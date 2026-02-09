Καθυστερήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Κιάτο – Πειραιάς λόγω φωτιάς στον Ασπρόπυργο
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train λόγω του συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων στη γραμμή Κιάτο – Πειραιάς – Κιάτο.
Διακοπή στα δρομολόγια της γραμμής Κιάτο – Πειραιάς – Κιάτο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας λόγω φωτιάς στον Ασπρόπυργο.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Hellenic Train από τις 20:59 και έως τις 21:26, ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη γραμμή Κιάτο-Πειραιάς κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, λόγω πυρκαγιάς στο ύψος του Ασπροπύργου.
Ειδικότερα:
- η αμαξοστοιχία 2300 (Πειραιάς – Κιάτο) με 140 επιβάτες παρέμεινε στον Σταθμό Άνω Λιοσίων και αναχώρησε με 26 λεπτά καθυστέρηση,
- η αμαξοστοιχία 1329 (Κιάτο – Πειραιάς) με 110 επιβάτες παρέμεινε στον Σταθμό Ασπροπύργου και αναχώρησε με 54 λεπτά καθυστέρηση,
- η αμαξοστοιχία 2301 (Κιάτο – Πειραιάς) περέμεινε στον Σταθμό Μεγάρων με 50 επιβάτες και αναχώρησε με 4 λεπτά καθυστέρηση.
Σύμφωνα με την Hellenic Trian λόγω του συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων στη γραμμή Κιάτο – Πειραιάς – Κιάτο.
Όπως επισημαίνει η εταιρεία βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και έγκαιρη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το οποίο ευχαριστεί για την κατανόηση.
