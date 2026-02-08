Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και χρέη – «Δεν θα είναι βόλτα στο δάσος για τον Μητσοτάκη οι εκλογές»

Η ακρίβεια, το διογκωμένο ιδιωτικό χρέος και οι ανεπαρκείς, όπως καταγγέλλει η αντιπολίτευση, ρυθμίσεις για νοικοκυριά και επαγγελματίες κυριάρχησαν στη συζήτηση στο «MEGA Σαββατοκύριακο» με μετέχοντες τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργο Κώτσηρα, τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά και τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Καραμέρο.

Ο κ. Κώτσηρας παρουσίασε την εικόνα μιας οικονομίας που βελτιώνεται, την ώρα που οι εκπρόσωποι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αμφισβήτησαν αυτή την αφήγηση, κάνοντας λόγο για κοινωνία στα όρια της αντοχής της, χρέη εκατοντάδων δισεκατομμυρίων, ανεξέλεγκτη ακρίβεια και ευνοϊκή μεταχείριση τραπεζών.

Εξωραϊσμός πραγματικότητας

Ειδικότερα, ο κ. Κώτσηρας ανάφερε: «Το 2026 είναι ένα έτος το οποίο ο Έλληνας πολίτης βλέπει ουσιωδώς κάθε μήνα να έχει, μέσω των παρεμβάσεων που έγιναν σε φορολογικό πλαίσιο, αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματός του. Τόσο οι δημόσιοι υπάλληλοι, όσο και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι μέσω της μείωσης της φορολογίας που ψηφίσαμε πριν λίγους μήνες στη Βουλή, σε συνέχεια των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχουν σημαντική και ουσιώδη μείωση των φορολογικών τους επιβαρύνσεων. Πρακτικά, βλέπουν κάθε μήνα περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Αυτό θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα. Βλέπουμε ότι υπήρξε μία σημαντική παρέμβαση για την ελληνική περιφέρεια, τόσο στο τεκμαρτό εισόδημα όσο και σε ζητήματα που αφορούσαν στο ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά, όσο και για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που ήταν μια σημαντική παρέμβαση. Στόχος είναι να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα του Έλληνα πολίτη. Δεν διαφωνεί κανένας ότι υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να δούμε ακόμα περισσότερο. Υπάρχει ήδη ο εξωδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος, στον οποίο μπορούν και περιλαμβάνονται οφειλές και προς την εφορία και προς το δημόσιο εν γένει, ο οποίος ειδικά μετά τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του, έχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα στη διαχείριση και στη διαρρύθμιση των χρεών. Η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική πολιτεία αξιολογεί όλα τα δεδομένα, βλέπουμε με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια πού χρήζει περισσότερης και πιο έντονης παρέμβασης».

Για την αισχροκέρδεια ο κ. Κώτσηρας υποστήριξε: «Είναι δύο πυλώνες οι οποίοι πάνω στους οποίους κινείται η κυβέρνηση. Πρώτον, παρεμβάσεις στην αγορά προφανώς με ελέγχους, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο λαμβάνει χώρα κυρίως από το υπουργείο Ανάπτυξης και από τις συναφείς υπηρεσίες. Και το δεύτερο, το σημαντικότερο στο οποίο μπορεί και η κυβέρνηση να κεφαλαιοποιήσει την καλή πορεία της οικονομίας, είναι μείωση φορολογίας, αύξηση κατώτατου μισθού, δημιουργία επενδύσεων προκειμένου να μειωθεί η ανεργία. Σας υπενθυμίζω ότι η ανεργία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό, βρισκόμαστε στο 7,5%. Μα έχει γίνει όμως μια τεράστια πρόοδος, προϊόν και των επενδύσεων, προϊόν και της καλύτερης λειτουργίας της οικονομίας. Ξαναλέω, κανείς δεν θα πει ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που ακριβώς θέλουμε. Έχουμε να κάνουμε βήματα».

Τσουκαλάς: Εμείς έχουμε 120 δόσεις για όλους οριζόντια

Από την πλευρά του ο κ. Τσουκαλάς επέκρινε την αποτελεσματικότητα του εξωδικαστικού μηχανισμού, προτείνοντας 120 δόσεις για όλους τους οφειλέτες και περιορισμό της ευθύνης των εγγυητών. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους των δανείων, ζητώντας από την κυβέρνηση να υποχρεώσει τα funds σε αντιλογισμό των επιπλέον ποσών.

Με την σειρά του ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε: «ο εξωδικαστικός μηχανισμός αφορά έως τώρα 53.000 οφειλέτες που έχουν υπαχθεί. Έχουν ρυθμιστεί 16 δις, έχουν χαθεί ήδη από αυτά, το ιδιωτικό χρέος έχει πάει 250 δις. Εμείς έχουμε πει κάτι πάρα, πάρα πολύ απλό. 120 δόσεις για όλους οριζόντια. Και με δικαίωμα, να χωρίσει η οφειλή. 70% το οποίο θα πληρώνεται σε 120 δόσεις και 30% που θα μένει στην άκρη και με κριτήρια, αν έχει πληρώσει και είναι εμπρόθεσμος ο οφειλέτης, να απαλλάσσεται από το 30%. Έχουμε επίσης προτείνει το να περιοριστεί η ευθύνη των εγγυητών στα δάνεια. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχει προτείνει απαλλαγή και περιορισμό της ευθύνης σε ένα βαθμό του εγγυητή. Αυτή ήταν τροπολογία του ΠΑΣΟΚ εδώ και δύο χρόνια, που η κυβέρνηση αρνιόταν να την υλοποιήσει.

Τι αποφάσισε ο Άρειος Πάγος; Να υπολογίζεται για εκείνους που έχουν υπαχθεί στο νόμο του ΠΑΣΟΚ, στο νόμο του 2010, στο νόμο 3869, να υπολογίζεται το επιτόκιο στη μηνιαία δόση και όχι στη συνολική οφειλή όπως έλεγε. Έχουν ετοιμάσει εγκύκλιο για να υποχρεωθούν τα “funds” και οι “servicers” να προχωρήσουν σε αντιλογισμό των επιπλέον ποσών που έχουν εισπράξει από τα ληστρικά επιτόκια που κρίθηκαν παράνομα; Η απόφαση ήταν πιλοτική δίκη και λέει ξεκάθαρα: έπρεπε από το ’10 και μετά να υπολογίζεται στις 350.000 οικογένειες που μπήκαν στο νόμο, στο νόμο που το ΠΑΣΟΚ ψήφισε και έσωσε 300.000 σπίτια».

Καραμέρος: Δεν θα είναι μια βόλτα στο δάσος για τον κύριο Μητσοτάκη και τη ΝΔ οι εκλογές

Ο κ. Καραμέρος, από την δική του πλευρά, ανάφερε:

«Υπάρχει ένα υπό διαμόρφωση πολιτικό σκηνικό. Νομίζω ότι μέχρι να φτάσουμε σε εκλογές θα είναι τελείως διαφορετική η διάταξη των δυνάμεων και δεν θα είναι μια βόλτα στο δάσος για τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία οι εκλογές. Έχουμε το φαινόμενο 7 χρόνια οι υπουργοί να κρύβονται. Αυτό είναι ένα ζήτημα για τη Δημοκρατία. Και εννοώ να κρύβονται σε συνεντεύξεις όπου βγαίνουν μόνοι τους, χωρίς αντίλογο, παρά μόνο τις δημοσιογραφικές ερωτήσεις. Το να φτάνουμε 7 χρόνια μετά, της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, να μιλήσουμε για τη ρύθμιση των χρεών, από μόνο του είναι προβληματικό. Και δεν καταλαβαίνω γιατί όχι στις 120 δόσεις», υπογράμμισε.

Και συνέχισε: «αύριο στη Βουλή θα συζητήσουμε ένα σκάνδαλο που υπάρχει με εταιρείες που μπήκαν ενδιάμεσες της νέας γενιάς δανειοληπτών και των τραπεζών, που αντί να αντλήσει η κυβέρνηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πόρους και να προχωρήσει στη δημιουργία κοινωνικής κατοικίας, και να εξασφαλίσει πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και στέγη, έστειλε τον κόσμο να πάρει δάνεια στις τράπεζες, στα όρια των εισοδηματικών τους δυνατοτήτων, με αποτέλεσμα να αυξήσει την ζήτηση στην αγορά ακινήτων και όχι την προσφορά».

Τι ειπώθηκε για την υπόθεση Παναγόπουλου

Για την υπόθεση Παναγόπουλου ο κ. Κώτσηρας είπε: «Όταν ελέγχεται κάποιος, όταν ελέγχεται κάποιος σε αυτή την έκταση, θεωρώ και ο ίδιος ότι πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του στο μέτρο που τον αναλογούν σε επίπεδο ελέγχου αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή αυτό το θέμα ελέγχεται. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το πόρισμα που από ό,τι φαίνεται εδώ έχει συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία είναι σημαντικά προς έλεγχο, προς αξιολόγηση από τις αρμόδιες αρχές. Θεσμικά συμπεριφερόμενοι όλοι θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε τι υπάρχει σε επίπεδο αξιολόγησης, ελέγχου από τις αρχές».