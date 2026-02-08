magazin
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μια κρυφή λεπτομέρεια σε πορτρέτο της Άννα Μπολέυν ήταν «διάψευση κατηγοριών για μαγεία», λένε ιστορικοί
Art 08 Φεβρουαρίου 2026, 08:02

Μια κρυφή λεπτομέρεια σε πορτρέτο της Άννα Μπολέυν ήταν «διάψευση κατηγοριών για μαγεία», λένε ιστορικοί

Νέα επιστημονική ανάλυση της περίφημης «Ροζ» προσωπογραφίας της Άννα Μπολέυν αποκαλύπτει ότι το έργο δημιουργήθηκε ως σκόπιμη οπτική απάντηση σε φήμες περί μαγείας και «έκτου δαχτύλου», σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της εικόνας της κατά την ελισαβετιανή εποχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Γιατί οι γυναίκες ταλαιπωρούνται περισσότερο από ημικρανίες;

Γιατί οι γυναίκες ταλαιπωρούνται περισσότερο από ημικρανίες;

Spotlight

Η λεγόμενη «Rose» προσωπογραφία της Άννα Μπολέυν, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ιστορικά πορτρέτα της Αγγλίας, φαίνεται πως δεν είναι απλώς μια αναπαράσταση της δεύτερης συζύγου του Ερρίκου Η΄, αλλά ένα έργο με σαφή πολιτική πρόθεση.

Νέα επιστημονικά ευρήματα δείχνουν ότι δημιουργήθηκε για να απαντήσει οπτικά σε μία από τις πιο επίμονες και δηλητηριώδεις συκοφαντίες που συνόδευαν τη μνήμη της: τον ισχυρισμό ότι ήταν μάγισσα και ότι είχε έξι δάχτυλα στο δεξί της χέρι.

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο Χίβερ, το πατρικό της σπίτι στο Κεντ, όπου φυλάσσεται το πορτρέτο. Η δενδροχρονολόγηση του ξύλινου πάνελ τοποθετεί την κατασκευή του γύρω στο 1583, δηλαδή στη διάρκεια της βασιλείας της κόρης της, της Ελισάβετ Α΄ — μια περίοδο κατά την οποία η εικόνα της Άννας Μπολέυν επανεξεταζόταν έντονα, μέσα σε κλίμα πολιτικής και θρησκευτικής έντασης.

Ένα πορτρέτο ως απάντηση στη συκοφαντία

Η χρήση υπέρυθρης τεχνολογίας αποκάλυψε ένα σχέδιο κάτω από το χρώμα που δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι. Κάτω από το τελικό έργο εντοπίστηκε μια εγκαταλειμμένη τριγωνική μορφή δίπλα στο δεξί της χέρι — ένδειξη ότι ο καλλιτέχνης άλλαξε συνειδητά το αρχικό σχέδιο. Αντί για μια πιο αφηρημένη στάση, επέλεξε τελικά να απεικονίσει την Άννα να κρατά ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, με τα χέρια της πλήρως εκτεθειμένα και όλα τα δάχτυλα καθαρά ορατά.

Στον 16ο αιώνα, τα βασιλικά πορτρέτα βασίζονταν συχνά σε εγκεκριμένα «πρότυπα», τα οποία αναπαράγονταν από εργαστήριο σε εργαστήριο. Το συγκεκριμένο έργο φαίνεται πως ξεκίνησε από το λεγόμενο «πρότυπο Β», που επικεντρωνόταν στο πρόσωπο και τους ώμους της Άννας Μπολέυν, πριν τροποποιηθεί με στόχο να αντικρούσει φήμες που εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν δεκαετίες μετά τον θάνατό της.

Η αποκατάσταση της μητέρας – και της κόρης

Οι ισχυρισμοί περί «έκτου δαχτύλου» προέρχονταν κυρίως από τον καθολικό πολέμιο της Αγγλικής Μεταρρύθμισης Νίκολας Σάντερς, ο οποίος επιδίωκε να υπονομεύσει τη νομιμότητα της Ελισάβετ Α΄, παρουσιάζοντας τη μητέρα της ως διεφθαρμένη και αποκλίνουσα μορφή. Σε αυτό το πλαίσιο, η καθαρή απεικόνιση πέντε δαχτύλων σε κάθε χέρι λειτουργεί ως σιωπηλή αλλά ξεκάθαρη διάψευση.

Οι επιμελητές του Χίβερ εκτιμούν ότι πρόκειται για την παλαιότερη επιστημονικά χρονολογημένη προσωπογραφία της Άννας Μπολέυν που είναι γνωστή σήμερα και ότι εντάσσεται σε μια ευρύτερη ελισαβετιανή προσπάθεια αποκατάστασης της εικόνας της — όχι μόνο ως αδίκως καταδικασμένης βασίλισσας, αλλά και ως μητέρας μιας νόμιμης μονάρχη.

Η Άννα Μπολέυν εκτελέστηκε το 1536, κατηγορούμενη για μοιχεία και προδοσία, παρότι αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. Ο γάμος της με τον Ερρίκος Η΄ είχε οδηγήσει στη ρήξη με την Καθολική Εκκλησία και στην Αγγλική Μεταρρύθμιση, αλλά μετά την πτώση της ο βασιλιάς διέταξε την πλήρη εξαφάνιση της εικόνας της από τα ανάκτορα. Κανένα πορτρέτο της από όσο ζούσε δεν θεωρείται ότι έχει διασωθεί.

Το έργο θα παρουσιαστεί σε επερχόμενη έκθεση στο Χίβερ με τίτλο Capturing a Queen: The Image of Anne Boleyn, η οποία εξετάζει πώς η εικόνα της Άννας Μπολέυν δημιουργήθηκε, αλλοιώθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο πολιτικής μνήμης.

*Με πληροφορίες από: The Guardian 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί οι γυναίκες ταλαιπωρούνται περισσότερο από ημικρανίες;

Γιατί οι γυναίκες ταλαιπωρούνται περισσότερο από ημικρανίες;

Economy
Δημόσιο Χρέος: Τον Απρίλιο «κληρώνει» για τα GDP warrants

Δημόσιο Χρέος: Τον Απρίλιο «κληρώνει» για τα GDP warrants

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;
Συνειδητά «απολιτικά» 05.02.26

Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;

Από κιτς πορτρέτα μονάρχων κρυμμένα σε σκάλες μέχρι έργα σύγχρονων καλλιτεχνών πρώτης γραμμής, η τέχνη στις πρεσβείες λειτουργεί ως αθόρυβο εργαλείο διπλωματίας — πάντα αποκαλύπτοντας πώς η αισθητική γίνεται μορφή εξουσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
The Intermission x Eins Gallery: O Σωκράτης Φατούρος και τα «Endangered Games» με τη φύση, τη βιομηχανία και τη μνήμη
inTown 04.02.26

The Intermission x Eins Gallery: O Σωκράτης Φατούρος και τα «Endangered Games» με τη φύση, τη βιομηχανία και τη μνήμη

Η The Intermission παρουσιάζει την έκθεση Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου, σε συνεργασία με την Eins Gallery. Ένα εικαστικό τοπίο όπου η φύση, η βιομηχανία και το σώμα συνυπάρχουν σε διαρκή ένταση, στο όριο της εξαφάνισης

Σύνταξη
«Γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της. Η αυτοκτονία της έξι χρόνια αργότερα με συγκλόνισε»
Φρίκη επί γης 04.02.26

«Γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της. Η αυτοκτονία της έξι χρόνια αργότερα με συγκλόνισε»

Παρά το γεγονός ότι είναι παράνομος, ο γάμος ανηλίκων εξακολουθεί να είναι συνηθισμένος σε μεγάλο μέρος της Ινδίας. Η φωτορεπόρτερ Saumya Khandelwal παρακολούθησε την τραγική ιστορία ενός κοριτσιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κι όμως, η τέχνη του Αδόλφου Χίτλερ εξακολουθεί να έχει πέραση
Industry 31.01.26

Κι όμως, η τέχνη του Αδόλφου Χίτλερ εξακολουθεί να έχει πέραση

Μια σκηνή από το Industry του HBO φωτίζει μια υπερβολικά άβολη αλήθεια: οι ακουαρέλες του Αδόλφου Χίτλερ δεν ανήκουν μόνο στην Ιστορία, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν — και να αποτιμώνται — στην αγορά τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έργο στο διάστημα; O Anish Kapoor ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πιο μεγαλεπήβολα σχέδιά του στη Βενετία
Art 30.01.26

Έργο στο διάστημα; O Anish Kapoor ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πιο μεγαλεπήβολα σχέδιά του στη Βενετία

Περίπου 100 μοντέλα του Anish Kapoor θα παρουσιαστούν στο Palazzo Manfrin, τον χώρο όπου ο ίδιος ίδρυσε το ίδρυμά του το 2022 και ο οποίος ανοίγει για δεύτερη μόλις φορά στο κοινό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
‘Εγκλημα, τέχνη και Sopranos: Το MoMI τιμάει τη σειρά που εγκαινίασε τη νέα «χρυσή εποχή» της τηλεόρασης
Golden age 29.01.26

‘Εγκλημα, τέχνη και Sopranos: Το MoMI τιμάει τη σειρά που εγκαινίασε τη νέα «χρυσή εποχή» της τηλεόρασης

Περίπου 19 χρόνια μετά το τέλος της εμβληματικής σειράς του Ντέιβιντ Τσέιζ, το MoMi στη Νέα Υόρκη παρουσιάζει την μεγάλη έκθεση Stories and Sets for The Sopranos.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παραιτήσεις στην Πινακοθήκη του Οντάριο μετά την απόρριψη έργου της Ναν Γκόλντιν λόγω κατηγοριών περί «αντισημιτισμού»
Aντισιωνισμός & αντισημιτισμός 27.01.26

Παραιτήσεις στην Πινακοθήκη του Οντάριο μετά την απόρριψη έργου της Ναν Γκόλντιν λόγω κατηγοριών περί «αντισημιτισμού»

Η Ναν Γκόλτιν δήλωσε μεταξύ άλλων για το γεγονός πως είναι «τρελό» το ότι συνεχίζει να συγχέεται ο αντισιωνισμός με τον αντισημιτισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ναόμι Κάμπελ γράφει για τον Πάμπλο Πικάσο: Βλέμμα, εξουσία και η σχέση καλλιτέχνη–μούσας
Nahmad Contemporary 26.01.26

Η Ναόμι Κάμπελ γράφει για τον Πάμπλο Πικάσο: Βλέμμα, εξουσία και η σχέση καλλιτέχνη–μούσας

Η Ναόμι Κάμπελ υπογράφει δοκίμιο για τη δυναμική καλλιτέχνη και μοντέλου, συνοδεύοντας νέα έκθεση έργων του Πάμπλο Πικάσο στην Ελβετία, με επίκεντρο την επιθυμία, την οικειότητα και τις σχέσεις εξουσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Travel Photographer of the Year 2025: Στην κορυφή του κόσμου ο Αθανάσιος Μαλούκος
Ταξιδιωτική Φωτογραφία 26.01.26

Travel Photographer of the Year 2025: Στην κορυφή του κόσμου ο Αθανάσιος Μαλούκος

Ο Αθανάσιος Μαλούκος κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο του Travel Photographer of the Year 2025 για δύο φωτογραφικές σειρές που εξερευνούν την τελετουργία, την πίστη και την κίνηση σε Ισπανία και Τουρκία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου: Η ύλη στο όριο της εξαφάνισης στην The Intermission Art Gallery
inTown 24.01.26

Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου: Η ύλη στο όριο της εξαφάνισης στην The Intermission Art Gallery

Η The Intermission παρουσιάζει την έκθεση Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου, σε συνεργασία με την Eins Gallery. Ένα εικαστικό τοπίο όπου η φύση, η βιομηχανία και το σώμα συνυπάρχουν σε διαρκή ένταση, στο όριο της εξαφάνισης

Σύνταξη
Ο πολιτικός περφόρμερ Πάβελ Κρισεβίτς αναγκάστηκε να φύγει από τη Ρωσία: «Φύγε ή θα σε ξαναβάλουμε φυλακή»
Art 21.01.26

Ο πολιτικός περφόρμερ Πάβελ Κρισεβίτς αναγκάστηκε να φύγει από τη Ρωσία: «Φύγε ή θα σε ξαναβάλουμε φυλακή»

Ο Πάβελ Κρισεβίτς από την Αγία Πετρούπολη εγκατέλειψε τη χώρα έπειτα από επανασυλλήψεις και απειλές της FSB, λίγους μήνες μετά την αποφυλάκισή του, περιγράφοντας τη φυγή του ως έξοδο από «μια δικτατορία και έναν τόπο καταπίεσης»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Το μόνο που ήθελα ήταν να γίνω ζωγράφος»: Έκθεση φωτίζει τον κόσμο του Ντέιβιντ Λιντς, πέρα από τον κινηματογράφο
Pace Berlin 20.01.26

«Το μόνο που ήθελα ήταν να γίνω ζωγράφος»: Έκθεση φωτίζει τον κόσμο του Ντέιβιντ Λιντς, πέρα από τον κινηματογράφο

Έκθεση για το εικαστικό έργο του Ντέιβιντ Λιντς ανοίγει στο Βερολίνο, παρουσιάζοντας ζωγραφική, φωτογραφίες και φωτιστικά-γλυπτά, πριν από μεγάλη αναδρομική στο Λος Άντζελες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Όταν ο Έπσταϊν κυνηγούσε τη μακροζωία: Χρηματοδότηση ερευνών και καινοτόμες γενετικές εξετάσεις
Κόσμος 08.02.26

Όταν ο Έπσταϊν κυνηγούσε τη μακροζωία: Χρηματοδότηση ερευνών και καινοτόμες γενετικές εξετάσεις

Ο Έπσταϊν πλήρωσε για καινοτόμες γενετικές εξετάσεις σε μια προφανή προσπάθεια να διερευνήσει τη δυνατότητα παράτασης της ζωής, όπως αποκαλύπτουν νέα email

Σύνταξη
Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Ίσως ήρθε η ώρα για ελεγχόμενη πρόσβασης στους χώρους μας», λένε οι πρυτανικές αρχές
Ελλάδα 08.02.26

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Ίσως ήρθε η ώρα για ελεγχόμενη πρόσβασης στους χώρους μας», λένε οι πρυτανικές αρχές

Το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε εξηγήσεις από τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ οι οποίες σε ανακοίνωσή τους, κάνουν λόγο για δράση εξτρεμιστικών στοιχείων ενώ διαψεύδουν ότι δόθηκε άδεια για διεξαγωγή πάρτι

Σύνταξη
Έτοιμος να κλείσει ραντεβού για κούρεμα: Ο οπαδός της Γιουνάιτεντ είναι μία νίκη μακριά και «σπάει» τη σιωπή του!
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Έτοιμος να κλείσει ραντεβού για κούρεμα: Ο οπαδός της Γιουνάιτεντ είναι μία νίκη μακριά και «σπάει» τη σιωπή του!

Ο φίλαθλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρανκ Ίλετ, χρειάζεται μόλις μια νίκη για να κλείσει ραντεβού για κούρεμα 500 μέρες μετά την τελευταία φορά.

Σύνταξη
Συνήγοροι 31χρονου Μαροκινού στη Χίο: «Έξι επιβαίνοντες κατέθεσαν ότι δεν τον αναγνωρίζουν ως διακινητή»
Δείτε βίντεο 08.02.26

Συνήγοροι 31χρονου Μαροκινού στη Χίο: «Έξι επιβαίνοντες κατέθεσαν ότι δεν τον αναγνωρίζουν ως διακινητή»

Ο 31χρονος Μαροκινός προφυλακίστηκε μετά την τραγωδία στη Χίο - Οι συνήγοροί του μιλούν για «άδικη απόφαση», ενώ υπενθυμίζουν την αθώωση των «9» στο ναυάγιο της Πύλου

Σύνταξη
Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;
Όλα όσα είπε 08.02.26

Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;

Μιλώντας ανοιχτά για τη σχέση του με την Ελένη Φουρέιρα, ο Παντελής Τουτουντζής τόνισε ότι προέχει ο άνθρωπος πίσω από τη σκηνή, ενώ αναφέρθηκε και στους στενούς δεσμούς του με τη Δούκισσα Νομικού και την Άννα Βίσση

Σύνταξη
Κρίση σε εξέλιξη η λειψυδρία – Παρά τις βροχές τα αποθέματα νερού συνεχίζουν να μειώνονται
Περιβάλλον 08.02.26

Κρίση σε εξέλιξη η λειψυδρία – Παρά τις βροχές τα αποθέματα νερού συνεχίζουν να μειώνονται

Παρά τις πρόσφατες βροχές, η λειψυδρία συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα που για την Αττική, όπου συγκεντρώνεται σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας, είναι πιο έντονο και δεν χωρά εφησυχασμός

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για διορθώσεις λαθών σε αιτήσεις αγροτικών ενισχύσεων
Η προθεσμία 08.02.26

Ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για διορθώσεις λαθών σε αιτήσεις αγροτικών ενισχύσεων

Αγρότες και κτηνοτρόφοι θα μπορούν τις επόμενες εβδομάδες να προχωρήσουν σε διορθώσεις στις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ προκειμένου να τους καταβληθούν οι σωστές ενισχύσεις

Σύνταξη
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός έστειλε το δικό του μήνυμα για τα θύματα της Θύρας 7: «Η 8η Φεβρουαρίου είναι ημέρα μνήμης και τιμών»
Άλλα Αθλήματα 08.02.26

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός έστειλε το δικό του μήνυμα για τα θύματα της Θύρας 7: «Η 8η Φεβρουαρίου είναι ημέρα μνήμης και τιμών»

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο για την επέτειο της τραγωδίας της Θύρας 7 με πλάνα από το νέο μουσείο στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Σύνταξη
Δωδεκάμηνος τουρισμός: Ποιοι προορισμοί παίρνουν προβάδισμα στην Ελλάδα
Ελλάδα 08.02.26

Δωδεκάμηνος τουρισμός: Ποιοι προορισμοί παίρνουν προβάδισμα στην Ελλάδα

Μεγάλα αστικά κέντρα, περιφερειακές πόλεις με συνεδριακό και επιχειρηματικό προφίλ, αλλά και προορισμοί με πολυθεματικό τουριστικό προϊόν εμφανίζουν σταδιακά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην εποχικότητα

Σύνταξη
Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο – Τα κριτήρια (πίνακες)
Οικονομικές Ειδήσεις 08.02.26

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο - Τα κριτήρια (πίνακες)

Οι δύο επιλογές που έχουν οι οφειλέτες δανείων σε ελβετικό φράγκο - Η διαδικασία που ακολουθείται ώστε να προχωρήσει η ρύθμιση του δανειολήπτη

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ο Τζόκοβιτς ως σημαία
Τένις 08.02.26

Ο Τζόκοβιτς ως σημαία

Αθλητής, σύμβολο και πολιτική φωνή: πώς ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεπερνά το τένις και γίνεται πεδίο εθνικής ταύτισης και σύγκρουσης

Γεώργιος Μαζιάς
Τσίπρας: «Ξέρω από που προέρχομαι, ξέρω που θέλω να πάμε – Ανάμεσα στη ζωή και την επιβίωση επιλέγω τη ζωή»
Πολιτική 08.02.26

Τσίπρας: «Ξέρω από που προέρχομαι, ξέρω που θέλω να πάμε – Ανάμεσα στη ζωή και την επιβίωση επιλέγω τη ζωή»

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε την «Ιθάκη» του στα Ιωάννινα. Τα μηνύματα που έστειλε προς πάσα κατεύθυνση και το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της αριστερής προοδευτικής παράταξης. Οι αναφορές στις κόκκινες σημαίες του Αγγελόπουλου και στον Μπρεχτ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δυσοίωνες εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων – Σχέδια για έναν νέο παγκόσμιο χάρτη
Ιμπεριαλιστικές βλέψεις 08.02.26

Δυσοίωνες εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων – Σχέδια για έναν νέο παγκόσμιο χάρτη

Το μέλλον προδιαγράφεται ως μια διαρκής, χαμηλής έντασης σύγκρουση, όπου η κυριαρχία θα είναι μια έννοια σχετική και η εσωτερική σταθερότητα το πρώτο θύμα του ανταγωνισμού των γιγάντων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τιμοτέ Σαλαμέ, το φαινόμενο: Αναδρομικό αφιέρωμα στο φαβορί των Όσκαρ από την Αμερικανική Ταινιοθήκη
Μικρός πρίγκιπας 08.02.26

Τιμοτέ Σαλαμέ, το φαινόμενο: Αναδρομικό αφιέρωμα στο φαβορί των Όσκαρ από την Αμερικανική Ταινιοθήκη

Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει το καλλιτεχνικό εκτόπισμα ενός ηθοποιού που μόλις έκλεισε τα τριάντα, η Αμερικανική Ταινιοθήκη διοργανώνει ένα μεγαλοπρεπές αναδρομικό αφιέρωμα στον Τιμοτέ Σαλαμέ

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο