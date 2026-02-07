Αποσύρεται διαφήμιση σοκολάτας έπειτα από καταγγελία για σκηνές βίας
Σύμφωνα με την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας η επίμαχη διαφήμιση σοκολάτας προβάλλει πράξεις και συμπεριφορές νεαρό ατόμων που αγγίζουν την παραβατικότητα
«Τέλος» στην τηλεοπτική μετάδοση διαφημιστικού σποτ σοκολάτας έβαλε η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας.
Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από καταγγελίας καταναλώτριας η οποία έκρινε το περιεχόμενο ως βίαιο και ακατάλληλο.
Το διαφημιστικό σποτ αφορά την σοκολάτα ION BREAK και σε αυτό ομάδα «ληστών» εισβάλει στο εργοστάσιο της εταιρείας για να αποσπάσει το προϊόν της σοκολάτας, πρακτική που η Επιτροπή χαρακτήρισε ως συμπεριφορά που «αγγίζει την παραβατικότητα».
Η Επιτροπή προσθέτει ότι κάποιες σκηνές του διαφημιστικού σποτ αποτυπώνουν επικίνδυνες συμπεριφορές σε σχέση με την οδική ασφάλεια.
Σύμφωνα πάντα με τη σχετική ανακοίνωση τα παραπάνω αποδίδονται ρεαλιστικά, χωρίς να πλαισιώνονται από προφανή στοιχεία υπερβολής ή χιούμορ (που θα μπορούσαν να αμβλύνουν τις εντυπώσεις), καθώς και ότι οι προβαλλόμενες αντικοινωνικές συμπεριφορές παρουσιάζονται με τρόπο που τις καθιστά ελκυστικές – ιδιαίτερα προς το νεανικό κοινό, που είναι περισσότερο δεκτικό σε τέτοια πρότυπα συμπεριφοράς
Η ανακοίνωση για την απόσυρση της διαφήμισης
«Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, συνεδρίασε και εξέτασε την υπό έλεγχο διαφημιστική επικοινωνία σε σχέση με την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου, προκειμένου να κρίνει εάν η εν λόγω επικοινωνία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε. Στη συνεδρίαση δεν παρέστη η αιτούσα τον έλεγχο καταναλώτρια, αλλά διαβάστηκε η αίτηση ελέγχου που είχε αποστείλει.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία αξιοποιεί ένα έντονο και δυναμικό αφηγηματικό ύφος, με πρωταγωνιστές νεαρά άτομα που με καλυμμένα πρόσωπα εισβάλλουν («κάνουν ντου», όπως αναφέρθηκε κατά τη συζήτηση), στο εργοστάσιο της ΙΟΝ, προβαίνουν σε πράξεις και συμπεριφορές που αγγίζουν την παραβατικότητα, όπως υλικές ζημιές και βανδαλισμό, εκφοβισμό υπαλλήλων και βιαιοπραγίες κ.α. και τελικά πετυχαίνουν το σκοπό τους, που είναι να κλέψουν το διαφημιζόμενο προϊόν ΙΟΝ BREAK.
Επίσης, προβάλλεται σκηνή εισβολής και σε ένα παντοπωλείο, με αντίστοιχες εικόνες και μηνύματα, ενώ περιλαμβάνονται και κάποιες σκηνές που αποτυπώνουν επικίνδυνες συμπεριφορές σε σχέση με την οδική ασφάλεια. Η Επιτροπή έλαβε ιδίως υπόψη ότι τα παραπάνω αποδίδονται ρεαλιστικά, χωρίς να πλαισιώνονται από προφανή στοιχεία υπερβολής ή χιούμορ (που θα μπορούσαν να αμβλύνουν τις εντυπώσεις), καθώς και ότι οι προβαλλόμενες αντικοινωνικές συμπεριφορές παρουσιάζονται με τρόπο που τις καθιστά ελκυστικές – ιδιαίτερα προς το νεανικό κοινό, που είναι περισσότερο δεκτικό σε τέτοια πρότυπα συμπεριφοράς – ειδικά όταν συνδέονται με τα θετικά συναισθήματα της επιτυχίας, ομαδικότητας και επιβράβευσης, που επίσης έχουν μεγάλη αξία για τους νέους.
Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο διαφημιστική επικοινωνία ΙΟΝ BREAK προσκρούει στα άρθρα 2.3, 17 και 18.1 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως εντός τριών (3) ημερών, προκειμένου να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στο άρθρο 13.Ζ του Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Τονίζεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο, η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν αναστέλλει την ισχύ της παρούσας.
Οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και εφαρμόζονται στο πλαίσιο των κανόνων της αυτορρύθμισης σε όλα τα μέσα που αναπτύσσεται η εκάστοτε υπό έλεγχο επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών καθώς και των owned channel στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανεξάρτητα από το εάν αυτά αναφέρονται στη σχετική αίτηση ελέγχου. Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής της Απόφασης, δύναται να εφαρμοστεί το Άρθρο 10 του Κανονισμού.
Υπενθυμίζεται σύσταση του Δ.Σ. του ΣΕΕ προς τα εμπλεκόμενα μέρη να μη χρησιμοποιούν ή κάνουν αποσπασματικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δημοσιότητας ή προβολής, προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες».
