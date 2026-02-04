Έρευνα στην Ιταλία για τον άγγελο που μοιάζει με την Τζόρτζια Μελόνι σε εκκλησιαστική τοιχογραφία

Εκκλησιαστικές και κρατικές αρχές στην Ιταλία έχουν ξεκινήσει έρευνα μετά από καταγγελίες ότι το πρόσωπο της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι απεικονίστηκε σε άγγελο κατά την αποκατάσταση τοιχογραφίας ναού στη Ρώμη, σύμφωνα με το BBC.

Το έργο βρίσκεται σε παρεκκλήσι της Βασιλικής του Αγίου Λαυρεντίου της Λουκίνα και η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στην Εκκλησία όσο και στο πολιτικό πεδίο.

Παρέμβαση του υπουργείου Πολιτισμού

Το ιταλικό υπουργείο Πολιτισμού έστειλε τεχνικούς επιθεωρητές για να εξετάσουν την τοιχογραφία και να διαπιστώσουν τη φύση της παρέμβασης κατά την αποκατάσταση.

Στόχος είναι να εξακριβωθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Η στάση της Εκκλησίας

Η Επισκοπή της Ρώμης εξέφρασε τη «δυσαρέσκειά» της, διευκρινίζοντας ότι γνώριζε για τις εργασίες αποκατάστασης, αλλά είχε ενημερωθεί πως δεν θα προστεθεί ή θα τροποποιηθεί τίποτα στο έργο.

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι η αλλαγή στο πρόσωπο του χερουβείμ ήταν πρωτοβουλία του διακοσμητή και δεν είχε γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες εκκλησιαστικές αρχές.

Αργότερα, η Επισκοπή ανακοίνωσε ότι ο καρδινάλιος Μπάλντο Ρέινα, παπικός βικάριος της Ρώμης, ξεκινά άμεσα έρευνα για να διαπιστωθούν οι πιθανές ευθύνες των εμπλεκομένων.

Παράλληλα, αποστασιοποιήθηκε από δηλώσεις του εφημέριου του ναού, μονσινιόρ Ντανιέλε Μικελέτι, ο οποίος είχε υποβαθμίσει το θέμα λέγοντας ότι «οι ζωγράφοι πάντα έβαζαν διάφορα πράγματα στις τοιχογραφίες».

Ο καλλιτέχνης αρνείται κάθε ομοιότητα

Ο καλλιτέχνης Μπρούνο Βαλεντινέτι, 83 ετών, ο οποίος είχε ζωγραφίσει την τοιχογραφία το 2000 και ανέλαβε πρόσφατα την αποκατάστασή της, απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, σύμφωνα με το BBC.

Όπως δήλωσε, το πρόσωπο που φαίνεται σήμερα είναι το ίδιο με εκείνο που είχε φιλοτεχνήσει πριν από 25 χρόνια και δεν προστέθηκε κανένα νέο στοιχείο. «Ποιος λέει ότι μοιάζει με τη Μελόνι;» ανέφερε, σύμφωνα με το πρακτορείο AGI.

Οι εικόνες που προκάλεσαν αντιδράσεις

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από δημοσίευμα της La Repubblica, η οποία παρουσίασε φωτογραφίες πριν και μετά την αποκατάσταση. Σύμφωνα με το μέσο, ο άγγελος —που απεικονίζεται να κρατά χάρτη της Ιταλίας— προηγουμένως έμοιαζε με ένα «συνηθισμένο χερουβείμ», χωρίς σαφή ομοιότητα με σύγχρονο πρόσωπο.

Ο εφημέριος του ναού δήλωσε ότι οι τοιχογραφίες απλώς «φρεσκαρίστηκαν» μετά από ζημιές που προκλήθηκαν από νερά, προσθέτοντας ότι δεν κατανοεί τον λόγο της αναστάτωσης.

Πολιτικές αντιδράσεις

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν άμεσα έρευνα. Η Ιρένε Μάντσι από το Δημοκρατικό Κόμμα χαρακτήρισε την υπόθεση «απαράδεκτη», ενώ το Κίνημα Πέντε Αστέρων υπογράμμισε ότι η τέχνη δεν πρέπει να μετατρέπεται σε εργαλείο πολιτικής προπαγάνδας, ανεξάρτητα από το αν απεικονίζεται ή όχι η πρωθυπουργός.

Η απάντηση της Μελόνι

Η Τζόρτζια Μελόνι σχολίασε την υπόθεση με χιούμορ, γράφοντας σε ανάρτησή της στο Instagram ότι «σίγουρα δεν είναι σαν άγγελος», συνοδεύοντας το σχόλιο με emoji γέλιου.