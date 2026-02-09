Νέα εποχή για την Real Consulting με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Σε νέα εποχή περνά η Real Consulting με την ανακοίνωση εξαγοράς του 100% των μετοχών της OTS δημιουργώντας ενιαίο όμιλο Τεχνολογίας και Πληροφορικής, με ισχυρά μεγέθη και εξαιρετικές προοπτικές. Συγχρόνως, η εταιρεία ανακοίνωσε διεύρυνση και ενίσχυση της μετοχικής της βάσης με την είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών όπως οι Motor Oil (Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης), Intracom, Blue Oak, Red Arrow Holdings, πέραν των υφιστάμενων μετόχων Νίκου Β. Βαρδινογιάννη και Αναστάσιου Παπαργύρη.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από την πλευρά της Real Consulting οι διοικητικές ομάδες των δύο εταιρειών υπό τους Διονυσία Άννα Καρατζά και Διονύσιο Αθανασάκο της Real Consulting και τον CEO της OTS Σπύρο Παμπουκίδη θα συνεχίσουν να ηγούνται της προσπάθειας. Παράλληλα, η OTS θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρηματική οντότητα, διατηρώντας τη διοικητική της ομάδα, την εμπορική της ταυτότητα και τις υφιστάμενες συνεργασίες της.

Οι άνθρωποι της Real Consulting θεωρούν ότι η εξαγορά της OTS ενισχύει ουσιαστικά τη θέση του Ομίλου στην αγορά, δημιουργώντας σταθερές βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, αυξημένη αξία για μετόχους και βελτιωμένες προοπτικές για πελάτες και εργαζομένους.

Οι νέοι επενδυτές στην Real Consulting

Παράλληλα, η βασική μέτοχος της Real Consulting, One Dealer Holdings, η οποία ελέγχεται έμμεσα από τον Νίκο Β. Βαρδινογιάννη, συμφώνησε με σημαντικούς επενδυτές την πώληση συνολικά 7.000.000 μετοχών που εκπροσωπούν 32,56% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Real Consulting στην τιμή των 4,7 ευρώ ανά μετοχή.

Με τον τρόπο αυτό η μετοχική βάση της Real Consulting διευρύνεται και ενισχύεται με τη συμμετοχή σημαντικών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των ομίλων Intracom, Μοtor Oil, Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης), Red Arrow Holdings (Μιλτιάδης Μαρινάκης) και άλλων.

Ο νέος όμιλος που δημιουργείται – Τα οικονομικά μεγέθη

Η νέα Real Consulting, εξαγοράζοντας το 100% της OTS, θα απασχολεί πλέον περίπου 550 εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης και θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών σε πελάτες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όπως προκύπτει από τις εκτιμήσεις για τα οικονομικά στοιχεία των δύο εταιρειών κατά την τελευταία οικονομική χρήση του 2025, ο συνολικός κύκλος εργασιών του Ομίλου θα είναι της τάξης των 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας ισχυρά λειτουργικά περιθώρια και ανθεκτική κερδοφορία.

Για το 2026, εκτιμάται ότι διαμορφώνονται προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών άνω του 25%, ως αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης, διασταυρούμενων πωλήσεων και στοχευμένης αξιοποίησης συνεργειών, χωρίς απώλεια λειτουργικής ευελιξίας.

Μέσω πακέτων η πώληση του 32,5% της Real Consulting

Στο μεταξύ, στο χρηματιστηριακό ταμπλό πραγματοποιήθηκε και η μεταβίβαση του 32,5% της Real Consulting, μέσω 21 πακέτων στην τιμή των 4,70 ευρώ ανά μετοχή. Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν με discount 25,4% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή αγοράς.

Η πώληση έγινε από τη βασική μέτοχο, One Dealer Holdings του Νίκου Β. Βαρδινογιάννη, και σηματοδοτεί διεύρυνση και ενίσχυση της μετοχικής βάσης της εταιρείας.

Παράλληλα, οι μέτοχοι της OTS θα αποκτήσουν μετοχές της Real Consulting μέσω αύξησης κεφαλαίου, με παραίτηση των παλαιών μετόχων. Η εισηγμένη εταιρεία υπέγραψε επίσης δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση του 100% των μετοχών της OTS, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατηγική της θέση στην αγορά.

Οι κινήσεις αυτές ενισχύουν τον ρόλο της εταιρείας στον κλάδο και δημιουργούν νέες προοπτικές συνεργασιών με ισχυρούς επιχειρηματικούς εταίρους.

Η είσοδος στην Κύρια Αγορά του ΧΑ

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι στα τέλη του Σεπτεμβρίου η Real Consulting πραγματοποίησε την είσοδό της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. «Μετά από 25 χρόνια συνεχούς εξέλιξης και δημιουργίας, η Real Consulting ανοίγει ένα νέο, ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο με την ένταξή της στην Κύρια Αγορά. Η επόμενη μέρα μας βρίσκει σε ισχυρή θέση, έτοιμους να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας και τις επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις», είχε δηλώσει η Διονυσία Άννα Καρατζά.

Παράλληλα, η κα Καρατζά είχε διατυπώσει τη θέση ότι η εταιρεία παραμένει πάντα έτοιμη για πιθανές κινήσεις σε επίπεδο εξαγορών. «Πάντα είμαστε ανοικτοί και κοιτάμε», είχε πει χαρακτηριστικά για να συμπληρώσει ότι «έχει σημασία τι θα βρούμε, που θα το βρούμε και πως έρχεται και “δένει” στο δικό μας portfolio λύσεων».

Πηγή: OT