έχει εκτοξευτεί τα τελευταία δύο χρόνια

Σύνταξη
«Σαγιονάρα» στον πασιφισμό – Ο θρίαμβος Τακαΐτσι, η Ιαπωνία του μιλιταρισμού και το μήνυμα στην Κίνα
«Λευκή επιταγή»; 10.02.26

«Σαγιονάρα» στον πασιφισμό – Ο θρίαμβος Τακαΐτσι, η Ιαπωνία του μιλιταρισμού και το μήνυμα στην Κίνα

Με τη σαρωτική νίκη της φιλοτραμπικής Σαναέ Τακαΐτσι, η Ιαπωνία κλείνει το κεφάλαιο του μεταπολεμικού ειρηνισμού, ανοίγοντας τον δρόμο για γεωστρατηγική αναδιάρθρωση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το δίκτυο εξουσίας και οι ρόλοι των γυναικών στον αποκρουστικό κόσμο του Έπσταϊν
Mηχανή ισχύος 10.02.26

Το δίκτυο εξουσίας και οι ρόλοι των γυναικών στον αποκρουστικό κόσμο του Έπσταϊν

Τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν έναν κόσμο κολακείας και αδελφότητας, όπου οι πλούσιοι άνδρες αναπτύσσονται και οι γυναίκες παρέχουν υπηρεσίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μεξικό: Νεκροί τουλάχιστον 5 από τους 10 εργαζόμενους καναδικής εταιρείας που είχαν απαχθεί
Μεξικό 10.02.26

Νεκροί τουλάχιστον 5 από τους 10 εργαζόμενους που είχαν απαχθεί

Η μεξικανική εισαγγελία «ταυτοποίησε πέντε πτώματα» που ανήκουν στους εργαζόμενους καναδικής εταιρείας οι οποίοι είχαν απαχθεί, μαζί με άλλους πέντε συναδέλφους τους, στα τέλη του περασμένου μήνα.

Σύνταξη
Πως η Ρωσία δίνει προτεραιότητα εναντίον των χειριστών drone και σε επιθέσεις στα μετόπισθεν βγαίνοντας κερδισμένη
Ουκρανία 10.02.26

Πως η Ρωσία δίνει προτεραιότητα εναντίον των χειριστών drone και σε επιθέσεις στα μετόπισθεν βγαίνοντας κερδισμένη

Μια ανάλυση στο μέτωπο του πολέμου όπως αυτό εκτυλίσσεται στη Νοβομιχαΐλοβκα στη νότια Ουκρανία, δείχνει πως η Ρωσία έχει στοχοθετήσει πιο αποτελεσματικά τις προτεραιότητες της

Σύνταξη
Ειρηνικός: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου με 2 νεκρούς – Κάλεσαν και το λιμενικό να διασώσει επιζώντα
Ειρηνικός Ωκεανός 10.02.26 Upd: 04:50

Νέο φονικό πλήγμα των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου με... επιχείρηση διάσωσης

Για πρώτη φορά οι αμερικανικές δυνάμεις ενημέρωσαν το λιμενικό να σπεύσει για τη διάσωση επιζώντα, έπειτα από φονικό πλήγμα τους κατά ταχύπλοου στον Ειρηνικό Ωκεανό με δύο νεκρούς.

Σύνταξη
Πτώση ελικοπτέρου εναέριου-ασθενοφόρου στη Λιβύη με δύο Ρώσους πιλότους και τρεις ντόπιους [Λιβύη]
Χωρίς επιζώντες 10.02.26

Πτώση ελικοπτέρου εναέριου-ασθενοφόρου στη Λιβύη με δύο Ρώσους πιλότους και τρεις ντόπιους

Ελικόπτερο - ασθενοφόρο με Ρώσους πιλότους, Λίβυους στρατιωτικούς και νοσηλευτή έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αποστολής διάσωσης στην περιοχή του Λιβυκού Εθνικού Στρατού του Χαφτάρ στη νότια Λιβύη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Αναβλήθηκε η συζήτηση στο Κοινοβούλιο του νομοσχεδίου για τη γενική αμνηστία
Καράκας 10.02.26

Αναβάλλεται... η γενική αμνηστία στη Βενεζουέλα

Η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση στο Κοινοβούλιο της Βενεζουέλας προκειμένου να συζητηθεί το νομοσχέδιο για την αμνηστία αναβλήθηκε, χωρίς να έχει γίνει γνωστή νέα ημερομηνία συζήτησης.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Η Βρετανία καλεί το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφασή του για επέκταση του ελέγχου
De facto προσάρτηση 10.02.26

Η Βρετανία εγκαλεί το Ισραήλ για τη Δυτική Οχθη

«Εντονα» καταδικάζει η Βρετανία την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Δυτική Οχθη, καλώντας το να την ανακαλέσει, ενώ τη «βαθύτατη ανησυχία» του εκφράζει ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Σύνταξη
Κάγια Κάλας: Το κοινό που αποδοκίμασε τον Βανς στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έδειξε ευρωπαϊκή υπερηφάνεια
Πρωτοφανή σχόλια 09.02.26

Κάγια Κάλας: Το κοινό που αποδοκίμασε τον Βανς στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έδειξε ευρωπαϊκή υπερηφάνεια

Την δική της εξήγηση για τις αποδοκιμασίες εις βάρος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έδωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. «Έχουμε ακούσει πολλά και όχι ωραία από τις ΗΠΑ», είπε

Σύνταξη
Τι είπε ο Κάρικ για το… κούρεμα του οπαδού της Γιουνάιτεντ, λίγο πριν το κρίσιμο ματς με τη Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Τι είπε ο Κάρικ για το… κούρεμα του οπαδού της Γιουνάιτεντ, λίγο πριν το κρίσιμο ματς με τη Γουέστ Χαμ

Ο Μάικλ Κάρικ αναφέρθηκε στον οπαδό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που περιμένει το βράδυ της Τρίτης την πέμπτη σερί νίκη της ομάδας του προκειμένου να ολοκληρωθεί το μαρτύριό του και να πάει επιτέλους για κούρεμα!

Σύνταξη
Κυτταρικό εμφύτευμα εναντίον της Πάρκινσον δοκιμάζεται σε ανθρώπους
Τόνωση ντοπαμίνης 10.02.26

Κυτταρικό εμφύτευμα εναντίον της Πάρκινσον δοκιμάζεται σε ανθρώπους

Ερευνητές εξετάζουν αν η εισαγωγή βλαστοκυττάρων που παράγουν ντοπαμίνη στον εγκέφαλο ασθενών με Πάρκινσον μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου και να βελτιώσει την κινητικότητα.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Άγριο επεισόδιο βίας στο Ηράκλειο: Του έσπασαν τα δόντια με πέτρα
Ελλάδα 10.02.26

Άγριο επεισόδιο βίας στο Ηράκλειο: Του έσπασαν τα δόντια με πέτρα

Για το περιστατικό στο Ηράκλειο, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας εκ των δραστών με μία πέτρα χτύπησε στο πρόσωπο τον συμπατριώτη του, σπάζοντας του τα δόντια, ενώ ο δεύτερος δράστης φέρεται να προσπάθησε να τον μαχαιρώσει

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Δ’)
Language 10.02.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Δ’)

Τα δομικά στοιχεία της ελληνικής γλώσσας, καθώς και τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά της, συνέβαλαν ουσιαστικά στη γέννηση του φιλοσοφικού λεξιλογίου των αρχαίων Ελλήνων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Καρχιμάκης: Αυτοψία στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών – «Η τηλεδιοίκηση λειτουργεί μόνο μέχρι το Λιανοκλάδι»
Δείτε βίντεο 10.02.26

«Η τηλεδιοίκηση λειτουργεί μόνο μέχρι το Λιανοκλάδι» - Αυτοψία Καρχιμάκη στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης κάλεσε τον Λευτέρη Καρχιμάκη να επισκεφθεί το ΣΚΑ - Σοβαρές καταγγελίες μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε

Σύνταξη
«Αν δεν έγραφα για αυτόν, φοβάμαι ότι θα γινόμουν σαν αυτόν» – Ο σεναριογράφος του Taxi Driver πενήντα χρόνια μετά
Πρώιμος incel 10.02.26

«Αν δεν έγραφα για αυτόν, φοβάμαι ότι θα γινόμουν σαν αυτόν» - Ο σεναριογράφος του Taxi Driver πενήντα χρόνια μετά

Ο σεναριογράφος της κλασικής πλέον ταινίας Taxi Driver, Πολ Σρέιντερ, μιλάει για την έμπνευση και την κληρονομιά του εμπρηστικού εφιάλτη του Μάρτιν Σκορσέζε στη Νέα Υόρκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παναθηναϊκός: Η ετοιμότητα των Ναν και Σλούκα ενόψει Φενερμπαχτσέ
Μπάσκετ 10.02.26

Παναθηναϊκός: Η ετοιμότητα των Ναν και Σλούκα ενόψει Φενερμπαχτσέ

Κώστας Σλούκας και Κέντρικ Ναν είναι είναι δύο κομβικοί παίκτες για τον Παναθηναϊκό. Τα δεδομένα αναφορικά με το αν θα μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα τους στο δύσκολο παιχνίδι με τη Φενέρ.

Σύνταξη
ΑΠΘ: Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του πανεπιστημίου – Εκτός campus τα επεισόδια
Νέα ανακοίνωση 10.02.26

«Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του ΑΠΘ - Εκτός campus τα επεισόδια», λένε οι πρυτανικές αρχές

Τα επεισόδια έγιναν εκτός ΑΠΘ, αναφέρουν οι πρυτανικές αρχές του πανεπιστημίου για τα όσα συνέβησαν στην Πολυτεχνική Σχολή τα ξημερώματα του Σαββάτου

Σύνταξη
Η ανεξήγητη, επίμονη εναντίωση της κυβέρνησης στον εμβολιασμό και τα 17.000.000 αιγοπρόβατα «φαντάσματα»
Ευλογιά αιγοπροβάτων 10.02.26

Η ανεξήγητη, επίμονη εναντίωση της κυβέρνησης στον εμβολιασμό και τα 17.000.000 αιγοπρόβατα «φαντάσματα»

Η έκθεση της EFSA -Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων- αποκαλύπτει τα αναληθή στοιχεία που δίνει η Ελλάδα στην Ε.Ε , τη συσκοτιστική δήλωση για «μη αδειοδοτημένα εμβόλια» αλλά και τη σιωπηρή αποδοχή του παράνομου εμβολιασμού - Μιλούν στο in: Χριστίνα Ονάσοσγλου, Αργύρης Μπαϊραχτάρης, Βασιλική Ζαφειροπούλου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
