Ανησυχία έχει προκαλέσει η εξαφάνιση ενός 59χρονου άνδρα στους οικείους του οι οποίοι δήλωσαν στην αστυνομία την εξαφάνιση την Πέμπτη το πρωί.

Ο 59χρονος άνδρας κάτοικος Αμαρίου στο Ρέθυμνο, έφυγε από το σπίτι του την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου το πρωί κι έκτοτε αγνοείται.

Ο άνδρας, που έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως δηλώνουν οι οικείοι του, είχε εκφράσει την επιθυμία τις προηγούμενες ημέρες, να πάει με τα πόδια στο Ηράκλειο. Μάλιστα σύμφωνα με την αστυνομία, κάποιος είδε τον 59χρονο άνδρα αυτές τις ημέρες κοντά στα Βορίζια.

Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου δηλώθηκε η εξαφάνισή του από οικείο του πρόσωπο. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του είναι σε πλήρη εξέλιξη.