Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Ανατολική Τουρκία

Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ανατολική Τουρκία, με επίκεντρο 55 χιλιόμετρα δυτικά – νοτιοδυτικά της περιοχής Κεμάχ του Ερζιντζάν και 22 χιλιόμετρα νότια – νοτιοανατολικά της περιοχής Ρεφαχίγε.

Ο κυβερνήτης της περιοχής, Χαμζά Αϊντόγντου, δήλωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές από τη σεισμική δόνηση.

Ο σεισμός εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι, τρία χρόνια από τον φονικό ξέσπασμα του Εγκέλαδου στο Καχραμανμαράς το 2023, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι.

Από τον σεισμό των 4,9 Ρίχτερ στην Ανατολική Τουρκία δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεισμός που έπληξε την Τουρκία σήμερα είχε εστιακό βάθος 4,5 χιλιομέτρων.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στο Ελαζίγ, την Τραπεζούντα, την Αντιγιαμάν, τη Μαλάτεια και τις γύρω επαρχίες. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων δείχνουν τη στιγμή που οι κάτοικοι αντιλαμβάνονται τον σεισμό και τρέχουν αναστατωμένοι προς την έξοδο.