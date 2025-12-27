Ο θρύλος του kick boxing Μιχάλης Ζαμπίδης επιστρέφει στα ρινγκ! (vids)

«Ένας θρύλος δεν επιστρέφει, ένας θρύλος ξυπνά» αναφέρεται στο βίντεο με το οποίο ο Iron Mike ή κατά κόσμον Μιχάλης Ζαμπίδης, ανακοίνωσε την επάνοδό του στην αγωνιστική δράση, σε ηλικία 45 ετών!

Ο 18 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής με 158 νίκες και 87 νοκ άουτ σε 180 αγώνες στην καριέρα του, έκανε την έκπληξη της χρονιάς στους απανταχού λάτρεις των μαχητικών σπορ, αφού είναι ακριβώς αυτό που λέει και το βίντεό του: ένας εν ζωή θρύλος του kick boxing, ένας εκ των κορυφαίων στην ιστορία του αθλήματος και ο οποίος το πρωί του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε επίσημα την επικείμενη επιστροφή του με έναν λιτό τρόπο, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ένα «Comeback» ήταν αρκετό ωστόσο, με τον επίλογο της ανάρτησης να καλεί το κοινό να μείνει… συντονισμένο. Αξίζει να σημειωθεί πως τελευταία φορά που ο Μιχάλης Ζαμπίδης μπήκε στο ρινγκ για αγώνα kick boxing ήταν τον Ιούνιο του 2015 στο ΣΕΦ, όταν και νίκησε τον Αυστραλό, Στιβ Μόξον, πριν αποθεωθεί από ένα κατάμεστο φαληρικό γήπεδο. Τελευταία συνολικά φορά που μπήκε στο ρινγκ, αλλά για αγώνα πυγμαχίας και όχι kick boxing ήταν το 2019, όταν επίσης είχε νικήσει.

Η ανάρτηση του Μιχάλη Ζαμπίδη:

View this post on Instagram A post shared by Iron Mike Zambidis (@ironmikezambidisofficial)

Δείτε highlights από την σπουδαία καριέρα του Μιχάλη Ζαμπίδη