Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) δήλωσε σήμερα ότι ο άνδρας ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την επίθεση με πυρά κατά του υψηλόβαθμου Ρώσου στρατιωτικού Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ στη Μόσχα τέθηκε υπό κράτηση στο Ντουμπάι και παραδόθηκε στη Ρωσία.

Ο ύποπτος που συνελήφθη είναι Ρώσος πολίτης

Ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, υπαρχηγός της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU), δέχθηκε πυρά σε κτίριο διαμερισμάτων στη Μόσχα την Παρασκευή, δήλωσαν ερευνητές. Μετά την επίθεση υπεβλήθη σε εγχείρηση, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Η FSB δήλωσε ότι ένας Ρώσος πολίτης, ο Λιουμπόμιρ Κόρμπα, τέθηκε υπό κράτηση στο Ντουμπάι με την υποψία ότι πραγματοποίησε την επίθεση.

First footage of extradition to Russia of would-be assassin of General Alexeyev Captured in Dubai with UAE help, the Russian citizen now faces justice The assassination attempt on General Alekseyev was carried out by 65-year-old Russian citizen Lyubomir Korba.

Ο Λαβρόφ κατηγόρησε την Ουκρανία για την επίθεση στη Μόσχα

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας, που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε σχεδιαστεί για να σαμποτάρει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η Ουκρανία δήλωσε ότι δεν είχε καμία σχέση με την επίθεση.

Ο Αλεξέγεφ είναι πρώτος υπαρχηγός του επικεφαλής της GRU, του στρατηγού Ιγκόρ Κοστιούκοφ.

Αυτός ο τελευταίος ήταν επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στη διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παρουσία των Αμερικανών στο Αμπού Ντάμπι για μια διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.