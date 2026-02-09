newspaper
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Επικίνδυνα ευρήματα σε κάδους ανακύκλωσης
Αυτοδιοίκηση 09 Φεβρουαρίου 2026, 15:25

Επικίνδυνα ευρήματα σε κάδους ανακύκλωσης

Σύριγγες και άλλα επικίνδυνα απόβλητα ισχυρίζεται ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ότι βρέθηκαν σε κάδους ανακύκλωσης.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Σύριγγες και άλλα φαρμακευτικά απόβλητα, ισχυρίζεται σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κ. Στέφανος Πενηντάρχου Πουλημένος, ότι βρέθηκαν μέσα σε κάδους ανακύκλωσης. Η ανάρτηση του Δημάρχου ακολουθεί:

»Η προσπάθεια των υπηρεσιών του Δήμου να προωθήσει και να αυξήσει τα επίπεδα ανακύκλωσης, παρά τα βήματα προόδου, εξακολουθεί να συναντά μεγάλα εμπόδια από τη συμπεριφορά μερίδας συμπολιτών μας και λίγων επαγγελματιών.

Όπως είναι γνωστό, όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά που συγκεντρώνονται στον πρώτο οργανωμένο από τον Δήμο, χώρο υποδοχής, στο Πράσινο Σημείο στα Τρία Γεφύρια, και αυτά που από ετών, διατίθενται στις πέντε (5) εθελοντικές Πράσινες Γωνίες, σε Λιαπάδες, Γιαννάδες, Σπαρτίλα, Γουβιά και Πέλεκα, αλλά και όσα τοποθετούνται στους Μπλέ κάδους, της περιοχής της Δ.Ε. Κέρκυραίων, καταλήγουν στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στο Τεμπλόνι.

Από τους οργανωμένους χώρους, τα ανακυκλώσιμα διατίθενται στο ΚΔΑΥ με υψηλό έως απόλυτο βαθμό καθαρότητας. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τα διατιθέμενα στους μπλε κάδους που μεγάλα ποσοστά μεταξύ 40 και 50% είναι δυστυχώς σύμμικτα απορρίμματα μη ανακυκλώσιμα, καθώς κάποιοι από μας δεν μπαίνουν στον κόπο να διαχωρίσουν αυτά που απορρίπτουν στους μπλε κάδους από αυτά, τα σύμμικτα, που εναποτίθενται στους πράσινους κάδους.

Τις τελευταίες μέρες οι Υπηρεσίες του Δήμου ειδοποιήθηκαν από το ΚΔΑΥ ότι ανάμεσα στα διατιθέμενα στους Μπλέ κάδους, εντοπίζουν συχνά και ιατρικά και όχι μόνο, εργαστηριακά απόβλητα (σύριγγες κλπ.) που δεν είναι ανακυκλώσιμα αλλά, αντίθετα, είναι και επικίνδυνα για τους ανθρώπους που κάνουν με τα χέρια τους την διαλογή των ανακυκλώσιμων στο ΚΔΑΥ».

Καταλήγοντας σε όσα ισχυρίζεται στην ανάρτηση του ο Δήμαρχος αναφέρει μεταξύ άλλων: «Απευθύνουμε έκκληση στους συμπολίτες μας, κατοίκους και επαγγελματίες, να μην απορρίπτουν τα εργαστηριακά απόβλητα στο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων και ειδικά στην ανακύκλωση».

Πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010218336535

Business
Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

