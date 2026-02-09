Super Bowl: Οι Seahawks ξανά στην κορυφή του NFL με επιβλητική νίκη επί των Patriots (vids)

Οι Seattle Seahawks κατέκτησαν το Super Bowl LX, επικρατώντας με 29-13 των New England Patriots, στο Levi’s Stadium στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, σε έναν τελικό όπου η άμυνα του Σιάτλ κυριάρχησε απόλυτα

Ουσιαστικά διεξήχθη μία επανάληψη του τελικού που είχε λάβει χώρα 12 χρόνια πριν και οι φετινοί πρωταθλητές «πήραν εκδίκηση» για την ήττα τους τότε. Η άμυνα των Seahawks ήταν το «κλειδί» για να φτάσουν στη νίκη, ενώ πρωταγωνιστές της επικράτησης ήταν ο Γουόκερ αλλά και ο Μάγιερς, που «μίλησαν» στα κρίσιμα σημεία.

Οι Seahawks είχαν 4/4 field goals μέχρι τις αρχές της τρίτης περιόδου και δύο touch downs στην τέταρτη, σε εκείνο το σημείο της αναμέτρησης οι Patriots προσπάθησαν να… πατήσουν γκάζι και να πάρουν τη νίκη, ωστόσο η ομάδα του Seattle δεν τους άφησε περιθώρια αντίδρασης και έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου.

Ενδεικτικό αποτελεί ότι οι Patriots είχαν 331 γιάρδες επίθεσης και μόλις δύο touch downs στον μεγάλο τελικό.

Έξαλλος ο Τραμπ με την εμφάνιση Bad Bunny στο Half Time Show του Super Bowl

Στο εξωαγωνιστικό κομμάτι τις εντυπώσεις έκλεψε η εμφάνιση του Bad Bunny στο Half Time Show του Super Bowl.

Πρόκειται για μια εμφάνιση που έγραψε ιστορία, καθώς για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε σόου στα ισπανικά στον τελικό του NFL, ενώ η εμφάνιση είχε και πολιτικές προεκτάσεις, καθώς ο Πορτορικανός καλλιτέχνης έχει τοποθετηθεί κατά του Τραμπ, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την ομιλία του στα GRAMMYS όταν εξαπέλυσε τα βέλη του στον ICE, την υπηρεσία Μετανάστευσης των ΗΠΑ.

Οι υπαινιγμοί εναντίον του Τραμπ συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια του σόου, ενώ προβλήθηκε και απόσπασμα από την ομιλία του Bad Bunny στα Grammy.

Φυσικά, όλα αυτά τα γεγονότα πυροδότησαν την έκρηξη του Τραμπ, ο οποίος έστειλε το δικό του οργισμένο μήνυμα για το Half Time Show μέσω τοποθέτησης στο Truth Social και ανέφερε πως:

«Tο σόου του ημιχρόνου του Super Bowl είναι απολύτως φρικτό, ένα από τα χειρότερα ποτέ! Δεν έχει κανένα νόημα, είναι προσβολή για το μεγαλείο της Αμερικής και δεν αντιπροσωπεύει τα πρότυπα επιτυχίας, δημιουργικότητας ή αριστείας που έχουμε.

Κανείς δεν καταλαβαίνει ούτε λέξη από αυτά που λέει αυτός ο τύπος, και ο χορός είναι αηδιαστικός, ειδικά για τα μικρά παιδιά που παρακολουθούν από όλες τις ΗΠΑ και από όλο τον κόσμο. Αυτό το «σόου» είναι απλώς ένα «χαστούκι» για τη χώρα μας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τον Bad Bunny, στη σκηνή του Half Time Show εμφανίστηκε η Lady Gaga, αλλά και οι Green Day.