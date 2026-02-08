Καρδίτσα – Παναθηναϊκός 53-78: Έκανε «προπόνηση», με «20άρα» του Χολμς (vid)

Ο Παναθηναϊκός (15-2) δεν αντιμετώπισε κανένα απολύτως πρόβλημα στην Καρδίτσα (4-13) και επικράτησε της ομώνυμης ομάδας με το επιβλητικό 78-53, για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Εργκίν Αταμάν προχώρησε σε εκτεταμένο ροτέισον, χρησιμοποίησε όλους τους διαθέσιμους παίκτες και πήρε εύκολα αυτό που ήθελε. Και τώρα στροφή ξανά στη Euroleague για το «τριφύλλι», καθώς πρόκειται να φιλοξενήσει τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στο Telekom Center Athens την ερχόμενη Παρασκευή (13/2, 21:15) για την 28η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χολμς με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ, εξαιρετικοί και οι Τολιόπουλος (11π.), Χουάντσο (10π.) από πλευράς νικητών. Συγκινητικοί οι Εστράντα (11π.) και Ουάσινγκτον (11π.) για τους γηπεδούχους.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τους Γκραντ, Τολιόπουλο, Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο και Χολμς στο αρχικό σχήμα. Η Καρδίτσα παρατάχθηκε με τους Εστράδα, Τζέφερσον Μπ., Τζέφερσον Ντ. , Χόρχλερ και Ουάσινγκτον στην πεντάδα.

Οι Πράσινοι άνοιξαν το σκορ με καλάθι του Χολμς για το 2-0. Ωστόσο, γρήγορα ακολούθησε η «απάντηση» της Καρδίτσας με τον Ουάσινγκτον για το 2-2. Στο ξεκίνημα του αγώνα ήταν πολύ χαμηλό το σκορ, ενώ υπήρχαν διαδοχικές εναλλαγές στο προβάδισμα.

Η Καρδίτσα «έτρεξε» ένα επιμέρους 4-0 και προσπέρασε τους Πράσινους για το 9-8 και στη συνέχεια πήρε ο Γκραντ δέχθηκε τεχνική ποινή. Το Τριφύλλι πέρασε μπροστά με τρίποντο του Τολιόπουλου για το 13-10. Το δεκάλεπτο έληξε με σκορ 16-12 υπέρ του Παναθηναϊκού.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός πάτησε γκάζι και «έχτισε» διαφορά, ωστόσο και πάλι υπήρχαν προβλήματα αστοχίας. Συγκεκριμένα, οι Πράσινοι με πόντους του Σορτς προηγήθηκαν με 23-17. Μέχρι εκείνο το σημείο του αγώνα οι δύο ομάδες είχαν 1/14 τρίποντα και ο Παναθηναϊκός 6/24 δίποντα!

Λίγο πριν το φινάλε το Τριφύλλι προηγήθηκε με +11 για το 19-30 και το ημίχρονο έκλεισε με σκορ 22-32, με τους Πράσινους να είναι μπροστά.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός πάτησε… γκάζι, σοβαρεύτηκε και ουσιαστικά… τελείωσε το ματς. Με ένα επιμέρους σκορ 13-31 η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Ο Χολμς «πυροβολούσε» από παντού και η διαφορά σε λίγα λεπτά από τους 10 έφτασε κοντά μέχρι και τους 30. Με το σκορ στο 30′ να έχει φτάσει στο 35-63.

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τον Εργκίν Αταμάν να προχωράει σε εκτεταμένο ροτέισον και να δίνει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους διαθέσιμους παίκτες που είχε, με το τελικό 53-78 να τα λέει όλα για την ιστορία του αγώνα…

Οι διαιτητές: Τσαρούχα, Μαρινάκης, Αγγελής

Τα δεκάλεπτα: 12-16, 22-32, 35-63, 53-78

Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Εστράδα 11 (1/3 τρίποντα, 4 λάθη), Τζέφερσον Μπ. 1 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χόρχλερ 6 (0/5 τρίποντα), Ουάσινγκτον 11 (9 ριμπάουντ, 4 μπλοκ), Τζέφερσον Ντ. 7 (1/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Λιάπης, Πουλιανίτης, Άπσον 6 (6 ριμπάουντ, 4 λάθη), Δίπλαρος 8 (2/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 λάθη), Καμαριανός 2, Κασελάκης 1, Καμπερίδης (3 ριμπάουντ)

Παναθηναϊκός: (Αταμάν): Χολμς 20 (9/13 διποντα, 0/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 6 (0/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Γκραντ (0/3 δίποντα, 3 ασίστ), Τολιόπουλος 11 (3/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 10 (3/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Σορτς 8 (3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Καλαϊτζάκης 8 (2/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σαμοντούροβ 2, Φαριντ 2 (3 ριμπάουντ, 4 μπλοκ), Μήτογλου 4 (0/7 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ)