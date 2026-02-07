Ανοιξη μέσα στον χειμώνα – Ο υποτροπικός αεροχειμάρρος φέρνει υψηλές θερμοκρασίες

Την άνοιξη μέσα στον χειμώνα φέρνει ο υποτροπικός αεροχείμαρρος, περιορίζοντας τις βροχές και ανεβάζοντας τη θερμοκρασία.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας ο υποτροπικός αεροχειμάρρος (subtropical jet stream) είναι μια στενή ζώνη πολύ ισχυρών ανέμων στην ανώτερη τροπόσφαιρα, που φυσά από δυτικά προς ανατολικά.

Aυτή την περίοδο ο υποτροπικός αεροχειμάρρος βρίσκεται βορειότερα, και αυτό ευνοεί ξεκάθαρα τη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών προς την περιοχή μας, αναφέρει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος.

Όπως σημειώνει με την επίδραση και των ανέμων (καταβάτες), το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα βρεθεί 6-8 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Χαρακτηριστικά τονίζει ότι το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα δείξει 20 με 22 βαθμούς σε Κρήτη, Αττική, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, Θεσσαλία και ανατολική Πελοπόννησο.

