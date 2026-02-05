Οι Μπουλς θέλουν να κρατήσουν τον Γιαμπουσέλε – Απομακρύνεται η επιστροφή στη Euroleague

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε αλλάζει ομάδα, καθώς αναμένεται να γίνει trade στους Μπουλς, μία εξέλιξη που βάζει… φωτιά στα σενάρια επιστροφής του Γάλλου στη Euroleague.

Όπως μεταδίδει ο πασίγνωστος ρεπόρτερ του NBA, Ίαν Μπέγκλεϊ, οι «ταύροι» επιθυμούν να δώσουν ουσιαστικό ρόλο στον Γιαμπουσέλε στο ρόστερ της ομάδας και εκείνος με τη σειρά του θα αδράξει την ευκαιρία για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Το δημοσίευμα για τον Γιαμπουσέλε και τους Μπουλς

The Bulls are keeping Guerschon Yabusele, per league sources. He will not be waived and will have a chance to play with Chicago’s guards. For Knicks, they receive a player on an expiring contract in Dalen Terry. — Ian Begley (@IanBegley) February 5, 2026

Οι Μπουλς αντάλλαξαν τον Τέρι στους Νικς και πήραν τον Γιαμπουσέλε με στόχο να τον εντάξουν άμεσα στην ομάδα και ο ίδιος να καταφέρει να πάρει χρόνο συμμετοχής, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε στη Νέα Υόρκη.

Οι εξελίξεις με τον Γιαμπουσέλε ανακατεύουν την «τράπουλα» στην Euroleague, καθώς όπως έχει γίνει γνωστό τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Χάποελ Τελ Αβίβ ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Αν επαληθευτούν τα λεγόμενα του Μπέγκλεϊ, τότε το σενάριο επιστροφής του Γιαμπουσέλε στην Ευρώπη απομακρύνεται.