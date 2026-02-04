Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
ΔΕΗ blue: 54 σημεία φόρτισης στα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας
Τα Νέα της Αγοράς 04 Φεβρουαρίου 2026, 14:07

ΔΕΗ blue: 54 σημεία φόρτισης στα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας

Φορτιστές AC και ταχυφορτιστές DC στα χιονοδρομικά κέντρα Παρνασσού, Βόρα, Βασιλίτσας, Ζήρειας, Καλαβρύτων, 3-5 Πηγαδιών και Σελίου

Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Συνολικά 54 σημεία φόρτισης λειτουργούν στα επτά μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας, στο πλαίσιο ανάπτυξης του δημόσια προσβάσιμου δικτύου φόρτισης της ΔΕΗ blue, καθώς και της ενίσχυσης των υποδομών ηλεκτροκίνησης σε ορεινούς και χειμερινούς δημοφιλείς προορισμούς. Η επέκταση του δικτύου αφορά τα χιονοδρομικά κέντρα Παρνασσού, Βόρα, Βασιλίτσας, Ζήρειας, Καλαβρύτων, 3-5 Πηγαδιών και Σελίου.

Συγκεκριμένα, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου λειτουργούν 12 θέσεις φόρτισης AC και 4 θέσεις ταχυφόρτισης DC ενώ στα Χιονοδρομικά Κέντρα Βασιλίτσας και 3-5 Πηγαδιών έχουν εγκατασταθεί από 6 θέσεις φόρτισης AC και 4 θέσεις ταχυφόρτισης DC αντίστοιχα. Επιπλέον, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα λειτουργούν από 2 θέσεις φόρτισης AC και 2 θέσεις ταχυφόρτισης DC. Τέλος, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Ζήρειας λειτουργούν 2 θέσεις φόρτισης AC και στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων λειτουργούν 8 θέσεις φόρτισης AC. Έχοντας εγκαταστήσει φορτιστές AC και ταχυφορτιστές DC στους πιο δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς, η ΔΕΗ blue καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των οδηγών ηλεκτρικών οχημάτων σε περιοχές αυξημένης ζήτησης και κατά τη χειμερινή περίοδο.

Μέσα από το PPC blue app, διαθέσιμο σε iOS και Android, τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν γρήγορα και εύκολα τον φορτιστή που τους εξυπηρετεί, να ελέγχουν τη διαθεσιμότητά του, ενώ μπορούν να  κάνουν κράτηση στους ταχυφορτιστές. Παράλληλα, απολαμβάνουν προνόμια, προσφορές και ανταποδοτικά προγράμματα. Επιπλέον, μέσα από την ενότητα PPC blueTrips, οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να οργανώνουν πιο εύκολα τις χειμερινές διαδρομές τους, προγραμματίζοντας τα σημεία και τον χρόνο φόρτισης καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Η ανάπτυξη του δικτύου φόρτισης ΔΕΗ blue και σε χιονοδρομικά κέντρα ενισχύει τη διασύνδεση της ηλεκτροκίνησης με τον ορεινό τουρισμό και εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της ΔΕΗ για την επέκταση των υποδομών φόρτισης σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων.

BofA για ΧΑ: Στις πιο ελκυστικές αγορές – Top pick η ΔΕΗ

BofA για ΧΑ: Στις πιο ελκυστικές αγορές – Top pick η ΔΕΗ

