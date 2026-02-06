newspaper
Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
06.02.2026 | 09:40
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες έως την Κυριακή
Κρήτη: Αγωνία για 59χρονο που αγνοείται – Ήθελε να πάει με τα πόδια από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο
Ελλάδα 06 Φεβρουαρίου 2026, 11:15

Κρήτη: Αγωνία για 59χρονο που αγνοείται – Ήθελε να πάει με τα πόδια από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο

Εξαφάνιση 59χρονου στην Κρήτη - Οι έρευνες για τον εντοπισμό του είναι σε πλήρη εξέλιξη

Ανησυχία έχει προκαλέσει η εξαφάνιση ενός 59χρονου άνδρα στους οικείους του οι οποίοι δήλωσαν στην αστυνομία την εξαφάνιση την Πέμπτη το πρωί.

Ο 59χρονος άνδρας κάτοικος Αμαρίου στο Ρέθυμνο, έφυγε από το σπίτι του την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου το πρωί κι έκτοτε αγνοείται.

Ο άνδρας, που έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως δηλώνουν οι οικείοι του, είχε εκφράσει την επιθυμία τις προηγούμενες ημέρες, να πάει με τα πόδια στο Ηράκλειο. Μάλιστα σύμφωνα με την αστυνομία, κάποιος είδε τον 59χρονο άνδρα αυτές τις ημέρες κοντά στα Βορίζια.

Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου δηλώθηκε η εξαφάνισή του από οικείο του πρόσωπο. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του είναι σε πλήρη εξέλιξη.

World
UBS: Θετικά τα ευρωπαϊκά ομόλογα – Ποιες μετοχές προτιμά μετά την ΕΚΤ  

UBS: Θετικά τα ευρωπαϊκά ομόλογα – Ποιες μετοχές προτιμά μετά την ΕΚΤ  

Economy
Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο