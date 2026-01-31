Ιταλία: Σάλος με τοιχογραφία σε εκκλησία – Άγγελος θυμίζει την Τζόρτζια Μελόνι
Ο ιερέας της εκκλησίας παραδέχτηκε ότι «πράγματι, υπάρχει μια ομοιότητα» του αγγέλου με την Τζόρτζια Μελόνι - Η αντίδραση της Ιταλίδας πρωθυπουργού
Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στην Ιταλία, τοιχογραφία γνωστής εκκλησίας της Ρώμης, στην οποία άγγελος θυμίζει την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.
Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα La Repubblica, έπειτα από συντήρηση τοιχογραφίας η οποία βρίσκεται στην εκκλησία «Σαν Λορέντσο ιν Λουτσίνα», ένα πρώην απλό αγγελάκι απέκτησε χαρακτηριστικά του προσώπου, τα οποία θυμίζουν έντονα εκείνα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.
Nei lavori di restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, in un affresco sopra il busto in marmo di Umberto II di Savoia il volto generico di un cherubino è stato sostituito con un angelo che ha le sembianze della presidente del Consiglio Giorgia Meloni pic.twitter.com/oSOIpoxJwe
— Repubblica (@repubblica) January 31, 2026
«Υπάρχει ομοιότητα με την Μελόνι»
Ο ιερέας της εκκλησίας δήλωσε ότι «πράγματι, υπάρχει μια ομοιότητα», αλλά πρόσθεσε ότι οι όποιοι έλεγχοι, κατά την διάρκεια των εργασιών, θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί από την Εφορία Αρχαιοτήτων.
Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν φέρεται να πραγματοποιήθηκε από επαγγελματία συντηρητή, αλλά από καθολικό νεωκόρο ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ονομάζεται Μπρούνο Βαλεντινέτι.
In San Lorenzo in Lucina spunta un Angelo con il volto di Giorgia Meloni ed è polemica
E’ stato notato durante il restauro in corso. Sconcerto in diocesi e richiesta di verifica al ministro Alessandro Giuli
Leggi l’articolo completo di Carmela Marino: https://t.co/orBsvjL8oX pic.twitter.com/Km3VfEno7W
— La Sicilia (@lasiciliait) January 31, 2026
Στο παρελθόν, φέρεται να συνεργάστηκε σε τοιχογραφίες που είχε παραγγείλει, για έπαυλή του, ο Σίλβιο Mπερλουσκόνι.
Έως τώρα, η Τζόρτζια Μελόνι δεν σχολίασε το όλο θέμα. Η κεντροαριστερή αντιπολίτευση του Δημοκρατικού Κόμματος, όμως, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το συμβάν και ζήτησε την άμεση παρέμβαση του υπουργού Πολιτισμού, Αλεσσάντρο Τζούλι, όπως και της Εφορίας Αρχαιοτήτων της Αιώνιας Πόλης.
