Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αρώματα για κάθε στιγμή της ημέρας
Τα Νέα της Αγοράς 10 Φεβρουαρίου 2026, 14:38

Αρώματα για κάθε στιγμή της ημέρας

Αρώματα που ταιριάζουν σε κάθε στιγμή και περίσταση, ανάλογα με το mood και το πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Spotlight

Τα αρώματα έχουν τη μαγική ικανότητα να αλλάζουν τη διάθεσή μας μέσα σε δευτερόλεπτα. Μπορούν να μας γεμίσουν ενέργεια μόλις ξυπνήσουμε το πρωί, να μας ανανεώσουν στη μέση μιας απαιτητικής ημέρας ή να μας τυλίξουν με μια αύρα πολυτέλειας όταν έρχεται το βράδυ.

Κάθε στιγμή έχει το δικό της άρωμα και κάθε γυναίκα το δικό της τρόπο να το φορέσει. Από ανάλαφρα body mists μέχρι statement eau de parfum, η σωστή επιλογή μπορεί να γίνει η πιο διακριτική αλλά και η πιο δυνατή υπογραφή σου.

Top picks σε αρώματα

Για αυτό, συγκεντρώσαμε μερικές από τις καλύτερες επιλογές. Θα τις βρεις όλες, σε εξαιρετικά συμφέρουσες τιμές, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε γυναικεία αρώματα, ενώ θα παραλάβεις το αγαπημένο σου, εύκολα και γρήγορα στην πόρτα σου, στην ώρα του χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, όπου κι αν βρίσκεσαι.

Μάλιστα, με την νέα υπηρεσία SHOPFLIX MAX, έχεις και ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά σε κάθε αποστολή άνω των 15€, μόνο με 20€ τον χρόνο, την καλύτερη τιμή της αγοράς!

Πρωινή φρεσκάδα

Για τις ώρες που θέλεις κάτι ανάλαφρο, clean και ανεπιτήδευτο.

Calvin Klein One Nude Vanilla Body Mist

Απαλό, δροσερό και με μια γλυκιά νότα βανίλιας που δεν βαραίνει. Το One Nude Vanilla Body Mist της Calvin Klein είναι η ιδανική επιλογή για να σε ακολουθεί από το ξεκίνημα της ημέρας μέχρι την πρώτη σου στάση για καφέ.

Victoria’s Secret Coconut Passion Body Mist

Το Victoria’s Secret Coconut Passion Fragrance Mist, αφήνει το δέρμα εκπληκτικά αρωματισμένο με ένα τροπικό και φρουτώδες άρωμα, χαρίζοντας ενέργεια και αυτοπεποίθηση οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ιδανικό για το ξεκίνημα της μέρας, ειδικά μετά το ντους για απαλά αρωματισμένο δέρμα.

Ενέργεια στο maximum

Όταν χρειάζεσαι κάτι πιο έντονο, αλλά όχι υπερβολικό.

Korres Black Sugar Eau de Toilette

Γλυκό, ζεστό και με μια ελαφριά πικάντικη διάθεση. Το Korres Black Sugar ταιριάζει τέλεια σε μια γεμάτη μέρα που θέλεις να νιώθεις ξεχωριστή.

Victoria’s Secret Midnight Bloom Body Mist

Εξαιρετικά αναζωογονητικό και δροσερό mist με ακαταμάχητο άρωμα από φεγγαρολούλουδο και νότες ξύλου. Το Victoria’s Secret Midnight Bloom Body Mist είναι ισορροπημένο και κρατάει όλη μέρα, αποτελώντας την σύνθεση που θα σε συντροφεύει σε κάθε περίσταση.

Απογευματινή κομψότητα

Για στιγμές που θέλεις κάτι πιο εκλεπτυσμένο, με διάρκεια και χαρακτήρα.

Burberry Original Eau de Parfum

Το γυναικείο άρωμα Burberry for Women είναι κομψό, διαχρονικό και ξεχειλίζει φυσική ομορφιά – όπως κι εσείς. Κλασικό, διαχρονικό και απόλυτα θηλυκό. Ένα άρωμα που συνοδεύει άψογα μια απογευματινή έξοδο ή μια πιο επίσημη συνάντηση.

Cartier La Panthère Eau de Toilette

Το La Panthère πρόκειται για ένα άρωμα που αιχμαλωτίζει την ουσία της θηλυκότητας και της ελευθερίας, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία αρωματικής απόλαυσης. Φρέσκο αλλά με προσωπικότητα, συνδυάζει κομψότητα και δυναμισμό.

Βραδινή αίσθηση πολυτέλειας

Όταν η μέρα τελειώνει και θέλεις το άρωμά σου να αφήσει το αποτύπωμά του.

Lancôme La Vie Est Belle (Limited Edition)

Το La Vie Est Belle περιέχει την πρώτη γευστική Ίριδα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη Lancome από τρεις από τους πιο διάσημους Γάλλους αρωματοποιούς. Ένα άρωμα με ισχυρή αύρα, με τέλεια ισορροπία μεταξύ της αριστοκρατικής φινέτσας της Ίριδας, του βάθους του Πατσουλί και μιας σαγηνευτικής συμφωνίας Βανίλιας, δημιουργώντας την τέλεια ισορροπία.

Burberry Goddess Eau de Parfum

Κρεμώδες, ζεστό και σύγχρονο, με μια αίσθηση αυτοπεποίθησης, το Burberry Goddess είναι ιδανικό για βραδινές εξόδους.

YSL Black Opium Eau de Parfum

To Ysl Black Opium είναι ένα έντονο, ανατολίτικο άρωμα, κατάλληλο για τους χειμερινούς μήνες. Είναι ιδανικό για τις δραστήριες γυναίκες με αυτοπεποίθηση και ιδιαίτερα για βραδινές εξόδους και ειδικές περιστάσεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στις 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα η Chevron για τις συμβάσεις παραχώρησης

Υδρογονάνθρακες: Στις 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα η Chevron για τις συμβάσεις παραχώρησης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Business
Metlen: Εμπιστοσύνη από την Fitch για 7 λόγους

Metlen: Εμπιστοσύνη από την Fitch για 7 λόγους

inWellness
inTown
Plus
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»
Δείτε φωτογραφίες 10.02.26

Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας είπε ότι η συγκεκριμένη παράδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος

Σύνταξη
The day after
On Field 10.02.26

The day after

Τα γενέθλια του Μέντι, η κουβέντα στον Ρέντη και η εικόνα της Κυριακής

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» – Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania
Fizz 10.02.26

«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» - Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania

Ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον και ο συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ του δράματος Αόρατη Κλωστή, του 2017, ισχυρίζονται παραβίαση της συμφωνίας μετά την επαναχρησιμοποίηση της μουσικής στο ντοκιμαντέρ Melania, ενώ τάσσονται υπέρ μιας μηδενικής κριτικής του Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης χωρίς Plan B στους κτηνοτρόφους – Επιμένει στην «οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»
Συνάντηση στο Μαξίμου 10.02.26

Μητσοτάκης χωρίς Plan B στους κτηνοτρόφους - Επιμένει στην «οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»

Κατά την είσοδο των κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έγιναν δηλώσεις - «Η συζήτηση για τον εμβολιασμό αυτή τη στιγμή μάλλον αποπροσανατολίζει», υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Υπέρ της απαλλαγής όλων των κατηγορουμένων για την υπόθεση των Σπαρτιατών τάχθηκε ο εισαγγελέας
Ελλάδα 10.02.26

Υπέρ της απαλλαγής όλων των κατηγορουμένων για την υπόθεση των Σπαρτιατών τάχθηκε ο εισαγγελέας

Η εισαγγελική λειτουργός αξιολογώντας το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας εισηγήθηκε την πλήρη απαλλαγή όλων των τότε μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σπαρτιατών, δηλαδή των 11 πρώην βουλευτών που δικάζονται για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τετράποδα ρομπότ-σκύλοι στην υπηρεσία των Αρχών ενόψει Μουντιάλ (pics)
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Τετράποδα ρομπότ-σκύλοι στην υπηρεσία των Αρχών ενόψει Μουντιάλ (pics)

Τα μέτρα ασφαλείας στο επικείμενο Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής θα είναι ισχυρότερα από κάθε άλλη διοργάνωση, με τις αρχές του Μοντερέι να έχουν στη διάθεσή τους μέχρι και «ρομπότ σκύλους».

Σύνταξη
Από την κιθάρα του Κερτ Κομπέιν στο χειρόγραφο σενάριο του Rocky – Η διάσημη συλλογή του Τζιμ Ίρσεϊ βγαίνει στο «σφυρί»
Pop ιστορία 10.02.26

Από την κιθάρα του Κερτ Κομπέιν στο χειρόγραφο σενάριο του Rocky – Η διάσημη συλλογή του Τζιμ Ίρσεϊ βγαίνει στο «σφυρί»

Λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Τζιμ Ίρσεϊ, μέρος της διάσημης συλλογής του δισεκατομμυριούχου με κομμάτια της ιστορίας της pop κουλτούρας, βγαίνει στο «σφυρί».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μακρόν: Θέλει «να οργανώσει» με τους Ευρωπαίους διάλογο με τον Πούτιν χωρίς «υπερβολικά πολλούς συνομιλητές»
Νέα δήλωση 10.02.26

Ο Μακρόν θέλει «να οργανώσει» με τους Ευρωπαίους διάλογο με τον Πούτιν χωρίς «υπερβολικά πολλούς συνομιλητές»

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο πως θέλει να αποκαταστήσει τις άμεσες ανταλλαγές με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο