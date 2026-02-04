Βαρύ πένθος επικρατεί στη Σίνδο μετά τον τραγικό θάνατο ενός 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

«Η θλίψη μας είναι μεγάλη αλλά η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές μας»

Το τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή της Σίνδου όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ στο οποίο επέβαινε ο 17χρονος. Το ΙΧ οδηγούσε ένας άλλος 17χρονος, συνοδευόμενος από τη μητέρα του, όπως ορίζει αυτού του είδους η άδεια οδήγησης σε όσους είναι κάτω των 18 ετών.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 17χρονος επιβάτης του ΙΧ. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο άτυχος νέος ήταν ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού, με την ομάδα να τον αποχαιρετά με συγκινητική ανακοίνωση, εκφράζοντας τη βαθιά της οδύνη για την απώλεια του αγαπημένου τους «Τέο».

Η ανακοίνωση του Καμπανιακού

«Η Οικογένεια του Καμπανιακού θρηνεί. Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας ποδοσφαιριστή, Αθανασιάδη Θεόδωρο, που έφυγε από τη ζωή σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Η Οικογένεια του Καμπανιακού αλλά και όλη η περιοχή πενθεί καθώς ο «Τέο» ήταν ένας νέος άνθρωπος γεμάτος όνειρα, ελπίδες και πάθος για το ποδόσφαιρο και τη ζωή. Ο Θοδωρής δεν ήταν μόνο ένας εξαιρετικός αθλητής αλλά και ένας υπέροχος χαρακτήρας. Μέσα από την ομάδα του, ήταν πάντα πρόθυμος να δώσει το 100%, να υποστηρίξει τους συμπαίκτες του και να προσφέρει χαρά και έμπνευση σε όλους μας. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό, που θα είναι δύσκολο να καλυφθεί.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θοδωρή, στους φίλους του και σε όλους όσοι τον αγαπούσαν. Η θλίψη μας είναι μεγάλη αλλά η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές μας.

Καλό ταξίδι, φίλε μας. Θα σε θυμόμαστε πάντα».