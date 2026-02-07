Ανοιξη μέσα στον χειμώνα – Ο υποτροπικός αεροχειμάρρος φέρνει υψηλές θερμοκρασίες
Σε τροχιά… ανοιξιάτικου καιρού η χώρα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει αισθητά πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα
- Ποιοι πετάνε τη σκούφια τους στη Ρωσία με τα αρχεία Έπσταϊν
- Αποσύρεται διαφήμιση σοκολάτας έπειτα από καταγγελία για σκηνές βίας
- Κατασκευαστικό λάθος φαίνεται να ευθύνεται για την έκρηξη στη Βιολάντα - Χωρίς έλεγχο για 12 χρόνια οι σωληνώσεις
- Σε αποσύνθεση εντοπίστηκαν 200 πτώματα σε γραφείο τελετών στο Κολοράντο - Κάθειρξη 40 ετών για τον ιδιοκτήτη
Την άνοιξη μέσα στον χειμώνα φέρνει ο υποτροπικός αεροχείμαρρος, περιορίζοντας τις βροχές και ανεβάζοντας τη θερμοκρασία.
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας ο υποτροπικός αεροχειμάρρος (subtropical jet stream) είναι μια στενή ζώνη πολύ ισχυρών ανέμων στην ανώτερη τροπόσφαιρα, που φυσά από δυτικά προς ανατολικά.
Aυτή την περίοδο ο υποτροπικός αεροχειμάρρος βρίσκεται βορειότερα, και αυτό ευνοεί ξεκάθαρα τη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών προς την περιοχή μας, αναφέρει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος.
Όπως σημειώνει με την επίδραση και των ανέμων (καταβάτες), το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα βρεθεί 6-8 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Δείτε την ανάρτηση
- Ανοιξη μέσα στον χειμώνα – Ο υποτροπικός αεροχειμάρρος φέρνει υψηλές θερμοκρασίες
- Δυτική Ελλάδα: Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία – «Βούλιαξαν» δρόμοι, κινδύνεψαν σπίτια
- Βρετανία: Στέλνει F-35 στην Κύπρο εν μέσω έντασης ΗΠΑ – Ιράν
- Ολυμπιακός: Φορτσάρει για την επιστροφή του ο Μόρις (vid)
- Αίγιο: Νέα βίντεο ντοκουμέντα του in από την κινηματογραφική διάρρηξη στο κοσμηματοπωλείο
- Λούβρο: Οι ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία – «Μάχη» Cartier και Van Cleef για την αποκατάσταση
- Στην «Γη της Ελιάς», ο έρωτας οδηγεί σε επικίνδυνες επιλογές – Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια
- Αλλαγή γραμμής στην Premier League για τα σύμβολα Pride μετά από εσωτερικές αντιδράσεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις