Η Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα
Η Huawei διακρίθηκε από τον διεθνή οργανισμό Top Employers Institute, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθρώπινου και καινοτόμου εργασιακού περιβάλλοντος
Η φετινή διάκριση αντικατοπτρίζει τη συστηματική επένδυση της Huawei στους ανθρώπους της, στη συνεχή εξέλιξη των πρακτικών HR και στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας εργαζομένου, με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη συμπερίληψη και την καινοτομία. Στην αξιολόγηση του Top Employers Institute για το 2026, η εταιρεία κατέγραψε εξαιρετικές επιδόσεις σε καίριους τομείς, σημειώνοντας άριστη βαθμολογία, στην Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού, την Προσέλκυση Ταλέντων καθώς και την Ανάπτυξη και Μάθηση, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια και την ωριμότητα της προσέγγισής της στη διαχείριση εργαζομένων.
Οι επιδόσεις αυτές αποτυπώνουν τη συστηματική επένδυση της εταιρείας σε σύγχρονες πρακτικές HR, οι οποίες ενισχύονται μέσα από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και καινοτόμων λύσεων που προάγουν τη διαφάνεια, τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων. Παράλληλα, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή μάθηση και στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που υποστηρίζει τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική τους ανάπτυξη, γεγονός που αντανακλάται και στις υψηλές επιδόσεις της στη συνολική εμπειρία εργαζομένων, στο digital HR και στις πρακτικές ανάπτυξης δεξιοτήτων.
Όπως ανέφερε και η κα. Ελίζα Αποστόλου, HR Manager της Huawei Ελλάδος: «Η αναγνώριση της Huawei ως Top Employer για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά αποτελεί για εμάς μια σημαντική επιβεβαίωση της φιλοσοφίας μας να επενδύουμε διαρκώς στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενισχύει την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη συνεργασία, προσφέροντας στους εργαζομένους μας τα εφόδια και τις ευκαιρίες να εξελίσσονται καθημερινά».
Η Huawei παραμένει προσηλωμένη στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου εργασιακού μοντέλου, το οποίο προάγει τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και της τεχνολογικής καινοτομίας. Μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες η εταιρεία συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και στην ενδυνάμωση των επόμενων γενεών επαγγελματιών στον τομέα της τεχνολογίας.
