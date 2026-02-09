Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν μηχανή μπροστά στα μάτια της ιδιοκτήτριας – «Δικιά μας είναι θεία» της έλεγαν οι δράστες

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε θρασύστατους δράστες να κλέβουν μια μηχανή μεγάλου κυβισμού έξω από πολυκατοικία.

Όλα έγιναν τη νύχτα της περασμένης Παρασκευής. Οι δράστες πλησιάζουν με τη δική τους μηχανή και εστιάζουν στο δίκυκλο της γυναίκας.

Παρκάρουν τη δική τους και πλησιάζουν προς το παρκαρισμένο μηχανάκι. Πολύ γρήγορα σπάνε το τιμόνι και καταφέρνουν να μετακινήσουν τη μηχανή.

Η ιδιοκτήτρια που εκείνη την ώρα έβλεπε ταινία στο σπίτι της, βγήκε στο μπαλκόνι και τους μίλησε.

Ο διάλογος με τους δράστες

– Μπορώ να μάθω τι ακριβώς κάνετε;

– Ε;

– Τι κάνετε;

– Εδώ, καλά, καλά.

– Την μηχανή που την πάτε;

– Εδώ κάτω.

– Ποιανού είναι η μηχανή;

– Δικιά μας είναι, έμεινε.

– Όλα καλά θεία.

– Όχι και θεία ρε φίλε.

Η γυναίκα μας λέει ότι φοβήθηκε να φωνάξει, πιθανότατα επηρεασμένη και από την ταινία που έβλεπε.

Οι δράστες ατάραχοι σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, δεν έκαναν πίσω όταν η γυναίκα τους μίλησε.

Τι λέει η γυναίκα

«Ήμουν σε δίλημμα, δεν ήξερα τι να κάνω. Απλά τους κοιτούσα. Κοκκάλωσα», είπε η ιδιοκτήτρια της μηχανής.

Ήταν λίγο πριν τις 03.30 τη νύχτα της περασμένης Παρασκευής, στην περιοχή του Αγίου Παύλου στη Θεσσαλονίκη. Μια περιοχή, στην οποία οι καταγγελίες για κλοπές το τελευταίο διάστημα, αυξάνονται συνεχώς.

«Τους μίλησα ψύχραιμα, δεν έδωσα στόχο ότι η μηχανή είναι δικιά μας. Σκέφτηκα ότι οι πιθανότητες να γλιτώσω τη μηχανή ήταν μηδαμινές. Σκέφτηκα να φωνάξω, αλλά ήδη την είχαν στρίψει και κατρακυλούσαν», συμπλήρωσε το θύμα της κλοπής.

Η γυναίκα έκανε καταγγελία στην αστυνομία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των δύο κουκουλοφόρων.

Αυτές οι σκηνές, έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά από άλλες ανάλογες στην περιοχή, με τις συμμορίες κλεφτών να αλωνίζουν όπως φαίνεται και τους αστυνομικούς να προσπαθούν να φτάσουν στα ίχνη τους.