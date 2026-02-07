Ρωσία: Σε κρίσιμη κατάσταση ο στρατηγός Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ μετά από πυροβολισμούς στη Μόσχα

Ένας κορυφαίος Ρώσος στρατιωτικός αξιωματούχος, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού πυροβολήθηκε στη Μόσχα, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης στην Ρωσία.

Ο υποστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ πυροβολήθηκε πολλές φορές στο κλιμακοστάσιο του διαμερίσματός του την Παρασκευή από άγνωστο ένοπλο στα βορειοδυτικά της πόλης και σύμφωνα με αναφορές βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Όλεγκ Τσαριόφ, Ουκρανός φιλορώσος που βρίσκεται κοντά στον Αλεξέγιεφ, είπε ότι ο στρατηγός έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε κώμα.

Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τον πυροβολισμό του Αλεξέγιεφ, αλλά οι υποψίες της Μόσχας έπεσαν στο Κίεβο. Οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν βάλει στο στόχαστρο δεκάδες Ρώσους στρατιωτικούς και αξιωματούχους, κατηγορώντας τους για συμμετοχή σε εγκλήματα πολέμου.

Moscow in uproar this morning after one of Putin’s top generals was gunned down as he was leaving his apartment building this morning. Vladimir Stepanovich Alekseyev was a jey negotiator during the Prigozhin Wagner rebellion.

— Kyiv Insider (@KyivInsider) February 6, 2026

«Τρομοκρατική επίθεση» βλέπει ο Λαβρόφ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, χαρακτήρισε τους πυροβολισμούς «τρομοκρατική επίθεση», υποστηρίζοντας ότι είχε σκοπό να εκτροχιάσει τις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

«Αυτή η τρομοκρατική επίθεση επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την εστίαση του καθεστώτος Ζελένσκι σε συνεχείς προκλήσεις, που στοχεύουν με τη σειρά τους στον εκτροχιασμό της διαπραγματευτικής διαδικασίας», δήλωσε ο Λαβρόφ στη Μόσχα.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Andrii Sybiha, είπε ότι η Ουκρανία δεν είχε καμία σχέση με τους πυροβολισμούς. «Δεν ξέρουμε τι συνέβη με τον συγκεκριμένο στρατηγό – ίσως ήταν η δική τους εσωτερική ρωσική σύγκρουση», ανέφερε ο Sybiha, επικαλούμενη το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η δράση του Αλεξέγιεφ

Ο ουκρανικής καταγωγής Αλεξέγιεφ είναι αναπληρωτής διευθυντής της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, της GRU, μιας μονάδας στο υπουργείο Άμυνας που είναι γνωστή για την οργάνωση μυστικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών, δολιοφθορών και κατασκοπείας.

Ήταν ένας από τους κορυφαίους αξιωματικούς που παρείχαν στον Βλαντίμιρ Πούτιν πληροφορίες για την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Έχει επίσης περιγραφεί ευρέως ως μια σημαντική προσωπικότητα που επιβλέπει τις ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες της χώρας και ήταν μεταξύ των ανώτερων αξιωματούχων που στάλθηκαν για να διαπραγματευτεί με τον Γιεβγκένι Πριγκόζι, κατά τη σύντομη ανταρσία της ομάδας Wagner, το καλοκαίρι του 2023.

Μετά την εξέγερση του Πριγκόζιν, ο Αλεξέγιεφ πιστεύεται ευρέως ότι έπεσε σε δυσμένεια στη Μόσχα και αναφέρθηκε ότι κρατήθηκε για σύντομο χρονικό διάστημα λόγω των δεσμών του με την ομάδα Wagner, ωστόσο τελικά διατήρησε τη θέση του.

Στον Αλεξέγιεφ έχει επιβάλει κυρώσεις η Ουάσινγκτον για την υποτιθέμενη συμμετοχή του σε προσπάθειες παρέμβασης στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2020. Το Ηνωμένο Βασίλειο του επέβαλε επίσης κυρώσεις για τη θανατηφόρα επίθεση με νευρικό παράγοντα novichok το 2018 στο Σάλσμπερι.

Αντιδράσεις στην Ρωσία – Καταγγέλλουν κενά ασφαλείας

Λίγα είναι γνωστά δημόσια για τα μυστικά δίκτυα που πιστεύεται ότι βρίσκονται πίσω από δολοφονίες και επιθέσεις σε στρατιωτικές υποδομές εντός της Ρωσίας και σε εδάφη που ελέγχονται από τη χώρα.

Ο πυροβολισμός του Αλεξέγιεφ θα θεωρηθεί ως η τελευταία αποτυχία των υπηρεσιών ασφαλείας της Ρωσίας να προστατεύσουν το ανώτερο στρατιωτικό προσωπικό βαθιά μέσα στη χώρα. Ενώ οι λεπτομέρειες σχετικά με το ποιος πραγματοποίησε την επίθεση και τον τρόπο οργάνωσης της παραμένουν ασαφείς, Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ επέκριναν προφανή κενά ασφαλείας, αμφισβητώντας πώς ένας ένοπλος μπόρεσε να μπει στην πολυκατοικία χωρίς να εντοπιστεί.

Ο Αντρέι Σολντάτοφ, ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας στις υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας, χαρακτήρισε την επίθεση «απίστευτη προχειρότητα». «Θα περίμενε κανείς να κλιμακώσουν την προστασία για κορυφαίους στρατιωτικούς», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.