Οι Μπουλς θέλουν να κρατήσουν τον Γιαμπουσέλε – Απομακρύνεται η επιστροφή στη Euroleague
«Φρένο» στα σενάρια επιστροφής του Γιαμπουσέλε στην Ευρώπη βάζουν οι Μπουλς, όπως μεταδίδει πασίγνωστος ρεπόρτερ του NBA.
- Από εγκεφαλική αιμορραγία πέθανε ο ελεγκτής που ξυλοκοπήθηκε άγρια από 26χρονο Έλληνα
- Κακοκαιρίες στην Αθήνα: Αυτόνομα drones, πολυμορφικά οχήματα, ασκήσεις πεδίου, 3D χαρτογραφήσεις και 2 war rooms
- Στη Λάρισα, οριστικά, η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών
- Προς κάθε κατεύθυνση οι έρευνες για τη δολοφονία του 27χρονου – Καταθέτει σήμερα ο πατέρας του
Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε αλλάζει ομάδα, καθώς αναμένεται να γίνει trade στους Μπουλς, μία εξέλιξη που βάζει… φωτιά στα σενάρια επιστροφής του Γάλλου στη Euroleague.
Όπως μεταδίδει ο πασίγνωστος ρεπόρτερ του NBA, Ίαν Μπέγκλεϊ, οι «ταύροι» επιθυμούν να δώσουν ουσιαστικό ρόλο στον Γιαμπουσέλε στο ρόστερ της ομάδας και εκείνος με τη σειρά του θα αδράξει την ευκαιρία για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.
Το δημοσίευμα για τον Γιαμπουσέλε και τους Μπουλς
The Bulls are keeping Guerschon Yabusele, per league sources. He will not be waived and will have a chance to play with Chicago’s guards. For Knicks, they receive a player on an expiring contract in Dalen Terry.
— Ian Begley (@IanBegley) February 5, 2026
Οι Μπουλς αντάλλαξαν τον Τέρι στους Νικς και πήραν τον Γιαμπουσέλε με στόχο να τον εντάξουν άμεσα στην ομάδα και ο ίδιος να καταφέρει να πάρει χρόνο συμμετοχής, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε στη Νέα Υόρκη.
Οι εξελίξεις με τον Γιαμπουσέλε ανακατεύουν την «τράπουλα» στην Euroleague, καθώς όπως έχει γίνει γνωστό τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Χάποελ Τελ Αβίβ ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.
Αν επαληθευτούν τα λεγόμενα του Μπέγκλεϊ, τότε το σενάριο επιστροφής του Γιαμπουσέλε στην Ευρώπη απομακρύνεται.
- Συγκινητικός Γιλμάζ: Έσωσε συμπαίκτη στη Γαλατασαράι μετά από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι (vid)
- Μπαρτζώκας για Σκουρτόπουλο: «Ένα τέτοιο γεγονός μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο»
- Μπαρτζώκας για το περιστατικό στο Ντουμπάι: «Δεν τιμάει την εικόνα μου, ο φίλαθλος μου ζήτησε συγνώμη και την αποδέχομαι»
- Ολυμπιακός: Το Σάββατο 7/2 το μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7
- Ο ΠΑΟΚ θα νικούσε, Ράφα και παίκτες τον διευκόλυναν
- Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: «Έφυγε» ο Θανάσης Σκουρτόπουλος
- Οι Μπουλς θέλουν να κρατήσουν τον Γιαμπουσέλε – Απομακρύνεται η επιστροφή στη Euroleague
- Super League: Βέλγος διαιτητής ορίστηκε από την ΚΕΔ στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις