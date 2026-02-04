Άνοιξε το σκορ ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με πέναλτι του Γιακουμάκη (vid)
Προβάδισμα του ΠΑΟΚ με 1-0 στη Λεωφόρο επί του Παναθηναϊκού χάρη σε πέναλτι του Γιακουμάκη στο 67′ το οποίο κέρδισε ο ίδιος από τον Καλάμπρια.
Στα μέσα του δεύτερου μέρους ο ΠΑΟΚ «πάγωσε» τη Λεωφόρο παίρνοντας προβάδισμα κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Στο 65′ συγκεκριμένα ο Καλάμπρια έκανε πέναλτι στον Γιακουμάκη ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 στο 67′.
Δείτε το γκολ:
