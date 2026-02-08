sports betsson
Με βροχές και πτώση θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα
Καρδίτσα – Παναθηναϊκός 53-78: Έκανε «προπόνηση», με «20άρα» του Χολμς (vid)
Μπάσκετ 08 Φεβρουαρίου 2026, 18:01

Καρδίτσα – Παναθηναϊκός 53-78: Έκανε «προπόνηση», με «20άρα» του Χολμς (vid)

Άνετη επικράτηση για τον Παναθηναϊκό στην Καρδίτσα (53-78), στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστική της Stoiximan GBL, έχοντας κορυφαίο τον Ρισόν Χολμς με 20 πόντους.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός (15-2) δεν αντιμετώπισε κανένα απολύτως πρόβλημα στην Καρδίτσα (4-13) και επικράτησε της ομώνυμης ομάδας με το επιβλητικό 78-53, για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Εργκίν Αταμάν προχώρησε σε εκτεταμένο ροτέισον, χρησιμοποίησε όλους τους διαθέσιμους παίκτες και πήρε εύκολα αυτό που ήθελε. Και τώρα στροφή ξανά στη Euroleague για το «τριφύλλι», καθώς πρόκειται να φιλοξενήσει τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στο Telekom Center Athens την ερχόμενη Παρασκευή (13/2, 21:15) για την 28η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χολμς με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ, εξαιρετικοί και οι Τολιόπουλος (11π.), Χουάντσο (10π.) από πλευράς νικητών. Συγκινητικοί οι Εστράντα (11π.) και Ουάσινγκτον (11π.) για τους γηπεδούχους.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τους Γκραντ, Τολιόπουλο, Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο και Χολμς στο αρχικό σχήμα. Η Καρδίτσα παρατάχθηκε με τους Εστράδα, Τζέφερσον Μπ., Τζέφερσον Ντ. , Χόρχλερ και Ουάσινγκτον στην πεντάδα.

Οι Πράσινοι άνοιξαν το σκορ με καλάθι του Χολμς για το 2-0. Ωστόσο, γρήγορα ακολούθησε η «απάντηση» της Καρδίτσας με τον Ουάσινγκτον για το 2-2. Στο ξεκίνημα του αγώνα ήταν πολύ χαμηλό το σκορ, ενώ υπήρχαν διαδοχικές εναλλαγές στο προβάδισμα.

Η Καρδίτσα «έτρεξε» ένα επιμέρους 4-0 και προσπέρασε τους Πράσινους για το 9-8 και στη συνέχεια πήρε ο Γκραντ δέχθηκε τεχνική ποινή. Το Τριφύλλι πέρασε μπροστά με τρίποντο του Τολιόπουλου για το 13-10. Το δεκάλεπτο έληξε με σκορ 16-12 υπέρ του Παναθηναϊκού.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός πάτησε γκάζι και «έχτισε» διαφορά, ωστόσο και πάλι υπήρχαν προβλήματα αστοχίας. Συγκεκριμένα, οι Πράσινοι με πόντους του Σορτς προηγήθηκαν με 23-17. Μέχρι εκείνο το σημείο του αγώνα οι δύο ομάδες είχαν 1/14 τρίποντα και ο Παναθηναϊκός 6/24 δίποντα!

Λίγο πριν το φινάλε το Τριφύλλι προηγήθηκε με +11 για το 19-30 και το ημίχρονο έκλεισε με σκορ 22-32, με τους Πράσινους να είναι μπροστά.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός πάτησε… γκάζι, σοβαρεύτηκε και ουσιαστικά… τελείωσε το ματς. Με ένα επιμέρους σκορ 13-31 η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Ο Χολμς «πυροβολούσε» από παντού και η διαφορά σε λίγα λεπτά από τους 10 έφτασε κοντά μέχρι και τους 30. Με το σκορ στο 30′ να έχει φτάσει στο 35-63.

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τον Εργκίν Αταμάν να προχωράει σε εκτεταμένο ροτέισον και να δίνει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους διαθέσιμους παίκτες που είχε, με το τελικό 53-78 να τα λέει όλα για την ιστορία του αγώνα…

Οι διαιτητές: Τσαρούχα, Μαρινάκης, Αγγελής

Τα δεκάλεπτα: 12-16, 22-32, 35-63, 53-78

Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Εστράδα 11 (1/3 τρίποντα, 4 λάθη), Τζέφερσον Μπ. 1 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χόρχλερ 6 (0/5 τρίποντα), Ουάσινγκτον 11 (9 ριμπάουντ, 4 μπλοκ), Τζέφερσον Ντ. 7 (1/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Λιάπης, Πουλιανίτης, Άπσον 6 (6 ριμπάουντ, 4 λάθη), Δίπλαρος 8 (2/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 λάθη), Καμαριανός 2, Κασελάκης 1, Καμπερίδης (3 ριμπάουντ)

Παναθηναϊκός: (Αταμάν): Χολμς 20 (9/13 διποντα, 0/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 6 (0/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Γκραντ (0/3 δίποντα, 3 ασίστ), Τολιόπουλος 11 (3/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 10 (3/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Σορτς 8 (3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Καλαϊτζάκης 8 (2/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σαμοντούροβ 2, Φαριντ 2 (3 ριμπάουντ, 4 μπλοκ), Μήτογλου 4 (0/7 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

Fiber… race στην Ελλάδα: Leader ο ΟΤΕ, διεκδικητής η ΔΕΗ, κέρδη για τη Vodafone

Fiber… race στην Ελλάδα: Leader ο ΟΤΕ, διεκδικητής η ΔΕΗ, κέρδη για τη Vodafone

Ιαπωνία – Τακαΐτσι: Η νίκη της ενισχύει τις μετοχές, αποδυναμώνει γεν και ομόλογα

Ιαπωνία – Τακαΐτσι: Η νίκη της ενισχύει τις μετοχές, αποδυναμώνει γεν και ομόλογα

Πως μας επηρεαζει το burnout;
Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: «Πάγωσε» το κοινό με τη σοβαρή πτώση της Λίντσεϊ Βον – Ούρλιαζε από τον πόνο (vid)
Άλλα Αθλήματα 08.02.26

«Πάγωσε» το κοινό με τη σοβαρή πτώση της Λίντσεϊ Βον - Ούρλιαζε από τον πόνο (vid)

Η Λίντσεϊ Βον υπέστη σοβαρή πτώση και αποσύρθηκε από τον αγώνα κατάβασης από τον αγώνα κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 την Κυριακή, στην Κορτίνα ντ΄ Αμπέτσο.

Σύνταξη
«Έφυγε» από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών της Μακάμπι – Οι ανακοινώσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (pics)
Euroleague 08.02.26

«Έφυγε» από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών της Μακάμπι – Οι ανακοινώσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (pics)

Η οικογένεια της Μακάμπι πενθεί καθώς έφυγε από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών του συλλόγου ο Ντέιβιντ Φέντερμαν. Ανακοίνωση εξέδωσε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός

Σύνταξη
Όταν το ποδόσφαιρο βγαίνει από την αυλή
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Όταν το ποδόσφαιρο βγαίνει από την αυλή

Tο πείραμα της Ιμπίθα και η μάχη για πιο συμπεριληπτικά σχολεία - Ρυθμίσεις και απαγορεύσεις σε τουλάχιστον 20 δημόσια σχολεία ανοίγουν μια ευρύτερη συζήτηση για τον ρόλο του πιο δημοφιλούς σπορ στην καθημερινότητα των παιδιών

Γεώργιος Μαζιάς
Σεντ Τρούιντεν: Big in Japan
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Big in Japan

Όταν η Σεντ Τρούιντεν έγινε γέφυρα ανάμεσα σε δύο κόσμους

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας
Stoiximan GBL 08.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας

LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ελένη Καστάνη: «Ακόμα λειτουργώ σαν να έχω τα παλιά μου κιλά. Φοράω ρούχα Large και μου πέφτουν»
30 μείον 08.02.26

Ελένη Καστάνη: «Ακόμα λειτουργώ σαν να έχω τα παλιά μου κιλά. Φοράω ρούχα Large και μου πέφτουν»

«Ακόμα δεν έχω ανανεώσει την γκαρνταρόμπα, αλλά θα την ανανεώσω. Τώρα πάω στον παθολόγο-διατροφολόγο κάθε εβδομάδα και με φροντίζει και με ζυγίζει, μου δίνει τη διατροφή μου» θα πει η ηθοποιός Ελένη Καστάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Παραιτήθηκε στενός συνεργάτης του Στάρμερ, ως υπεύθυνος για τον διορισμό του Μάντελσον
Βρετανία 08.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Παραιτήθηκε στενός συνεργάτης του Στάρμερ, ως υπεύθυνος για τον διορισμό του Μάντελσον

Ο προσωπάρχης του παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τον διορισμό του πρώην πρέσβη, που έδινε πληροφορίες στον Έπσταϊν. Σκληρή κριτική για τον Στάρμερ εντός κυβέρνησης και από την αντιπολίτευση

Σύνταξη
Ειδική αγωγή υπό… κατάρρευση στη Σάμο
Οι καταγγελίες των γονιών 08.02.26

Ειδική αγωγή υπό… κατάρρευση στη Σάμο

Τριτοκοσμικές συνθήκες στο ειδικό δημοτικό και νηπιαγωγείο Σάμου καταγγέλλουν γονείς στο in: «Καλούμαστε να βάλουμε στη ζυγαριά την ασφάλεια και την εκπαίδευση των παιδιών μας» - Στο in απαντά και ο Δήμαρχος Σάμου

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Σανάε Τακαΐτσι: Η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας ετοιμάζεται για μία σαρωτική εκλογική νίκη
Πρόωρες εκλογές 08.02.26

Σανάε Τακαΐτσι: Η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας ετοιμάζεται για μία σαρωτική εκλογική νίκη

Η συμμαχία της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι κέρδισε με μεγάλη διαφορά τις εκλογές της Κυριακής, ανοίγοντας το δρόμο για φορολογικές περικοπές και στρατιωτικές δαπάνες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της Κίνας

Σύνταξη
Τσουκαλάς για «κόκκινα δάνεια»: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής 08.02.26

Τσουκαλάς για «κόκκινα δάνεια»: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο

Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για εξωδικαστικό μηχανισμό και «κόκκινα δάνεια», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι πλέον οφείλει το υπουργείο να πιέσει τους servicers να εφαρμόσουν τον νόμο.

Σύνταξη
Λακωνία: Προσπάθησαν να αποκρύψουν εργατικό δυστύχημα μεταφέροντας αλλού τη σορό – Μία σύλληψη
Στη Λακωνία 08.02.26

Προσπάθησαν να αποκρύψουν εργατικό δυστύχημα μεταφέροντας αλλού τη σορό - Μία σύλληψη

Ο άτυχος 63χρονος είχε τραυματιστεί θανάσιμα έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγματοποιούσε σε οικοδομή, ενώ το άψυχο σώμα του είχε εντοπιστεί στην αυλή του σπιτιού του

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Μιλάνο: Η Μελόνι χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «εχθρούς της Ιταλίας» – Εκφράζει αλληλεγγύη στην αστυνομία
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 08.02.26

Μιλάνο: Η Μελόνι χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «εχθρούς της Ιταλίας» – Εκφράζει αλληλεγγύη στην αστυνομία

Την αλληλεγγύη της στις Ιταλικές αστυνομικές δυνάμεις μετά τις συγκρούσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ εξέφρασε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι

Σύνταξη
Δημογραφικό: Βαθαίνει η κρίση στην Ελλάδα – Γιατί οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται
ΕΛΣΤΑΤ / ΙΔΕΜ 08.02.26

Βαθαίνει η δημογραφική κρίση στην Ελλάδα - Γιατί οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται

Όσο ο πληθυσμός των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία βαίνει μειούμενος θα καταγράφονται όλο και λιγότερες γεννήσεις, τονίζει ο διευθυντής ερευνών του ΙΔΕΜ, Βύρωνας Κοτζαμάνης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Διδυμότειχο: Άγγιξε τα 6,5 μέτρα η στάθμη του νερού στο Πύθιο – Συστάσεις προς τους κατοίκους οικισμών
Η ανακοίνωση 08.02.26

Άγγιξε τα 6,5 μέτρα η στάθμη του νερού στο Πύθιο - Συστάσεις προς τους κατοίκους οικισμών στο Διδυμότειχο

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Κυριακής έγινε γνωστή η τραγωδία με δύο μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους στο Διδυμότειχο - Εντοπίστηκαν σε παρέβρια περιοχή

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

