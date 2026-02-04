Μιχάλης Ζαμπίδης vs Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η μεγάλη επιστροφή του Iron Mike στα ρινγκ (pic)

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης επιστρέφει στα ρινγκ! Ο 45χρονος θρύλος του kickboxing είχε προαναγγείλει από τον Δεκέμβριο τη μεγάλη του επιστροφή, γράφοντας χαρακτηριστικά στα social media: «Ο θρύλος ξυπνά».

Τότε δεν είχε δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, όμως, πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι θα αγωνιστεί με τον παγκόσμιο Φλόιντ Μεϊγουέδερ, σε έναν αγώνα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο «αγώνας του αιώνα».

Δείτε την ανάρτηση για το Ζαμπίδης VS Μεϊγουέδερ

Ο Iron Mike λοιπόν, φουλάρει για να δώσει ακόμη μία εντυπωσιακή παράσταση στους χιλιάδες φαν του, ξεσηκώνοντας ξανά τα πλήθη. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 27 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ με παγκόσμια τηλεοπτική κάλυψη, όπως αναφέρει στα social του ο Μιχάλης Ζαμπίδης.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Iron Mike αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο kickboxing το 2015, στο ΣΕΦ, όταν είχε κερδίσει τον Αυστραλό Στιβ Μόξον, μέσα σε κλίμα αποθέωσης. Ακολούθως, είχε δώσει έναν αγώνα πυγμαχίας το 2019, στη Γερμανία, παίρνοντας και εκεί τη νίκη.