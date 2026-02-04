newspaper
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Η κατάπαυση του πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών έληξε – Ο Ζελένσκι κατηγορεί την Ρωσία για μαζικές επιθέσεις
Κόσμος 04 Φεβρουαρίου 2026, 04:15

Η κατάπαυση του πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών έληξε – Ο Ζελένσκι κατηγορεί την Ρωσία για μαζικές επιθέσεις

Την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει να σφυροκοπεί ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάνει λόγο για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Τραμπ αναφέρει πως ο Πούτιν κράτησε τον λόγο του.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την Τρίτη τη Ρωσία ότι εκμεταλλεύεται την εκεχειρία στον τομέα της ενέργειας που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ για να αποθηκεύσει πυρομαχικά και να τα χρησιμοποιήσει για να επιτεθεί στην Ουκρανία με εκατοντάδες drones και αριθμό ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων, μια μέρα πριν από τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία περίμενε την αντίδραση των ΗΠΑ στην επίθεση της Ρωσίας που προκάλεσε ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, καθώς η Ουάσιγκτον είχε προωθήσει μια βραχύβια εκεχειρία στις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών στόχων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε συνάψει συμφωνία που έληξε την Κυριακή.

«Ήταν από Κυριακή έως Κυριακή, και άρχισε και τους χτύπησε σκληρά χθες το βράδυ», είπε στο Λευκό Οίκο. «Κράτησε το λόγο του… θα δεχτούμε οτιδήποτε, γιατί κάνει πολύ, πολύ κρύο εκεί. Αλλά ήταν Κυριακή, και πήγε από Κυριακή σε Κυριακή». Όταν ρωτήθηκε αν ήταν απογοητευμένος, ο Τραμπ απάντησε: «Θέλω να τερματίσει τον πόλεμο».

Η επίθεση προκάλεσε διακοπή της θέρμανσης στο Κίεβο και άλλες πόλεις, την ώρα που οι Ουκρανοί διαπραγματευτές κατευθύνονταν προς το Αμπού Ντάμπι για τον δεύτερο γύρο τριμερών συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, που είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Για ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων της Ρωσίας στην Ουκρανία, κάνει λόγο ο Ζελένσκι

«Ήταν μια σκόπιμη επίθεση κατά των ενεργειακών υποδομών, στην οποία χρησιμοποιήθηκε ένας αριθμός ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων», έγραψε ο Ζελένσκι στο X, μια μέρα μετά την δήλωσή του ότι η Μόσχα είχε σε μεγάλο βαθμό τηρήσει τη μορατόριουμ που είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις.

«Ο ρωσικός στρατός εκμεταλλεύτηκε την πρόταση των ΗΠΑ για προσωρινή διακοπή των επιθέσεων, όχι για να υποστηρίξει τη διπλωματία, αλλά για να αποθηκεύσει πυραύλους». Η Ουκρανία δέχεται πιέσεις από τις ΗΠΑ να συμφωνήσει σε ειρηνευτική συμφωνία, ενώ οι επιθέσεις της Ρωσίας στο ενεργειακό της σύστημα φαίνεται να έχουν ως στόχο να αναγκάσουν τους Ουκρανούς να υποκύψουν.

Ο πρώτος γύρος τριμερών συνομιλιών στα τέλη Ιανουαρίου δεν έφερε καμία εξέλιξη στα εδαφικά ζητήματα, με τη Μόσχα να απαιτεί από το Κίεβο να παραχωρήσει τα εδάφη του Ντονμπάς που διατηρεί ακόμα η Ουκρανία, αίτημα στο οποίο το Κίεβο αρνείται να συναινέση. Ο Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι το έργο των διαπραγματευτών της Ουκρανίας θα «προσαρμοστεί αναλόγως» μετά την επίθεση, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο σε συνέντευξη Τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, είπε ότι η Ουκρανία θα προσεγγίσει την Ουάσινγκτον για να συζητήσει νέες συνέπειες για τη Ρωσία.

Η Ουκρανία αναμένει απάντηση των ΗΠΑ στις επιθέσεις

Στην βραδινή του βιντεοσκοπημένη ομιλία, ο Ζελένσκι δήλωσε: «Αναμένουμε μια απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις ρωσικές επιθέσεις. Ήταν πρόταση της Αμερικής να σταματήσουν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές κατά τη διάρκεια των διπλωματικών προσπαθειών και της περιόδου του κρύου χειμώνα».

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία αναμενόταν να κάνει παραχωρήσεις, αλλά ότι ήταν επίσης στο χέρι της Ρωσίας να κάνει παραχωρήσεις, κυρίως «να σταματήσει την επιθετικότητα».

Και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη δεν έχουν τη δύναμη να σταματήσουν τις ρωσικές επιθέσεις, ρώτησε, «τότε ποιος θα πιστέψει ότι υπάρχει η δύναμη να εγγυηθεί ότι ο πόλεμος δεν θα ξαναρχίσει;»

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Ρωσία εκτόξευσε 450 drones και πάνω από 70 πυραύλους σε επιθέσεις που τραυμάτισαν τουλάχιστον 12 άτομα (σ.σ. σε ενεργειακές υποδομές) και χτύπησαν πολυκατοικίες και ενεργειακές υποδομές, ενώ η θερμοκρασία κυμαινόταν γύρω στους -20 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με το Reuters.

Χιλιάδες Ουκρανοί χωρίς θέρμανση

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξιι (σ.σ. Αλεξέι) Κούλεμπα δήλωσε ότι 1.142 πολυκατοικίες στο Κίεβο παρέμειναν χωρίς θέρμανση και αξιωματούχοι στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, δήλωσαν ότι 270.000 κάτοικοι βρισκόταν σε διαμερίσματα χωρίς θέρμανση.

«Ο στόχος είναι προφανής: να προκαλέσουν τη μέγιστη καταστροφή και να αφήσουν την πόλη χωρίς θέρμανση σε συνθήκες έντονου ψύχους», έγραψε ο δήμαρχος του Χάρκοβο, Ιγκόρ Τερέχοφ, στο Telegram, προσθέτοντας ότι ένα θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο στην πόλη είχε υποστεί σοβαρές ζημιές.

Ο υπουργός Ενέργειας, Ντένις Σμιχάλ, δήλωσε ότι ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα ανατολικά προάστια του Κιέβου είχε επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές και ότι οι αρχές εξετάζουν τρόπους ανακατεύθυνσης των πόρων για την αποκατάσταση της θέρμανσης.

Η Ρωσία και η Ουκρανία δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι είχαν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών της άλλης χώρας, αλλά διαφώνησαν ως προς το χρονικό πλαίσιο της αναστολής. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η αναστολή έληξε την Κυριακή. Το Κίεβο δήλωσε ότι θα πρέπει να διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή

Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η Ουκρανία, η οποία αγωνίζεται να σταματήσει την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στο πεδίο της μάχης, ήταν έτοιμη για «ουσιαστικές» συνομιλίες. Η Μόσχα και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για την αποτυχία επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Το έδαφος παραμένει το κύριο σημείο διαφωνίας, με την Ουκρανία να αντιστέκεται στις απαιτήσεις της Ρωσίας να παραχωρήσει το υπόλοιπο 20% της ανατολικής περιοχής του Ντόνετσκ, την οποία η Μόσχα δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει από την εισβολή της το 2022.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας δήλωσε ότι οι ουκρανικές αρχές θα πραγματοποιήσουν πρώτα διμερείς συνομιλίες με αξιωματούχους των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι για να συζητήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία και ένα πακέτο μεταπολεμικής ανασυγκρότησης, και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή των ρώσων διαπραγματευτών.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ο Τζιάνι Ινφαντίνο της FIFA, μπήκε σε «λίστα θανάτου» στην Ουκρανία με προδότες και εχθρούς της χώρας
Κόσμος 04.02.26

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο της FIFA, μπήκε σε «λίστα θανάτου» στην Ουκρανία με προδότες και εχθρούς της χώρας

Ο πρόεδρος της ΦΙΦΑ, Τζιάνι Ινφαντίνο, τοποθετήθηκε σε «λίστα θανάτου» ή λίστα στόχων στην Ουκρανία όπου στοχοποιούνται οι «εχθροί της χώρας» και «προδότες».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Πέτρο και «αγάπησε την Κολομβία»
Κόσμος 04.02.26

ΗΠΑ: Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Πέτρο και «αγάπησε την Κολομβία»

Παρά τους υψηλούς τόνους μετά τα πλήγματα σε ταχύπλοα στην Καραϊβική, οι Γκουστάβο Πέτρο και Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με διάθεση να συναμώσει η συνεργασία ανάμεσα στην Κολομβία και τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Γαλλία: Η δικαιοσύνη καλεί δύο ακροδεξιές Γαλλοϊσραηλινές για «συνενοχή σε γενοκτονία» στη Γάζα
Κόσμος 04.02.26

Γαλλία: Η δικαιοσύνη καλεί δύο ακροδεξιές Γαλλοϊσραηλινές για «συνενοχή σε γενοκτονία» στη Γάζα

Η Γαλλία διερευνά αν οι δύο γαλλοϊσραηλινές που παρεμπόδιζαν τη βοήθεια προς στη Γάζα και καλούσαν περισσότερους προς αυτή την κατεύθυνση, είναι συνένοχες για «υποκίνηση και συνέργεια σε γενοκτονία»

Σύνταξη
Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα μετάσχει «σε καμιά περίπτωση» στη διακυβέρνηση της Γάζας, λέει ο Νετανιάχου
Κόσμος 04.02.26

Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα μετάσχει «σε καμιά περίπτωση» στη διακυβέρνηση της Γάζας, λέει ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έθεσε όρους στον Στιβ Γουίτκοφ για τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει η Παλαιστινιακή Αρχή να έχει ρόλο εκεί.

Σύνταξη
Στα τέλη Φεβρουαρίου η κατάθεση στο Κογκρέσο του Μπιλ και της Χίλαρι Κλίντον για την υπόθεση Έπσταϊν
Κόσμος 03.02.26

Στα τέλη Φεβρουαρίου η κατάθεση στο Κογκρέσο του Μπιλ και της Χίλαρι Κλίντον για την υπόθεση Έπσταϊν

Η Επιτροπή επιδίωκε να ακούσει τον Μπιλ Κλίντον λόγω της στενής φιλικής σχέσης του με τον καταδικασμένο για σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και ανηλίκων, Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Σάντσεθ λαμβάνει μέτρα κατά της ατιμωρησίας στα social media – Και προκαλεί την οργή του Μασκ
Προσωπική επίθεση 03.02.26

Η κυβέρνηση Σάντσεθ λαμβάνει μέτρα κατά της ατιμωρησίας στα social media – Και προκαλεί την οργή του Μασκ

Ο Σάντσεθ ανακοίνωσε 5 μέτρα ρύθμισης των social media και την προστασία των ανηλίκων. Όπως η απαγόρευση χειραγώγησης των αλγορίθμων και η λογοδοσία των στελεχών πλατφορμών για παράνομο περιεχόμενο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το ΝΑΤΟ άρχισε τον στρατηγικό σχεδιασμό για μια αποστολή στην Αρκτική, μεσούσης της διαμάχης για τη Γροιλανδία
«Αρκτικός Φρουρός» 03.02.26

Το ΝΑΤΟ άρχισε τον στρατηγικό σχεδιασμό για μια αποστολή στην Αρκτική, μεσούσης της διαμάχης για τη Γροιλανδία

Μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ στο Νταβός τον Ιανουάριο, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι συζήτησαν πώς οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να εργαστούν συλλογικά για να εγγυηθούν την ασφάλεια στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένης όχι μόνο της Γροιλανδίας αλλά και των επτά κρατών του ΝΑΤΟ με εδάφη στην Αρκτική

Σύνταξη
Το αεροπλανοφόρο Λίνκολν φεύγει από τον Περσικό Κόλπο και οδεύει προς το Άντεν, λέει το Ιράν
Κόσμος 03.02.26

Το αεροπλανοφόρο Λίνκολν φεύγει από τον Περσικό Κόλπο και οδεύει προς το Άντεν, λέει το Ιράν

Το αεροπλανοφόρο Έιμπραχαμ Λίνκολν τα πλοία συνοδείας και υποβρύχια των ΗΠΑ αποσύρονται από τον Περσικό Κόλπο και αναδιατάσσονται στα ύδατα της Υεμένης, κοντά στο Άντεν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Μια μικρή ομάδα Αμερικανών στρατιωτών βρίσκεται στη Νιγηρία για την αντιμετώπιση της ισλαμιστικής απειλής
Κόσμος 03.02.26

ΗΠΑ: Μια μικρή ομάδα Αμερικανών στρατιωτών βρίσκεται στη Νιγηρία για την αντιμετώπιση της ισλαμιστικής απειλής

Οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν για πρώτη φορά ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στη Νιγηρία, μετά τον βομβαρδισμό στο Σοκότο, ανήμερα των Χριστουγέννων

Σύνταξη
«Την έχουν βαμμένη» – Τα μνημόνια και η ελληνική κρίση στα αρχεία Έπσταϊν
Έπσταϊν και Ελλάδα 03.02.26

«Την έχουν βαμμένη» – Τα μνημόνια και η ελληνική κρίση στα αρχεία Έπσταϊν

Ο Έπσταϊν ενδιαφερόταν το 2010 να μάθει για το πρόγραμμα διάσωσης του ευρώ και ο Μάντελσον το επιβεβαίωσε. Το 2015 σχολίαζε με την επικεφαλής του ομίλου Ρότσιλντ τις συνέπειες του δημοψηφίσματος για την κυβέρνηση Τσίπρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, γιος του δικτάτορα της Λιβύης, δολοφονήθηκε στην πόλη Ζεντέν
Στον κήπο του 03.02.26

Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, γιος του δικτάτορα της Λιβύης, δολοφονήθηκε στην πόλη Ζεντέν

Τον πυροβόλησαν τέσσερα άτομα, που στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι είχε αμνηστευθεί για καταδίκες για καταστολή διαδηλώσεων. Δήλωνε ότι ήθελε να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος.

Σύνταξη
Η Νέα Υόρκη θα εποπτεύει τις επιχειρήσεις απελάσεων του Τραμπ με νέους νομικούς παρατηρητές
ICE 03.02.26

Η Νέα Υόρκη θα εποπτεύει τις επιχειρήσεις απελάσεων του Τραμπ με νέους νομικούς παρατηρητές

«Αυτές οι καταχρήσεις και η χρήση των τοπικών αστυνομικών ως όπλο για να επιβάλλεται ο σεβασμός των νόμων για τη μετανάστευση, δεν θα γίνουν ανεκτές στη Νέα Υόρκη», διεμήνυσε στον Τραμπ η Δημοκρατική κυβερνήτρια της πολιτείας

Σύνταξη
Αυστραλία: Οικογένεια βρέθηκε νεκρή και οι αρχές υποπτεύονται διπλή δολοφονία και αυτοκτονία – «To σύστημα τους απογοήτευσε»
ΑμεΑ 03.02.26

Οικογένεια βρέθηκε νεκρή και οι αρχές υποπτεύονται διπλή δολοφονία και αυτοκτονία - «To σύστημα τους απογοήτευσε»

Ο Λέον και ο Ότις Κλουν έφηβοι με αναπηρίες, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μόσμαν Παρκ του Περθ στην Αυστραλία μαζί με τους γονείς τους την περασμένη Παρασκευή, σε μια υποψία διπλής δολοφονίας-αυτοκτονίας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
