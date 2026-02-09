newspaper
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Φάμελλος για Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Είμαστε υπερήφανοι που καθιερώθηκε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 09 Φεβρουαρίου 2026, 13:20

«Στόχος μας ήταν η στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και του έργου των κοινοτήτων της ελληνικής Διασποράς για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Spotlight

Μήνυμα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως τόνισε ο κ. Φάμελλος, «σήμερα, 9 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, τιμούμε τη γλώσσα μας, που με μακρά ιστορική διαδρομή, διαμόρφωσε τη φιλοσοφία, την επιστήμη και τις τέχνες. Που παραμένει ζωντανή διεθνώς μέσα από την Παιδεία, την έρευνα και τη σύγχρονη πνευματική δημιουργία».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ συνέχισε λέγοντας πως «είμαστε υπερήφανοι διότι η Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας καθιερώθηκε επίσημα το 2017 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ».

Υπογράμμισε ότι «στόχος μας ήταν η στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και του έργου των κοινοτήτων της ελληνικής Διασποράς για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας. Η διεθνής αναγνώριση της Ημέρας αυτής επιβεβαιώνει τη σημασία εκείνης της επιλογής».

Τέλος, ο κ. Φάμελλος επισήμανε πως «η σημερινή ημέρα υπενθυμίζει την ευθύνη να προστατεύουμε με δημόσιες πολιτικές τη διδασκαλία, τη διάδοση και την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας ως οικουμενικό αγαθό. Μια ευθύνη που αφορά την Παιδεία, τον πολιτισμό και τη στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, τιμώντας ουσιαστικά και στην πράξη την 9η Φεβρουαρίου».

Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου:

Business
Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Φυσικό αέριο
Ενέργεια: Δύο deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

Ενέργεια: Δύο deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Ανακοινώθηκε η επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα
Όσα ειπώθηκαν 09.02.26 Upd: 12:10

Τι είπαν Κώστας Τσουκαλάς, Γιάννης Βαρδακαστάνης και Κώστας Σκανδαλίδης για τη νέα επιτροπή «Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης» του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. Ποιοι πρώην βουλευτές συμπαρατάσσονται με τη Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Δένδιας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ταυτοτικό στοιχείo και απόδειξη της ιστορικής μας συνέχειας
Μήνυμα 09.02.26

«Η Ελληνική Γλώσσα, η Παγκόσμια Ημέρα της οποίας εορτάζεται σήμερα 9 Φεβρουαρίου, αποτελεί ένα από τα ταυτοτικά στοιχεία του Νέου Ελληνισμού, μαζί με τη θρησκεία και τις παραδόσεις μας», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Η γυναίκα «σκιά» πίσω από τον σμήναρχο – Πώς δρούσε το δίκτυο
Νέες πληροφορίες 09.02.26

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον σμήναρχο που κατηγορείται για κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις - Σε μορφή πυραμίδας είχε συγκροτηθεί το δίκτυο - Ερευνώνται και δύο απόστρατοι

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώνεται η επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Ποιοι «επαναπατρίζονται» από ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

Τη συγκρότηση της νέας επιτροπής «Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης» ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ. Πώς ο Νίκος Ανδρουλάκης ανοίγει τις πόρτες σε στελέχη που βρέθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σαν βγήκε ο Τσίπρας στον πηγαιμό για την Ιθάκη, κάθε λιμάνι και καημός για τον Μητσοτάκη, που του σκάσε και νέο σκάνδαλο με Παναγόπουλο και Στρατινάκη
in Confidential 09.02.26

Ο Τσίπρας από τα Γιάννενα τα είπε τσεκουράτα και αυτή τη φορά από το Μαξίμου τσιμουδιά. Άλλο ένα σκάνδαλο με γαλάζιους και πράσινους κόκκους έρχεται να εξηγήσει γιατί η αντιπολιτική θεριεύει.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα
Πολιτική 09.02.26

Χαμηλές προσδοκίες από την ελληνική πλευρά που προσέρχεται στη συνάντηση με τον Ερντογάν, κατά βάση με στόχο τη διατήρηση των «ήρεμων νερών» και την εστίαση στα ζητήματα χαμηλής πολιτικής

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Ο Παναγόπουλος, η «σκουριά» και η δημόσια τοποθέτηση του Δικτύου Συνδικαλιστικού
Το θέμα 08.02.26

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Γιάννης Παναγόπουλος με το Δίκτυο Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ να τοποθετείται δημόσια μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις υπογραμμίζοντας πως είναι «αδήριτη ανάγκη η ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος».

Σύνταξη
Τσουκαλάς για «κόκκινα δάνεια»: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής 08.02.26

Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για εξωδικαστικό μηχανισμό και «κόκκινα δάνεια», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι πλέον οφείλει το υπουργείο να πιέσει τους servicers να εφαρμόσουν τον νόμο.

Σύνταξη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού
Πολιτική 08.02.26

Το ΚΚΕ στηλιτεύει την «προσπάθειά του (πρωθυπουργού) να θωρακίσει συνταγματικά βαθιές αντιδραστικές αντιλαϊκές τομές» προσθέτοντας ότι δεν θα καταφέρει «να αποσπάσει τη συναίνεση της πλειοψηφίας του λαού».

Σύνταξη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Οι επαφές του σμηνάρχου με τον Κινέζο σύνδεσμο, ερευνώνται δύο απόστρατοι
Το κρυπτογραφημένο κινητό 08.02.26

Ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας, κρατείται στο Αεροδικείο Καρέα - Θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη - Πώς επικοινωνούσε με τον σύνδεσμό του

Σύνταξη
Γερουλάνος: «Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

«Το ΠΑΣΟΚ έχει και την ιστορία και τις προτάσεις και τα στελέχη, για να πείσουμε ότι μπορούμε αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά σαν χώρα», σημείωσε ο Γερουλάνος

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και χρέη – «Δεν θα είναι βόλτα στο δάσος για τον Μητσοτάκη οι εκλογές»
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

Εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσαν πυρά στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος - Αναφορά έγινε και στο «υπό διαμόρφωση πολιτικό σκηνικό», τι ειπώθηκε για την υπόθεση Παναγόπουλου

Σύνταξη
Από το Hamnet στο H is for Hawk: Γυναίκες, γεράκια και η αθόρυβη ανατροπή των έμφυλων στερεοτύπων
Μεσαίωνας 09.02.26

Από το Hamnet στο H is for Hawk, τα γεράκια λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στον κινηματογράφο και την Ιστορία, αποκαλύπτοντας πώς οι μεσαιωνικές γυναίκες χρησιμοποίησαν τη γερακοτροφία για να διεκδικήσουν εξουσία, ταυτότητα και ρόλο σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το τελευταίο «αντίο» στον θρύλο της νύχτας – Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Λάκη Ραπτάκη
Ελλάδα 09.02.26

Ο θρύλος της νύχτας και ο άνθρωπος που όρισε τη διασκέδαση στην Ελλάδα για τέσσερις δεκαετίες, ο Λάκης Ραπτάκης, άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ – Τα τρία ερωτήματα της έρευνας
Θεσσαλονίκη 09.02.26

Με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης ζητεί να διεξαχθεί έρευνα για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ

Σύνταξη
Λαθραία τσιγάρα: «Κινέζος», «πορτοκαλί», «καρούμπαλο» – Πώς δρούσε το κύκλωμα, οι κωδικές ονομασίες
Ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ 09.02.26

Το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα δρούσε τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας, αλλά κυρίως σε χώρες του εξωτερικού - Αυστηρή ιεραρχική δομή - Τι κατασχέθηκε

Σύνταξη
Ο Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς
Κοινωνική πολιτική 09.02.26

Ο κ. Μώραλης υπογράμμισε τη σταθερή και ουσιαστική συνεργασία του Δήμου Πειραιά με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, με κοινό προσανατολισμό την πρόληψη, την ενημέρωση και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Σύνταξη
«Παγκόσμιος κίνδυνος» – Η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων προειδοποιεί μετά τη λήξη της συνθήκης New Start
Για τα πυρηνικά 09.02.26

Για πρώτη φορά από το 1972, δεν υπάρχει καμία συνθήκη που να περιορίζει τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα, σημειώνει η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το όνειρο ξαναζεί για τη Σάρλοτ
NBA 09.02.26

Οι Σάρλοτ Χόρνετς έρχονται από εννιά συνεχόμενες νίκες και δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό σερί· είναι μια ιστορική υπενθύμιση ότι το παρόν μπορεί να γίνει αφετηρία για κάτι πολύ μεγαλύτερο.

Γεώργιος Μαζιάς
Ανακοινώθηκε η επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα
Τι είπαν Κώστας Τσουκαλάς, Γιάννης Βαρδακαστάνης και Κώστας Σκανδαλίδης για τη νέα επιτροπή «Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης» του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. Ποιοι πρώην βουλευτές συμπαρατάσσονται με τη Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Ο Bad Bunny φόρεσε Zara στο Super Bowl 2026 – Η ιστορία πίσω από την εμφάνισή του
Κρεμ σύνολο 09.02.26

Αν και ο Bad Bunny θα μπορούσε εύκολα να επιλέξει οποιαδήποτε μάρκα στον κόσμο για να τον ντύσει για το ημίχρονο η απόφασή του να φορέσει ρούχα της ισπανικής αλυσίδας μόδας δεν ήταν τυχαία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ongoing Dialogue for “Calm Waters”
English edition 09.02.26

The main “thorn,” from the perspective of Turkish media, is, pending the SCC, the one and only dispute that Greece—according to the Prime Minister—recognizes with Turkey: the delimitation of the continental shelf and Exclusive Economic Zone (EEZ)

Σύνταξη
Δένδιας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ταυτοτικό στοιχείo και απόδειξη της ιστορικής μας συνέχειας
Μήνυμα 09.02.26

«Η Ελληνική Γλώσσα, η Παγκόσμια Ημέρα της οποίας εορτάζεται σήμερα 9 Φεβρουαρίου, αποτελεί ένα από τα ταυτοτικά στοιχεία του Νέου Ελληνισμού, μαζί με τη θρησκεία και τις παραδόσεις μας», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ «προστατεύει» τη Μόνα Λίζα και όχι τα θύματα του Έπσταϊν
«Simply» absurd 09.02.26

Ενώ στα αρχεία για τον Τζέφρι Έπσταϊν διέρρευσαν ονόματα, αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης και γυμνές φωτογραφίες επιζώντων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επέλεξε να λογοκρίνει ένα παγκόσμιο σύμβολο: το πρόσωπο της Μόνα Λίζα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
