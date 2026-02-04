Αταμάν: «Νίκη με την Παρτιζάν για να βελτιώσουμε τη θέση μας στη βαθμολογία»
Ο Εργκίν Αταμάν παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν (4/2, 21:30) για την Euroleague.
- Η Nestle διευρύνει τις ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος
- Αυτοκίνητα του Street View βγαίνουν για περιοδεία στην Ελλάδα – Πώς μπορείτε να ζητήσετε θόλωση των εικόνων
- Πώς προστατεύουν οι Ευρωπαίοι τα δεδομένα τους online; Η εικόνα στην Ελλάδα
- Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με την Παρτιζάν (4/2, 21:30) και αναφέρθηκε στο ότι οι Πράσινοι θα διεκδικήσουν τη νίκη, προκειμένου να βελτιώσουν το πλασάρισμά τους στο βαθμολογικό πίνακα της Euroleague.
Ο Τούρκος τεχνικός μεταξύ άλλων, τόνισε ότι η Παρτιζάν, είναι μία μεγάλη ομάδα που αξίζει τον σεβασμό όλων και θα είναι ένα σημαντικό ματς.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν:
«Η Παρτιζάν είναι πάντα μια μεγάλη ομάδα που αξίζει σεβασμό σε κάθε παιχνίδι. Θα είναι ένα ακόμη σημαντικό ματς για εμάς, καθώς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη εκτός έδρας, ώστε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τη θέση μας στη βαθμολογία», ανέφερε ο Αταμάν.
Γκραντ: Το πρωί στο νοσοκομείο, το βράδυ στο παρκέ!
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει μια σπουδαία νίκη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο σουτ στο φινάλε της αναμέτρησης και «ξέρανε» τη βασίλισσα δίνοντας μια υπερπολύτιμη νίκη στο τριφύλλι.
Ο Αμερικανός με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται πίσω με έναν πήρε την μπάλα απέναντι στον Φελίς και με ένα πολύ δύσκολο σουτ σκόραρε χαρίζοντας ένα ροζ φύλλο αγώνα στους «πράσινους», που μπορεί να αποτελέσει το turning point της χρονιάς, σύμφωνα με όσα είπε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα social media.
Με ορό στο νοσοκομείο ο Γκραντ, αδιάθετος και ο Σλούκας
Από εκεί και πέρα, αυτό που είναι άξιο αναφοράς είναι πως ο Τζέριαν Γκραντ, το πρωί του αγώνα, βρέθηκε στο νοσοκομείο, άρρωστος. Εκεί όπου του χορηγήθηκε ορός για να μπορέσει να νιώσει καλύτερα και να αγωνιστεί το βράδυ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, κάτι που έγινε και έκανε μάλιστα και τη διαφορά.
Αξίζει να σημειωθεί πως και ο Κώστας Σλούκας ήταν αντιμέτωπος με έντονη αδιαθεσία, ωστόσο δεν υπήρχε καμία απολύτως σκέψη από πλευράς αρχηγού να χάσει τον αγώνα. Και οι δυο τους, ήταν οι παίκτες, οι οποίοι έκαναν τη διαφορά, σκόραραν κομβικά καλάθια και χάρισαν μια νίκη «χρυσάφι», που ο Παναθηναϊκός είχε ανάγκη περισσότερο από ποτέ άλλοτε.
- Αταμάν: «Νίκη με την Παρτιζάν για να βελτιώσουμε τη θέση μας στη βαθμολογία»
- LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός
- Τι λένε για τον Κέντρικ Ναν: «Το ζήτημα δεν είναι μόνο ιατρικό…»
- Συμφώνησε με την Κρουζ Αζούλ για τον Σάντσες ο ΠΑΟΚ
- Ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το περιστατικό του Μπαρτζώκα στο Ντουμπάι
- Ολυμπιακός: Τι γράφουν στην Ιταλία για τον Νιλικίνα
- Υδραϊκός – Ολυμπιακός 8-22: Με άνεση στο Final-4 οι «ερυθρόλευκοι»
- Το όνειρο της Nιούελς: Μegaproject για την επιστροφή του Μέσι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις