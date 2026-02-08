Ισχυρή σεισμική δόνηση στην Κρήτη 4,8 Ρίχτερ

Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον υποθαλάσσιο χώρο δυτικά της Κρήτης. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 56 χιλιόμετρα δυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων. Ο σεισμός σημειώθηκε σε σχετικά μεγάλο εστιακό βάθος και μέχρι στιγμής δεν έχει προκαλέσει μεγαλύτερες ανησυχίες.

Ο σεισμός στην Κρήτη καταγράφηκε από τους σεισμογράφους του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 33 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου ξημερώματα Κυριακής.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, αρχικά κατέγραψε τον σεισμό ως έναν της τάξης των 5.2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, για να αναθεωρήσει αργότερα.