Ο αγώνας του αιώνα είναι γεγονός! Ο Ζαμπίδης επιστρέφει στο ρινγκ απέναντι στον Φλόιντ Μεϊγουέδερ - Πού και πότε θα γίνει η μεγάλη μάχη

Ο Μάικ Ζαμπίδης επιστρέφει στο ρινγκ απέναντι στον Φλόιντ Μεϊγουέδερ – Πού και πότε θα γίνει η μεγάλη μάχη
Ο «Iron Mike» Ζαμπίδης επιστρέφει για τον «αγώνα του αιώνα», αφού θα αντιμετωπίσει τον αήττητο Φλόιντ Μέιγουεδερ σε μια ιστορική πυγμαχική αναμέτρηση που θα καθηλώσει την παγκόσμια μαχητική σκηνή
Ο Μιχάλης Ζαμπίδης επιστρέφει στα ρινγκ! Ο 45χρονος θρύλος του kickboxing είχε προαναγγείλει από τον Δεκέμβριο τη μεγάλη του επιστροφή, γράφοντας χαρακτηριστικά στα social media: «Ο θρύλος ξυπνά».
Ελάχιστοι περίμεναν αυτό που θα ανακοινώσει!
Τότε δεν είχε δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, όμως, πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι θα αγωνιστεί με τον παγκόσμιο Φλόιντ Μεϊγουέδερ, σε έναν αγώνα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο «αγώνας του αιώνα».
Ο Iron Mike λοιπόν, φουλάρει για να δώσει ακόμη μία εντυπωσιακή παράσταση στους χιλιάδες φαν του, ξεσηκώνοντας ξανά τα πλήθη.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 27 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ με παγκόσμια τηλεοπτική κάλυψη, όπως αναφέρει στα social του ο Μιχάλης Ζαμπίδης.
Υπενθυμίζεται, ότι ο Iron Mike αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο kickboxing το 2015, στο ΣΕΦ, όταν είχε κερδίσει τον Αυστραλό Στιβ Μόξον, μέσα σε κλίμα αποθέωσης.
Ακολούθως, είχε δώσει έναν αγώνα πυγμαχίας το 2019, στη Γερμανία, παίρνοντας και εκεί τη νίκη.
Η διαφορετική αφετηρία
Σημαντικό στοιχείο του αγώνα η διαφορετική «αφετηρία» των δύο αθλητών, καθώς ο Iron Mike είναι kick boxer, ενώ ο Money αγωνιζόταν ως μποξέρ.
Ο Μέιγουεδερ ήταν αήττητος, καθώς είχε κερδίσει και τους 50 επίσημους αγώνες του. Τελευταία του επίσημη μάχη ήταν το 2017 κόντρα στον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, τον οποίο είχε νικήσει με τεχνικό νοκ-άουτ.
Να σημειωθεί πως έχει δώσει και οκτώ αγώνες επίδειξης και έχει κερδίσει τους τρεις, τέσσερις δεν υπήρχε σκορ, ενώ ένας σταμάτησε λόγω του trash talking.
Oι μεγάλοι τίτλοι του Μέιγουεδερ:
- WBC super featherweight champion
- WBC lightweight champion
- WBC super lightweight champion
- WBA (Super) welterweight champion
- WBC welterweight champion
- IBF welterweight champion
- WBO welterweight champion
- WBA (Super) light middleweight champion
- WBC light middleweight champion
