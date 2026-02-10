Αλβανία: Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης – Συγκρούσεις με την αστυνομία

Στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, Τίρανα, επεισόδια έγιναν το βράδυ της Τρίτης, όταν αντικυβερνητικοί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν, ζητώντας την παραίτηση της αντιπροέδου της κυβέρνησης. Οι διαδηλωτές κατηγορούν την Μπελίντα Μπαλούκου για διαφθορά.

Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης στα Τίρανα οι συγκεντρωμένοι εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ σε ένα κυβερνητικό κτίριο και η αστυνομία απάντησε κάνοντας χρήση αντλιών νερού.

Στην κεντρική πλατεία των Τιράνων είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες άνθρωποι, κρατώντας πανό και πλακάτ. Ένα από τα συνθήματα που φώναζαν ήταν: «Ράμα φύγε, αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση πρέπει να παραιτηθεί». Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί γύρω από τα κυβερνητικά κτίρια.

Η διαδήλωση της Τρίτης ήταν μία από τις πολλές βίαιες κινητοποιήσεις που σημειώνονται στην Αλβανία το τελευταίο διάστημα. Οι διαδηλώσεις θεωρείται ότι συνιστούν απειλή για τη σταθερότητα της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Ο Έντι Ράμα κυβερνά αδιαλείπτως την Αλβανία από το 2013.

Αντιπρόεδρος υπό δικαστική έρευνα

Οι πολιτικές εντάσεις έχουν οξυνθεί από τον περασμένο Δεκέμβριο. Τότε, η Ειδική Εισαγγελία παρέπεμψε την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Μπελίντα Μπαλούκου, με την κατηγορία της παρέμβασης σε δημόσιους διαγωνισμούς για μεγάλα κατασκευαστικά σχέδια. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, η αντιπρόεδρος φέρεται ότι ευνόησε ορισμένες εταιρείες. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες.

Η Ειδική Εισαγγελία έχει ως αρμοδιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Με αίτημα που υπέβαλε, ζήτησε από το κοινοβούλιο αυτήν την εβδομάδα να άρει την ασυλία της Μπαλούκου, ώστε να προχωρήσει στη σύλληψή της.

Προς το παρόν, δεν είναι σαφές ποτέ και αν θα διεξαχθεί η ψηφοφορία στο κοινοβούλιο, όπου το κυβερνών κόμμα του Ράμα διαθέτει πλειοψηφία.