Σαμοθράκη: Σοβαρά προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση – Απροσπέλαστοι οι δρόμοι
Προβλήματα στο οδικό δίκτυο από την πολύωρη και συνεχιζόμενη βροχόπτωση στη Σαμοθράκη.
Απροσπέλαστες ιρλανδικές διαβάσεις, ρέματα που έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους παρασύροντας στο διάβα τους προς τη θάλασσα κλαδιά, πέτρες και χώμα, είναι η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το νησί της Σαμοθράκης λόγω της πολύωρης βροχόπτωσης που συνεχίζεται.
Μία εικόνα που όπως σημειώνει ο δήμαρχος, Θανάσης Βίτσας δεν είναι πρωτόγνωρη για τους κατοίκους και η οποία για να δημιουργηθεί δεν χρειάζεται ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο αλλά αρκεί ακόμη και μία βροχόπτωση μεγάλης διάρκειας κι αυτό λόγω της γεωμορφολογίας του νησιού, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Ωστόσο, για την προστασία κατοίκων και επισκεπτών η δημοτική Αρχή -σε ανακοίνωσή της σχετικά με τη διαμορφωθείσα λόγω της κακοκαιρίας κατάσταση – ενημερώνει πως έχει κλείσει ο δρόμος στην περιοχή της Πλατιάς σημειώνοντας πως υπάρχουν σημάνσεις για την ασφάλειά τους. Ταυτόχρονα συνιστά τον περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες.
Ο κ. Βίτσας εκτιμά πως ο σημαντικός όγκος νερού που κατεβαίνει προς τη θάλασσα δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη την κατάσταση της οδοποιίας – είναι ήδη εμφανές το αποτύπωμά του στην αγροτική οδοποιία- ωστόσο μέχρι στιγμής ο Δήμος με την συνδρομή και μηχανημάτων της Π.Ε. Έβρου έχει παρέμβει άμεσα-για την απομάκρυνση φερτών υλικών- αποτρέποντας τον κίνδυνο καταστροφών σε υποδομές όπως οι γέφυρες.
