Αυτοκίνητα του Street View βγαίνουν για περιοδεία στην Ελλάδα – Πώς μπορείτε να ζητήσετε θόλωση των εικόνων
Πότε οι πολίτες έχουν το δικαίωμα αντίρρησης για τις εικόνες που συλλέγονται στο Google Street View.
Αυτοκίνητα της Google, εξοπλισμένα με κάμερες και συσκευές LIDAR, έρχονται τον Φεβρουάριο για τρισδιάστατη χαρτογράφηση των δρόμων της Ελλάδας, στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης των δεδομένων στην υπηρεσία Street View.
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, από τις 5 Φεβρουαρίου έως τις 26 Νοεμβρίου θα χαρτογραφηθούν περιοχές της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας, της Κρήτης, της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου, του Αιγαίου και της Θεσσαλίας.
Τα οχήματα και ο εξοπλισμός που θα φέρουν τη σήμανση «Google Street View» για την αναγνώρισή τους.
Στο Google Maps, το οποίο περιλαμβάνει το Street View, τα πρόσωπα και οι πινακίδες των οχημάτων εμφανίζονται θολωμένες για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Τα πρόσωπα που εικονίζονται ή οποιοσδήποτε τρίτος μπορούν να ζητήσουν την πλήρη θόλωση των εικόνων σε περιπτώσεις που αυτό δεν έχει γίνει αυτόματα.
Οι πολίτες μπορούν επίσης να ζητήσουν θόλωση της εικόνας της οικίας τους ή και διαγραφή των δεδομένων σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Το δικαίωμα αντίρρησης μπορεί επίσης να ασκηθεί πριν η χαρτογραφημένη περιοχή αναρτηθεί στον ιστότοπο του Google Maps, εκτός εάν τα δεδομένα έχουν ήδη θολωθεί.
Η θόλωση πραγματοποιείται εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.
Τα πρωτογενή δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, διαβεβαιώνει η Google.
