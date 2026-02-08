Τεράστια χαμένη ευκαιρία από τον Ζέλσον σε κενή εστία (vid)

Ο Ολυμπιακός έχασε απίστευτη ευκαιρία για να ισοφαρίσει τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ζέλσον Μαρτίνς δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από τα δύο μέτρα σε κενή εστία στο 78′.

Ήταν η ευκαιρία της χρονιάς, με τον ακραίο επιθετικό των «ερυθρόλευκων» να μην μπορεί να πιστέψει ότι έχασε αυτό το γκολ, σουτάροντας άουτ σε κενή εστία.

Δείτε την απίστευτη ευκαιρία που έχασε ο Ζέλσον: