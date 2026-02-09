Φάμελλος για Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Είμαστε υπερήφανοι που καθιερώθηκε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Μήνυμα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως τόνισε ο κ. Φάμελλος, «σήμερα, 9 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, τιμούμε τη γλώσσα μας, που με μακρά ιστορική διαδρομή, διαμόρφωσε τη φιλοσοφία, την επιστήμη και τις τέχνες. Που παραμένει ζωντανή διεθνώς μέσα από την Παιδεία, την έρευνα και τη σύγχρονη πνευματική δημιουργία».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ συνέχισε λέγοντας πως «είμαστε υπερήφανοι διότι η Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας καθιερώθηκε επίσημα το 2017 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ».

Υπογράμμισε ότι «στόχος μας ήταν η στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και του έργου των κοινοτήτων της ελληνικής Διασποράς για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας. Η διεθνής αναγνώριση της Ημέρας αυτής επιβεβαιώνει τη σημασία εκείνης της επιλογής».

Τέλος, ο κ. Φάμελλος επισήμανε πως «η σημερινή ημέρα υπενθυμίζει την ευθύνη να προστατεύουμε με δημόσιες πολιτικές τη διδασκαλία, τη διάδοση και την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας ως οικουμενικό αγαθό. Μια ευθύνη που αφορά την Παιδεία, τον πολιτισμό και τη στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, τιμώντας ουσιαστικά και στην πράξη την 9η Φεβρουαρίου».

Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου: