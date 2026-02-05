Ανατροπή: Καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθειρξη για κάτι που δεν έκανε – Αθωώθηκε στο Εφετείο μετά από δύο χρόνια φυλακή

Ο 27χρονος – πρώην καταδικασμένος και πλέον αθωωθείς – είχε ήδη μείνει δύο χρόνια στη φυλακή από τα συνολικά 13 χρόνια και έξι μήνες κάθειρξης που ήταν η ποινή που του είχε επιβληθεί.

Κατά την ακροαματική διαδικασία στο εφετείο, αποδείχθηκε πως όχι μόνο δεν ήταν αυτός που τέλεσε τις αξιόποινες πράξεις, αλλά πως τα θύματα, στις αναγνωρίσεις των οποίων βασίστηκε η καταδίκη του, ουδέποτε είχαν αναγνωρίσει τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ως αυτόν που τους λήστεψε.

Αντιθέτως, όταν τα θύματα αντίκρισαν από κοντά τον κατηγορούμενο στο εδώλιο, επιβεβαίωσαν πως επρόκειτο για άλλο άτομο.

Κατόπιν της αποδεικτικής διαδικασίας, ο κατηγορούμενος αθωώθηκε πανηγυρικά και πλέον θα διεκδικήσει μέσω άλλης ποινικής διαδικασίας, αποζημίωση, για τα δύο χρόνια που έμεινε άδικα στη φυλακή.

«Τη στιγμή που ανέλαβα τον εντολέα μου, είχε ήδη καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 13 ετών και 6 μηνών και ήταν κρατούμενος για σχεδόν δύο χρόνια. Τα θύματα υποτίθεται ότι είχαν αναγνωρίσει τον κατηγορούμενο από πλήθος φωτογραφιών που τους είχαν επιδείξει οι αστυνομικοί.

Στο εφετείο ωστόσο, αθωώθηκε ομόφωνα διότι μεταξύ άλλων προέκυψε ότι στα θύματα ουδέποτε επιδείχθηκαν φωτογραφίες του κατηγορούμενου παρά μόνο μία φωτογραφία αγνώστου ατόμου που ουδεμία σχέση είχε με τον κατηγορούμενο. Μάλιστα σε ένα από τα θύματα αν και οι αστυνομικοί δεν του επέδειξαν καμία απολύτως φωτογραφία, καταγράφηκε ότι είχε αναγνωρίσει τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο και μάλιστα ανεπιφύλακτα.

Αυτά τα επιβεβαίωσαν και οι γονείς των θυμάτων που ήταν παρόντες στην υποτιθέμενη διαδικασία αναγνώρισης διότι τα θύματα τότε ήταν ανήλικα. Όμως μόλις αντίκρισαν για πρώτη φορά διά ζώσης τον κατηγορούμενο στην κατ’ έφεση δίκη διαπίστωσαν ότι δεν έχει καμία σχέση με το δράστη που τους είχε ληστέψει.

Ένας άνθρωπος είχε καταδικαστεί και φυλακιστεί για σχεδόν δύο χρόνια χωρίς ποτέ να τον αναγνωρίσουν από κοντά τα υποτιθέμενα θύματά του. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Είναι πλείστες οι περιπτώσεις που στα αστυνομικά τμήματα η «αναγνώριση» του δράστη γίνεται με επίδειξη φωτογραφιών υπόπτων ατόμων από τις αστυνομικές τους ταυτότητες.

Οι φωτογραφίες αυτές είναι συνήθως κακής ποιότητας και απεικονίζουν τον πολίτη στην εφηβική-μετεφηβική του ηλικία όταν και βγάζει για πρώτη φορά ταυτότητα, δηλαδή ακόμα και δεκαετίες πριν το υπό διερεύνηση συμβάν. Η συχνότητα των περιπτώσεων αυτών προβληματίζει και ενισχύει το πάγιο αίτημα των δικηγόρων για την αλλαγή της μεθόδου αναγνώρισης των δραστών από τα θύματα.» δηλώνει στο in, ο συνήγορος υπεράσπισης Γιώργος Κριεμάδης.