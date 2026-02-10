science
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
10.02.2026 | 15:49
– Προσοχή – Νέα ανάκληση παρτίδων προϊόντων βρεφικού γάλακτος
Πώς ο εγκέφαλος επιδεινώνει τις βλάβες μετά το έμφραγμα – Ελπίδα για νέες θεραπείες
Επιστήμες 10 Φεβρουαρίου 2026, 14:46

Πώς ο εγκέφαλος επιδεινώνει τις βλάβες μετά το έμφραγμα – Ελπίδα για νέες θεραπείες

Ο εγκέφαλος ανιχνεύει το έμφραγμα και επικοινωνεί με το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο απελευθερώνει πρωτεΐνες που επιδεινώνουν τις βλάβες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Spotlight

Οι βλάβες που προκαλεί το έμφραγμα φαίνεται πως δεν οφείλονται μόνο στη διακοπή της αιμάτωσης: μελέτη σε πειραματόζωα διαπιστώνει ότι οι επιπτώσεις επιδεινώνονται λόγω της επικοινωνίας της καρδιάς με τον εγκέφαλο και το ανοσοποιητικό σύστημα.

Τα ευρήματα που δημοσιεύονται στην έγκριτη επιθεώρηση Cell αποκαλύπτουν ότι το νευρικό σύστημα ανιχνεύει το έμφραγμα και κινητοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο με τη σειρά του προκαλεί φλεγμονή και βλάπτει περαιτέρω το μυοκάρδιο. Όταν οι ερευνητές μπλόκαραν την επικοινωνία της καρδιάς με τον εγκέφαλο, η θανάτωση των κυττάρων της καρδιάς ήταν λιγότερο εκτεταμένη.

«Η καρδιά δεν λειτουργεί σε απομόνωση. Το νευρικό σύστημα μιλάει στην καρδιά, όπως κάνει και το ανοσοποιητικό σύστημα» σχολίασε στον δικτυακό τόπο του Nature ο Βινίτ Αγκουστίν του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο.

Η ομάδα του Αγκουστίν εμφράγματα σε ποντίκια φράσσοντας τα στεφανιαία αγγεία τους. Διαπίστωσε τότε ότι το πνευμονογαστρικό νεύρο -μέσω του οποίου ο εγκέφαλος επικοινωνεί με όλα τα σπλάχνα- αναγνωρίζει το σημείο της βλάβης και στέλνει σήματα στον «παρακοιλιακό πυρήνα» του υποθαλάμου στον εγκέφαλο.

Με τη σειρά του, ο παρακοιλιακός πυρήνας μεταδίδει σήματα στην καρδιά μέσω των συμπαθητικών νεύρων, τα οποία κανονικά επιταχύνουν τον καρδιακό ρυθμό και ενεργοποιούν τις αντιδράσεις «πάλης ή φυγής» σε περίπτωση κινδύνου.

Επειτα από ένα έμφραγμα, έδειξε η έρευνα, τα συμπαθητικά νεύρα αυξάνουν τις απολήξεις τους στην καρδιά και διεγείρουν το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο πλημμυρίζει την περιοχή της βλάβης με πρωτεΐνες που προκαλούν φλεγμονή.

Οι πρωτεΐνες αυτές αναγνωρίστηκαν ως αιτία που επιδεινώνει τις βλάβες. Οταν οι ερευνητές μπλόκαραν τη δράση τους, η έκταση της βλάβης ήταν πιο περιορισμένη και η καρδιά επουλώθηκε ταχύτερα.

Περαιτέρω μελέτες απαιτούνται τώρα για την επιβεβαίωση των ευρημάτων στον άνθρωπο και την ανάπτυξη νέων θεραπειών, οι οποίες δεν θα στοχεύουν μόνο την καρδιά αλλά και τα κυκλώματα επικοινωνίας της με το νευρικό σύστημα.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στις 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα η Chevron για τις συμβάσεις παραχώρησης

Υδρογονάνθρακες: Στις 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα η Chevron για τις συμβάσεις παραχώρησης

