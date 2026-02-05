Στη Γερμανία το πιο γερασμένο εργατικό δυναμικό στην Ευρωζώνη

Η Γερμανία έχει το γηραιότερο εργατικό δυναμικό στα 21 κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ, με έναν στους τέσσερις εργαζομένους στη χώρα να έχει ηλικία από 55 και 64 ετών, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τρίτη η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της χώρας Destatis.

Το μερίδιο δηλαδή των «ηλικιωμένων» Γερμανών εργαζομένων φθάνει στο 24% του συνόλου του εργατικού δυναμικού

Πρόκειται για ένα ισχυρό ρεύμα παράτασης του εργασιακού βίου που παρατηρείται στη γερμανική κοινωνία, το οποίο ενθαρρύνει αναφανδόν ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς για να τονώσει την οικονομία η οποία, όπως και άλλες οικονομίες της Γηραιάς Ηπείρου, αντιμετωπίζει έλλειψη εργατικών χεριών λόγω του έντονου δημογραφικού προβλήματος.

Οι εργαζόμενοι στη Γερμανία που έχουν ηλικία από 55 έως 64 ετών αριθμούν σχεδόν 10 εκατομμύρια από τα περίπου 41 εκατομμύρια εργαζομένους ηλικίας από 15 έως 64 ετών που διαθέτει σήμερα η μεγαλύτερη σε ΑΕΠ οικονομία της Ευρώπης. Το μερίδιο δηλαδή των «ηλικιωμένων» Γερμανών εργαζομένων φθάνει στο 24% του συνόλου του εργατικού δυναμικού, σαφώς υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που εκτιμάται στο 20,1%.

Εργατικό δυναμικό των γερόντων στη Σουηδία

Το ποσοστό των εργαζομένων ηλικίας 55-64 ετών αυξήθηκε από το 62%, που ήταν το έτος 2012, στο 75,2% το έτος 2021. Την ίδια περίοδο συνολικά στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό αυξήθηκε από το 47% στο 60%. Στους «27» υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων στην ηλικία αυτή έχει μόνο η Σουηδία (77%) και ακολουθεί η Δανία με ποσοστό 72%.

«Τα ευρήματα της έρευνας εξηγούνται κυρίως από την αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού και από μια τάση για ολοένα και πιο αργή συνταξιοδότηση», εξηγεί η Destatis σε δελτίο τύπου. Οι Ιταλοί και οι Βούλγαροι ακολουθούν στην κατάταξη των πλέον «ηλικιωμένων» εργαζομένων, ενώ η Μάλτα, το Λουξεμβούργο και η Πολωνία είναι οι χώρες με το νεαρότερο εργατικό δυναμικό στην ΕΕ συνολικά.

67 και μετά 70

«Αντιμέτωπος με μια υποτονική αγορά εργασίας σε μια οικονομία σε κρίση, ο Χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος Μερτς θέλει να κρατήσει τους ηλικιωμένους στην εργασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στη Γερμανία, η μέση ηλικία συνταξιοδότησης σήμερα τα 64 έτη και 8 μήνες και το νόμιμο όριο θα αυξηθεί σταδιακά στα 67 έτη έως το 2029», μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Για να ενθαρρύνει την παραμονή στην εργασία, το φθινόπωρο η γερμανική κυβέρνηση με πρόταση του ίδιου του Μερτς υιοθέτησε φοροαπαλλαγές στους μισθούς που εισπράττουν όσοι συνεχίζουν να εργάζονται μετά τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης.

«Η φιλελεύθερη πτέρυγα των Χριστιανοδημοκρατών πιέζει τώρα για αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης από τα 67 στα έτη 70 επίσης ζητεί να καταργηθούν νομοθετικές ρυθμίσεις που ευνοούν την πρόωρη συνταξιοδότηση στα 63 έτη, πρόταση στην οποία αντιτίθενται τα συνδικάτα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης», σημειώνει το AFP.

Συρρίκνωση του πληθυσμού

Οι προτάσεις αυτές μελετώνται εδώ και μήνες από μια ανεξάρτητη επιτροπή για το μέλλον του συνταξιοδοτικού συστήματος, η οποία θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της εφέτος.

Η γερμανική αγορά εργασίας θα επηρεαστεί ιδιαίτερα τα επόμενα χρόνια από τη δημογραφική συρρίκνωση, παρά το ότι η χώρα υποδέχεται περίπου μισό εκατομμύριο οικονομικούς μετανάστες ετησίως από τρίτες χώρες (υπολογίζονται και τα μέλη της οικογένειας του εργαζομένου) και επίσης πολλές χιλιάδες υψηλής επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένους από τις χώρες-μέλη της ΕΕ.

Αίσθηση προκάλεσε η εκτίμηση που έκανε την περασμένη Παρασκευή η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης και πρόεδρος του συνεργαζόμενου στην κυβέρνηση Μερτς Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Αντρέα Νάλες, η οποία προέβλεψε ότι τα επόμενα πέντε χρόνια η έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη και ότι «η μείωση του διαθέσιμου ενεργού πληθυσμού θα είναι σημαντικότερο θέμα από την ανεργία».

Να σημειωθεί ότι η Destatis κατέγραψε το 2025 μια μείωση του πληθυσμού της Γερμανίας κατά περίπου 100.000 κατοίκους. Είναι η πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια που παρατηρείται μείωση των μονίμων κατοίκων στη χώρα, αν εξαιρεθεί το έτος 2020 που σημαδεύτηκε από την πανδημία. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των εργαζομένων, περιορίστηκε στα 46,04 εκατομμύρια άτομα, αριθμός μειωμένος κατά 74.000 άτομα πέρυσι σε σύγκριση με το 2024.

Πηγή: ot.gr