Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες έως την Κυριακή

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα έως και την Κυριακή σε βασικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, λόγω εκτέλεσης εργασιών. Ειδικότερα, θα επηρεαστούν σημεία στις λεωφόρους Βασ. Σοφίας, Κηφισίας, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος.

Οι οδηγοί των οχημάτων καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών, το Σάββατο (7/2) από τις 07:00 έως τις 15:00 και την Κυριακή (8/2) από τις 07:00 έως τις 10:00, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο ύψος της συμβολής της με τη Λεωφ. Αλεξάνδρας ως εξής:

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα, στη δεύτερη από δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Στη Λεωφ. Κηφισίας, την Κυριακή, κατά τις ώρες 07:00 έως 17:00 θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Κατεχάκη και της οδού Κασσαβέτη, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στη Λεωφ. Βουλιαγμένης, την Κυριακή από τις 07:00 έως τις 19:00 και τη Δευτέρα από τις 10:00 έως τις 16:00, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της λεωφόρου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Καραϊσκάκη έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Ανεξαρτησίας.

Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν διαδοχικά ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Στη Λεωφ. Ποσειδώνος, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο (6-7/2) αλλά και την ερχόμενη εβδομάδα (13-14/2).

Ειδικότερα, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί στην αριστερή λωρίδα της Λεωφ. Ποσειδώνος, περιοχής Δήμου Αλίμου, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στις 6/2 και 13/2, ημέρα Παρασκευή, κατά τις ώρες 00:01 έως 05:00 και 22:00 έως 23:59. Το ίδιο θα ισχύσει και στις 7/2 και 14/2, ημέρα Σάββατο, κατά τις ώρες 00:01 έως 05:00.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες στις προαναφερόμενες λεωφόρους, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Οι οδηγοί των οχημάτων καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.