Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
30.01.2026 | 20:21
Διαδοχικές εκρήξεις στο Ιράν – Τέσσερις νεκροί στα νότια
Ιταλία: Σάλος με τοιχογραφία σε εκκλησία – Άγγελος θυμίζει την Τζόρτζια Μελόνι
Κόσμος 31 Ιανουαρίου 2026, 16:06

Ιταλία: Σάλος με τοιχογραφία σε εκκλησία – Άγγελος θυμίζει την Τζόρτζια Μελόνι

Ο ιερέας της εκκλησίας παραδέχτηκε ότι «πράγματι, υπάρχει μια ομοιότητα» του αγγέλου με την Τζόρτζια Μελόνι - Η αντίδραση της Ιταλίδας πρωθυπουργού

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στην Ιταλία, τοιχογραφία γνωστής εκκλησίας της Ρώμης, στην οποία άγγελος θυμίζει την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα La Repubblica, έπειτα από συντήρηση τοιχογραφίας η οποία βρίσκεται στην εκκλησία «Σαν Λορέντσο ιν Λουτσίνα», ένα πρώην απλό αγγελάκι απέκτησε χαρακτηριστικά του προσώπου, τα οποία θυμίζουν έντονα εκείνα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

«Υπάρχει ομοιότητα με την Μελόνι»

Ο ιερέας της εκκλησίας δήλωσε ότι «πράγματι, υπάρχει μια ομοιότητα», αλλά πρόσθεσε ότι οι όποιοι έλεγχοι, κατά την διάρκεια των εργασιών, θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί από την Εφορία Αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν φέρεται να πραγματοποιήθηκε από επαγγελματία συντηρητή, αλλά από καθολικό νεωκόρο ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ονομάζεται Μπρούνο Βαλεντινέτι.

Στο παρελθόν, φέρεται να συνεργάστηκε σε τοιχογραφίες που είχε παραγγείλει, για έπαυλή του, ο Σίλβιο Mπερλουσκόνι.

Έως τώρα, η Τζόρτζια Μελόνι δεν σχολίασε το όλο θέμα. Η κεντροαριστερή αντιπολίτευση του Δημοκρατικού Κόμματος, όμως, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το συμβάν και ζήτησε την άμεση παρέμβαση του υπουργού Πολιτισμού, Αλεσσάντρο Τζούλι, όπως και της Εφορίας Αρχαιοτήτων της Αιώνιας Πόλης.

Τουρισμός
Τουριστικές επενδύσεις: Το αντάρτικο των δήμων στις Κυκλάδες και η αντίδραση των ξενοδόχων 

Τουριστικές επενδύσεις: Το αντάρτικο των δήμων στις Κυκλάδες και η αντίδραση των ξενοδόχων 

AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

Από λαϊκιστής παρίας, πρωταγωνιστής – Ο «μετεωρίτης» Φάρατζ συντρίβει το πολιτικό σκηνικό στη Βρετανία
«Νέα Δεξιά» 31.01.26

Από λαϊκιστής παρίας, πρωταγωνιστής – Ο «μετεωρίτης» Φάρατζ συντρίβει το πολιτικό σκηνικό στη Βρετανία

Ο ακροδεξιός λαϊκιστής Νάιτζελ Φάρατζ θριαμβεύει στις δημοσκοπήσεις, «κλέβει» στελέχη των αποδυναμωμένων Συντηρητικών και υποδαυλίζει την κρίση ταυτότητας και συνοχής στους κυβερνώντες Εργατικούς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η ιστορία που σόκαρε τις ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του
Εκδίκηση 31.01.26

Η ιστορία που σόκαρε τις ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του

Ο Doucet ξεκίνησε τη σεξουαλική κακοποίηση του Jody κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, προσποιούμενος ότι τον βοηθούσε στις διατάσεις, και αργότερα απομονώνοντάς τον από τους άλλους μαθητές

Σύνταξη
Κονγκό: Πάνω 225 οι νεκροί εργάτες που εξόρυσσαν «ματωμένο» κολτάνιο για smartphones
Κόσμος 31.01.26

Κονγκό: Πάνω 225 οι νεκροί εργάτες που εξόρυσσαν «ματωμένο» κολτάνιο για smartphones

Περισσότεροι από 225 νεκροί από την κατάρρευση ορυχείου κολτανίου στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με επίσημες πηγές - Νεκροί άντρες, γυναίκες, παιδιά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε γενική αμνηστία για τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα
Κόσμος 31.01.26

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε γενική αμνηστία για τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα

Η αναπληρώτρια πρόεδρος ανακοίνωσε ένα νέο νόμο που αναμένεται να συζητηθεί και να εγκριθεί την επόμενη εβδομάδα και αφορά τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ιράν, Κίνα και Ρωσία σε κοινές ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ – Κλείνει η είσοδος, ελέγχεται η έξοδος
Αντίδραση ΗΠΑ 31.01.26

Ιράν, Κίνα και Ρωσία σε κοινές ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ – Κλείνει η είσοδος, ελέγχεται η έξοδος

Το Ιράν θα ξεκινήσει ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ μαζί με δυνάμεις από την Κίνα και την Ρωσία. Ανακοίνωση των ΗΠΑ μέσω της Κεντρικής Διοίκησης για τις ασκήσεις σε κοντινή απόσταση από τον στόλο των ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Melania: Η Amazon ξόδεψε 75 εκατ. δολάρια για να κάνει την τέλεια προπαγάνδα – Έκανε μια άθλια ταινία
Ψευδο-ντοκιμαντέρ 31.01.26

Melania: Η Amazon ξόδεψε 75 εκατ. δολάρια για να κάνει την τέλεια προπαγάνδα – Έκανε μια άθλια ταινία

Η Amazon εμπόδισε τον mainstream Τύπο να παρακολουθήσει την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Melania» στο Κέντρο Κένεντι, στις 29 Ιανουαρίου, ωστόσο αποδείχθηκε ότι όλα τα χρήματα του κόσμου δεν μπορούν να κάνουν την τέλεια προπαγάνδα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
S&P Global Sees Solid Growth for Greece, Cyprus
English edition 31.01.26

S&P Global Sees Solid Growth for Greece, Cyprus

In a report titled “2026 Greece And Cyprus Economic And Sovereign Rating Outlooks,” the ratings agency said the two economies continue to show favourable medium-term prospects, broadly converging with the rest of the euro zone.

Σύνταξη
Δυστύχημα στη Ρουμανία: Η τελευταία πράξη του δράματος – Κηδεύτηκαν οι πέντε οπαδοί του ΠΑΟΚ
Δυστύχημα στη Ρουμανία 31.01.26

Η τελευταία πράξη του δράματος: Κηδεύτηκαν οι πέντε οπαδοί του ΠΑΟΚ σε Θεσσαλονίκη και Ημαθία

Το τελευταίο «αντίο» στα πέντε «αετόπουλα» που έχασαν τη ζωή τους στον DN6 - Οι άλλοι δύο οπαδοί του ΠΑΟΚ κηδεύτηκαν χθες - Η κατάσταση του τραυματία που παραμένει στην Τιμισοάρα

Σύνταξη
Βίντεο-ντοκουμέντο: Πώς οι αστυνομικοί έπιασαν τη σπείρα ναρκωτικών στην Πανεπιστημιούπολη
Ελλάδα 31.01.26

Βίντεο-ντοκουμέντο: Πώς οι αστυνομικοί έπιασαν τη σπείρα ναρκωτικών στην Πανεπιστημιούπολη

Αστυνομικός, με κρυφή κάμερα, πηγαίνει στο σημείο πώλησης των ναρκωτικών όπου όπως φαίνεται προσεγγίζει τον 49χρονο «πωλητή» ο οποίος του πούλησε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης έναντι του χρηματικού ποσού των 10 ευρώ.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
ΕΛ.ΑΣ. για τη βλάβη στο «100»: Σε κανένα στάδιο δεν διακόπηκε η επιχειρησιακή δυνατότητα ανταπόκρισης
«Αποκαταστάθηκε άμεσα» 31.01.26

Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για το τεχνικό πρόβλημα με το «100»

«Ισχυρισμοί περί αλαλούμ, απουσίας τεχνικού ή κατάρρευσης της υπηρεσίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», αναφέρει ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το τεχνικό πρόβλημα με το «100»

Σύνταξη
Αλυσιδωτό μπλακάουτ σε Ουκρανία και γειτονικές χώρες – «Βλάβη» στο δίκτυο της χώρας ανέφερε ο υπ. Ενέργειας
Έκλεισε το μετρό 31.01.26

Αλυσιδωτό μπλακάουτ σε Ουκρανία και γειτονικές χώρες - «Βλάβη» στο δίκτυο της χώρας ανέφερε ο υπ. Ενέργειας

Το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος στην Ουκρανία έχει αποτελέσει για μήνες έναν από τους βασικούς στόχους των ρωσικών πληγμάτων - Το μπλακάουτ επηρέασε προσωρινά και το μετρό του Κιέβου

Σύνταξη
Μόσχα: «Πνιγμένη» στο χιόνι – Πολικές θερμοκρασίες, προβλήματα στα τρένα και αυτοκίνητα ακινητοποιημένα
Ιστορική χιονόπτωση 31.01.26

«Πνιγμένη» στο χιόνι η Μόσχα – Πολικές θερμοκρασίες, προβλήματα στα τρένα και ακινητοποιημένα αυτοκίνητα επί ώρες

Η Μόσχα δεν είναι η μόνη περιοχή που δοκιμάζεται - Η περιφέρεια της Καμτσάτκα, στη Ρωσική Άπω Ανατολή έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από σφοδρή χιονοθύελλα

Σύνταξη
Κάθριν Ο’Χάρα και Μπο Γουέλς: Ο έρωτας στα γυρίσματα του «Σκαθαροζούμη» και οι «δύσκολες στιγμές»
«Γελούσαμε πολύ» 31.01.26

Κάθριν Ο’Χάρα και Μπο Γουέλς: Ο έρωτας στα γυρίσματα του «Σκαθαροζούμη» και οι «δύσκολες στιγμές»

Η σταρ της σειράς ταινιών «Μόνος στο Σπίτι», Κάθριν Ο’Χάρα, η οποίε έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 70 της, παντρεύτηκε τον σκηνογράφο σύζυγό της, Μπο Γουέλς, το 1992. Τα αίτια θανάτου της δεν έχουν διευκρινιστεί απολύτως.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έπσταϊν: «Όσα λένε οι μεγιστάνες μεταξύ τους» προδίδουν κακοποίηση – Οι νέες αποκαλύψεις και οι καταγγελίες των θυμάτων
Κόσμος 31.01.26

«Όσα λέν' οι μεγιστάνες μεταξύ τους» προδίδουν κακοποίηση - Οι αποκαλύψεις των αρχείων Έπσταϊν και οι καταγγελίες των θυμάτων

Μασκ και Γκέιτς φιγουράρουν στις νέες αποκαλύψεις από τα αρχεία Έπσταϊν - Τα θύματα κακοποίησης και trafficking καταγγέλλουν ότι σκόπιμα διαρρέονται τα δικά τους στοιχεία ενώ αποκρύπτονται αποδείξεις των εγκλημάτων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ήπειρος: Υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς, πλημμύρισαν καλλιέργειες – Ανησυχία ενόψει της νέας κακοκαιρίας
Ήπειρος 31.01.26

Υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς, πλημμύρισαν καλλιέργειες - Ανησυχία ενόψει της νέας κακοκαιρίας

Καλλιεργήσιμες εκτάσεις με ελιές, λεμονιές και μανταρινιές έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη - Η εικόνα που παρουσιάζει ο ποταμός ανησυχεί τους κατοίκους ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

Σύνταξη
Η Έλενα Ριμπάκινα κατέκτησε το Australian Open
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Η Έλενα Ριμπάκινα κατέκτησε το Australian Open

Η εκπληκτική Έλενα Ριμπάκινα διέψευσε τα προγνωστικά, νίκησε 2-1 σετ το Νο1 του κόσμου και απόλυτο φαβορί, Αρίνα Σαμπαλένκα και κατέκτησε το πρώτο Australian Open της καριέρας της.

Σύνταξη
Πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης για τις ΣΣΕ – Έδαφος για νέα εργατικά δυστυχήματα η «Κοινωνική Συμφωνία»
«Εντείνει την εκμετάλλευση» 31.01.26

Πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης για τις ΣΣΕ - Έδαφος για νέα εργατικά δυστυχήματα η «Κοινωνική Συμφωνία»

Το ΚΚΕ καταγγέλλει μεταξύ άλλων ότι η υπογραφή της ηγεσίας της ΓΣΕΕ σηματοδοτεί τον «οριστικό ενταφιασμό» του αιτήματος για επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στα συνδικάτα

Σύνταξη
