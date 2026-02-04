Η κατάπαυση του πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών έληξε – Ο Ζελένσκι κατηγορεί την Ρωσία για μαζικές επιθέσεις

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την Τρίτη τη Ρωσία ότι εκμεταλλεύεται την εκεχειρία στον τομέα της ενέργειας που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ για να αποθηκεύσει πυρομαχικά και να τα χρησιμοποιήσει για να επιτεθεί στην Ουκρανία με εκατοντάδες drones και αριθμό ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων, μια μέρα πριν από τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία περίμενε την αντίδραση των ΗΠΑ στην επίθεση της Ρωσίας που προκάλεσε ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, καθώς η Ουάσιγκτον είχε προωθήσει μια βραχύβια εκεχειρία στις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών στόχων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε συνάψει συμφωνία που έληξε την Κυριακή.

«Ήταν από Κυριακή έως Κυριακή, και άρχισε και τους χτύπησε σκληρά χθες το βράδυ», είπε στο Λευκό Οίκο. «Κράτησε το λόγο του… θα δεχτούμε οτιδήποτε, γιατί κάνει πολύ, πολύ κρύο εκεί. Αλλά ήταν Κυριακή, και πήγε από Κυριακή σε Κυριακή». Όταν ρωτήθηκε αν ήταν απογοητευμένος, ο Τραμπ απάντησε: «Θέλω να τερματίσει τον πόλεμο».

Η επίθεση προκάλεσε διακοπή της θέρμανσης στο Κίεβο και άλλες πόλεις, την ώρα που οι Ουκρανοί διαπραγματευτές κατευθύνονταν προς το Αμπού Ντάμπι για τον δεύτερο γύρο τριμερών συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, που είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη και την Πέμπτη.

We await the reaction of America to the Russian strikes. It was the U.S. proposal—to halt strikes on energy during diplomacy and severe winter weather. The President of the United States made the request personally. Russia responded with a record number of ballistic missiles. pic.twitter.com/3SUyXk6aAk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2026

Για ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων της Ρωσίας στην Ουκρανία, κάνει λόγο ο Ζελένσκι

«Ήταν μια σκόπιμη επίθεση κατά των ενεργειακών υποδομών, στην οποία χρησιμοποιήθηκε ένας αριθμός ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων», έγραψε ο Ζελένσκι στο X, μια μέρα μετά την δήλωσή του ότι η Μόσχα είχε σε μεγάλο βαθμό τηρήσει τη μορατόριουμ που είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις.

«Ο ρωσικός στρατός εκμεταλλεύτηκε την πρόταση των ΗΠΑ για προσωρινή διακοπή των επιθέσεων, όχι για να υποστηρίξει τη διπλωματία, αλλά για να αποθηκεύσει πυραύλους». Η Ουκρανία δέχεται πιέσεις από τις ΗΠΑ να συμφωνήσει σε ειρηνευτική συμφωνία, ενώ οι επιθέσεις της Ρωσίας στο ενεργειακό της σύστημα φαίνεται να έχουν ως στόχο να αναγκάσουν τους Ουκρανούς να υποκύψουν.

Ο πρώτος γύρος τριμερών συνομιλιών στα τέλη Ιανουαρίου δεν έφερε καμία εξέλιξη στα εδαφικά ζητήματα, με τη Μόσχα να απαιτεί από το Κίεβο να παραχωρήσει τα εδάφη του Ντονμπάς που διατηρεί ακόμα η Ουκρανία, αίτημα στο οποίο το Κίεβο αρνείται να συναινέση. Ο Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι το έργο των διαπραγματευτών της Ουκρανίας θα «προσαρμοστεί αναλόγως» μετά την επίθεση, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο σε συνέντευξη Τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, είπε ότι η Ουκρανία θα προσεγγίσει την Ουάσινγκτον για να συζητήσει νέες συνέπειες για τη Ρωσία.

Η Ουκρανία αναμένει απάντηση των ΗΠΑ στις επιθέσεις

Στην βραδινή του βιντεοσκοπημένη ομιλία, ο Ζελένσκι δήλωσε: «Αναμένουμε μια απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις ρωσικές επιθέσεις. Ήταν πρόταση της Αμερικής να σταματήσουν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές κατά τη διάρκεια των διπλωματικών προσπαθειών και της περιόδου του κρύου χειμώνα».

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία αναμενόταν να κάνει παραχωρήσεις, αλλά ότι ήταν επίσης στο χέρι της Ρωσίας να κάνει παραχωρήσεις, κυρίως «να σταματήσει την επιθετικότητα».

Και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη δεν έχουν τη δύναμη να σταματήσουν τις ρωσικές επιθέσεις, ρώτησε, «τότε ποιος θα πιστέψει ότι υπάρχει η δύναμη να εγγυηθεί ότι ο πόλεμος δεν θα ξαναρχίσει;»

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Ρωσία εκτόξευσε 450 drones και πάνω από 70 πυραύλους σε επιθέσεις που τραυμάτισαν τουλάχιστον 12 άτομα (σ.σ. σε ενεργειακές υποδομές) και χτύπησαν πολυκατοικίες και ενεργειακές υποδομές, ενώ η θερμοκρασία κυμαινόταν γύρω στους -20 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με το Reuters.

Χιλιάδες Ουκρανοί χωρίς θέρμανση

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξιι (σ.σ. Αλεξέι) Κούλεμπα δήλωσε ότι 1.142 πολυκατοικίες στο Κίεβο παρέμειναν χωρίς θέρμανση και αξιωματούχοι στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, δήλωσαν ότι 270.000 κάτοικοι βρισκόταν σε διαμερίσματα χωρίς θέρμανση.

«Ο στόχος είναι προφανής: να προκαλέσουν τη μέγιστη καταστροφή και να αφήσουν την πόλη χωρίς θέρμανση σε συνθήκες έντονου ψύχους», έγραψε ο δήμαρχος του Χάρκοβο, Ιγκόρ Τερέχοφ, στο Telegram, προσθέτοντας ότι ένα θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο στην πόλη είχε υποστεί σοβαρές ζημιές.

Ο υπουργός Ενέργειας, Ντένις Σμιχάλ, δήλωσε ότι ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα ανατολικά προάστια του Κιέβου είχε επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές και ότι οι αρχές εξετάζουν τρόπους ανακατεύθυνσης των πόρων για την αποκατάσταση της θέρμανσης.

Η Ρωσία και η Ουκρανία δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι είχαν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών της άλλης χώρας, αλλά διαφώνησαν ως προς το χρονικό πλαίσιο της αναστολής. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η αναστολή έληξε την Κυριακή. Το Κίεβο δήλωσε ότι θα πρέπει να διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή

Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η Ουκρανία, η οποία αγωνίζεται να σταματήσει την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στο πεδίο της μάχης, ήταν έτοιμη για «ουσιαστικές» συνομιλίες. Η Μόσχα και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για την αποτυχία επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Το έδαφος παραμένει το κύριο σημείο διαφωνίας, με την Ουκρανία να αντιστέκεται στις απαιτήσεις της Ρωσίας να παραχωρήσει το υπόλοιπο 20% της ανατολικής περιοχής του Ντόνετσκ, την οποία η Μόσχα δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει από την εισβολή της το 2022.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας δήλωσε ότι οι ουκρανικές αρχές θα πραγματοποιήσουν πρώτα διμερείς συνομιλίες με αξιωματούχους των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι για να συζητήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία και ένα πακέτο μεταπολεμικής ανασυγκρότησης, και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή των ρώσων διαπραγματευτών.