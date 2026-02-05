newspaper
Σημαντική είδηση:
05.02.2026 | 15:26
Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών
Ανατροπή: Καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθειρξη για κάτι που δεν έκανε – Αθωώθηκε στο Εφετείο μετά από δύο χρόνια φυλακή
Ελλάδα 05 Φεβρουαρίου 2026, 19:02

Ανατροπή: Καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθειρξη για κάτι που δεν έκανε – Αθωώθηκε στο Εφετείο μετά από δύο χρόνια φυλακή

27χρονος που καταδικάστηκε για τέσσερις ληστείες, για απόπειρα ληστείας και για παράνομη οπλοφορία – οπλοχρησία, αθωώθηκε στο δεύτερο βαθμό για το σύνολο των κατηγοριών γιατί δεν ήταν ο ίδιος που τις τέλεσε.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
A
A
Spotlight

Ο 27χρονος – πρώην καταδικασμένος και πλέον αθωωθείς – είχε ήδη μείνει δύο χρόνια στη φυλακή από τα συνολικά 13 χρόνια και έξι μήνες κάθειρξης που ήταν η ποινή που του είχε επιβληθεί.

Κατά την ακροαματική διαδικασία στο εφετείο, αποδείχθηκε πως όχι μόνο δεν ήταν αυτός που τέλεσε τις αξιόποινες πράξεις, αλλά πως τα θύματα, στις αναγνωρίσεις των οποίων βασίστηκε η καταδίκη του, ουδέποτε είχαν αναγνωρίσει τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ως αυτόν που τους λήστεψε.

Αντιθέτως, όταν τα θύματα αντίκρισαν από κοντά τον κατηγορούμενο στο εδώλιο, επιβεβαίωσαν πως επρόκειτο για άλλο άτομο.

Κατόπιν της αποδεικτικής διαδικασίας, ο κατηγορούμενος αθωώθηκε πανηγυρικά και πλέον θα διεκδικήσει μέσω άλλης ποινικής διαδικασίας, αποζημίωση, για τα δύο χρόνια που έμεινε άδικα στη φυλακή.

«Τη στιγμή που ανέλαβα τον εντολέα μου, είχε ήδη καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 13 ετών και 6 μηνών και ήταν κρατούμενος για σχεδόν δύο χρόνια. Τα θύματα υποτίθεται ότι είχαν αναγνωρίσει τον κατηγορούμενο από πλήθος φωτογραφιών που τους είχαν επιδείξει οι αστυνομικοί.

Στο εφετείο ωστόσο, αθωώθηκε ομόφωνα διότι μεταξύ άλλων προέκυψε ότι στα θύματα ουδέποτε επιδείχθηκαν φωτογραφίες του κατηγορούμενου παρά μόνο μία φωτογραφία αγνώστου ατόμου που ουδεμία σχέση είχε με τον κατηγορούμενο. Μάλιστα σε ένα από τα θύματα αν και οι αστυνομικοί δεν του επέδειξαν καμία απολύτως φωτογραφία, καταγράφηκε ότι είχε αναγνωρίσει τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο και μάλιστα ανεπιφύλακτα.

Αυτά τα επιβεβαίωσαν και οι γονείς των θυμάτων που ήταν παρόντες στην υποτιθέμενη διαδικασία αναγνώρισης διότι τα θύματα τότε ήταν ανήλικα. Όμως μόλις αντίκρισαν για πρώτη φορά διά ζώσης τον κατηγορούμενο στην κατ’ έφεση δίκη διαπίστωσαν ότι δεν έχει καμία σχέση με το δράστη που τους είχε ληστέψει.

Ένας άνθρωπος είχε καταδικαστεί και φυλακιστεί για σχεδόν δύο χρόνια χωρίς ποτέ να τον αναγνωρίσουν από κοντά τα υποτιθέμενα θύματά του. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Είναι πλείστες οι περιπτώσεις που στα αστυνομικά τμήματα η «αναγνώριση» του δράστη γίνεται με επίδειξη φωτογραφιών υπόπτων ατόμων από τις αστυνομικές τους ταυτότητες.

Οι φωτογραφίες αυτές είναι συνήθως κακής ποιότητας και απεικονίζουν τον πολίτη στην εφηβική-μετεφηβική του ηλικία όταν και βγάζει για πρώτη φορά ταυτότητα, δηλαδή ακόμα και δεκαετίες πριν το υπό διερεύνηση συμβάν. Η συχνότητα των περιπτώσεων αυτών προβληματίζει και ενισχύει το πάγιο αίτημα των δικηγόρων για την αλλαγή της μεθόδου αναγνώρισης των δραστών από τα θύματα.» δηλώνει στο in, ο συνήγορος υπεράσπισης Γιώργος Κριεμάδης.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΑΔΜΗΕ: Πατήθηκε το κουμπί για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Πατήθηκε το κουμπί για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ

Βιομηχανία
European Metals: Το στοίχημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μετάλλων για ανταγωνιστικότητα, ενέργεια και στρατηγική αυτονομία

European Metals: Το στοίχημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μετάλλων για ανταγωνιστικότητα, ενέργεια και στρατηγική αυτονομία

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Νόμος Κατσέλη: Τρεις άμεσες εξελίξεις για τους δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου
Υπολογισμός τόκων 05.02.26

Τρεις άμεσες εξελίξεις για τους δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη

Ο Νόμος Κατσέλη (Ν. 3869/2010) υπήρξε το βασικό «καταφύγιο» για χιλιάδες νοικοκυριά στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου ανοίγει το δρόμο για σημαντική ελάφρυνση χιλιάδων δανειοληπτών που έχουν ενταχθεί στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου.

Σύνταξη
Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής που προκάλεσε την έκρηξη στη «Βιολάντα»
Ελλάδα 05.02.26

Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής που προκάλεσε την έκρηξη στη «Βιολάντα»

Το φως της δημοσιότητας βλέπει φωτογραφία από το σημείο του εργοστασίου «Βιολάντα» όπου σημειώθηκε η διαρροή προπανίου που οδήγησε στην έκρηξη με θύματα πέντε εργαζόμενες

Σύνταξη
Τραγωδία με μετανάστες στη Χίο: Όσα είπε στην αναφορά του ο κυβερνήτης του Λιμενικού σκάφους
Ελλάδα 05.02.26

Τραγωδία με μετανάστες στη Χίο: Όσα είπε στην αναφορά του ο κυβερνήτης του Λιμενικού σκάφους

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση όσοι έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία στη Χίο έφεραν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες μάλιστα οδήγησαν στον θάνατό τους.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Πληροφορίες που συνδέονται και με το ΝΑΤΟ έδινε ο αξιωματικός που συνελήφθη για κατασκοπεία
Ελλάδα 05.02.26

Αποκάλυψη in: Πληροφορίες που συνδέονται και με το ΝΑΤΟ έδινε ο αξιωματικός που συνελήφθη για κατασκοπεία

Ο αξιωματικός που σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του in ανήκει στην Πολεμική Αεροπορία διέρρεε πληροφορίες που συνδέονται με το ΝΑΤΟ και τη χώρα και δεν αφορά την Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΟΕΝΓΕ: Οι υγειονομικοί της Χίου ανταποκρίθηκαν με αυταπάρνηση – Δεν πρόκειται να συνηθίσουμε τη βαρβαρότητα
Μετά το ναυάγιο 05.02.26

ΟΕΝΓΕ: Οι υγειονομικοί της Χίου ανταποκρίθηκαν με αυταπάρνηση – Δεν πρόκειται να συνηθίσουμε τη βαρβαρότητα

«Οι υγειονομικοί δεν διάκριση, μπροστά στον πάσχοντα συνάνθρωπο, σχετική με περιουσιακή κατάσταση, εθνικότητα, ”νομιμότητα” παρουσίας στην χώρα, απόχρωση του δέρματος, φυλή, θρήσκευμα, γλώσσα», αναφέρει η ΟΕΝΓΕ

Σύνταξη
«Οι Μαϊάμι Χιτ επιμένουν για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο» – Ποιες άλλες ομάδες τον θέλουν
Μπάσκετ 05.02.26

«Οι Χιτ επιμένουν για την απόκτηση του Αντετοκούνμπο» - Ποιες άλλες ομάδες τον θέλουν

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στις ΗΠΑ οι Μαϊάμι Χιτ συνεχίζουν τις προσπάθειες προκειμένου να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, λίγες ώρες πριν το trade deadline στο NBA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Βαρσοβία ερευνά τις σχέσεις Επστάιν με την Πολωνία – Ενδέχεται να ζητηθούν απόρρητα έγγραφα από τις ΗΠΑ
Στο μικροσκόπιο 05.02.26

Η Βαρσοβία ερευνά τις σχέσεις Επστάιν με την Πολωνία – Ενδέχεται να ζητηθούν απόρρητα έγγραφα από τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Βάλντεμαρ Ζούρεκ ανέλαβε επικεφαλής της ομάδας. «Όπως το γνωρίζετε, χάρη στα ΜΜΕ, το περιβάλλον του Επστάιν περιελάμβανε Πολωνούς», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας

Σύνταξη
Νόμος Κατσέλη: Τρεις άμεσες εξελίξεις για τους δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου
Υπολογισμός τόκων 05.02.26

Τρεις άμεσες εξελίξεις για τους δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη

Ο Νόμος Κατσέλη (Ν. 3869/2010) υπήρξε το βασικό «καταφύγιο» για χιλιάδες νοικοκυριά στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου ανοίγει το δρόμο για σημαντική ελάφρυνση χιλιάδων δανειοληπτών που έχουν ενταχθεί στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου.

Σύνταξη
Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής που προκάλεσε την έκρηξη στη «Βιολάντα»
Ελλάδα 05.02.26

Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής που προκάλεσε την έκρηξη στη «Βιολάντα»

Το φως της δημοσιότητας βλέπει φωτογραφία από το σημείο του εργοστασίου «Βιολάντα» όπου σημειώθηκε η διαρροή προπανίου που οδήγησε στην έκρηξη με θύματα πέντε εργαζόμενες

Σύνταξη
«Δυσάρεστος μ@λ@κ@ς, μοιχός επικών διαστάσεων» – Brexit, μια νεκρή έγκυος και η μεταθανάτια αποκαθήλωση του Τζον Λε Καρέ
Όλο ανατροπές 05.02.26

«Δυσάρεστος μ@λ@κ@ς, μοιχός επικών διαστάσεων» – Brexit, μια νεκρή έγκυος και η μεταθανάτια αποκαθήλωση του Τζον Λε Καρέ

Πίσω από την αίγλη των μεγάλων τηλεοπτικών παραγωγών και το κύρος ενός παγκόσμιου λογοτεχνικού φαινομένου, κρύβεται η σκιά ενός ανθρώπου που μετέτρεψε την προδοσία σε προσωπική τέχνη γράφει ο βιογράφος του Άνταμ Σίσμαν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ
Μπάσκετ 05.02.26

MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ

Το βραβείο του MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα πήρε ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος με τις εξαιρετικές του εμφανίσεις οδήγησε τον Ολυμπιακό σε συνεχόμενες νίκες στο διάστημα αυτό.

Σύνταξη
Τραγωδία με μετανάστες στη Χίο: Όσα είπε στην αναφορά του ο κυβερνήτης του Λιμενικού σκάφους
Ελλάδα 05.02.26

Τραγωδία με μετανάστες στη Χίο: Όσα είπε στην αναφορά του ο κυβερνήτης του Λιμενικού σκάφους

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση όσοι έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία στη Χίο έφεραν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες μάλιστα οδήγησαν στον θάνατό τους.

Σύνταξη
Συλλυπητήρια ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου – «Το αποτύπωμα που αφήνει θα μείνει ανεξίτηλο»
Θλίψη 05.02.26

Συλλυπητήρια ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου – «Το αποτύπωμα που αφήνει θα μείνει ανεξίτηλο»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τονίζει πως «ο Θανάσης Σκουρτόπουλος υπηρέτησε το μπάσκετ και τον αθλητισμό με γνώση, συνέπεια, αφοσίωση και αγάπη, συνδυάζοντας τις επιδόσεις του στα γήπεδα και στους πάγκους με το ήθος και την καλοσύνη του χαρακτήρα του»

Σύνταξη
«Όχι» Φάμελλου στις προτάσεις Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – «Θα γίνει από προοδευτική κυβέρνηση»
ΣΥΡΙΖΑ 05.02.26

«Όχι» Φάμελλου στις προτάσεις Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – «Θα γίνει από προοδευτική κυβέρνηση»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε πως ναι μεν χρειάζεται Συνταγματική Αναθεώρηση, αλλά «και μια προοδευτική κυβέρνηση, που θα σεβαστεί τους Συνταγματικούς κανόνες και θα ενισχύσει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα»

Σύνταξη
Ελένη Φουρέιρα – «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι»: Το music video για το νέο της hit!
Music Stage 05.02.26

Ελένη Φουρέιρα – «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι»: Το music video για το νέο της hit!

Μέσα από το «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι» η κορυφαία pop star μας καλεί να ζούμε τη ζωή όπως ακριβώς θέλουμε, μακριά από τη ρουτίνα, τα στερεότυπα και τα «θέλω» των άλλων που δεν συμβαδίζουν με τα δικά μας

Σύνταξη
ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;
Κόσμος 05.02.26

ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;

Η ΕΕ εγκρίνει πακέτο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία για την άμυνα και τις δημόσιες υπηρεσίες, με εξαιρέσεις, πρόσβαση «pay to play» για βρετανικές εταιρείες και ταχεία ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη δυστοπία – Πολιτεία απαγορεύρει στους φυλακισμένους την πρόσβαση σε βιβλία
Λογοκρισία; 05.02.26

Οι ΗΠΑ κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη δυστοπία – Πολιτεία απαγορεύρει στους φυλακισμένους την πρόσβαση σε βιβλία

Το Αρκάνσας, πολιτεία των ΗΠΑ, προσπαθεί να περάσει ένα μέτρο απαγόρευσης της αποστολής βιβλίων στους κρατουμένους/ες, με πρόσχημα την «πάταξη της εισόδου ναρκωτικών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία
Κόσμος 05.02.26

Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία

Εκατοντάδες γυναίκες από τη Λατινική Αμερική πέφτουν θύματα διεθνούς κυκλώματος trafficking, που τις μεταφέρει στην Αλβανία υπό καθεστώς σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Σύνταξη
Στην ΕΑΒ ο Χαρίτσης: Εξοργιστικό το μέλλον της να εμπλέκεται σε ενδοκυβερνητικές αντιπαραθέσεις μεταξύ υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 05.02.26

Στην ΕΑΒ ο Χαρίτσης: Εξοργιστικό το μέλλον της να εμπλέκεται σε ενδοκυβερνητικές αντιπαραθέσεις μεταξύ υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Η Νέα Αριστερά, θα σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων «γιατί ο αγώνας τους είναι δίκαιος και τα αιτήματά τους είναι δίκαια», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

