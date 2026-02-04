newspaper
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 57χρονη που έκοψε το αυτί του συντρόφου της πάνω σε καυγά
Ελλάδα 04 Φεβρουαρίου 2026, 13:12

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 57χρονη που έκοψε το αυτί του συντρόφου της πάνω σε καυγά

«Βία εναντίον μου δέχομαι, αλλά όχι εις βάρος της γάτας», είπε στο δικαστήριο η κατηγορουμένη - Τα προβλήματα του συντρόφου της με το αλκοόλ και ο λόγος που δεν χωρίζουν

Σύνταξη
Ένοχη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στη Θεσσαλονίκη μια 57χρονη γυναίκα, η οποία πάνω σε καυγά είχε δαγκώσει τον σύντροφό της στο αυτί.

Η γυναίκα δάγκωσε τον σύντροφό της στο αυτί και να του έκοψε ένα κομμάτι από τον λοβό

Αφορμή για τον καυγά στάθηκε μια γάτα, την οποία η κατηγορουμένη είχε στην αγκαλιά της. Το θύμα και σύντροφός της κατέθεσε στο δικαστήριο ότι μόλις είδε τη γάτα πάνω στην κατηγορουμένη έγινε έξαλλος επειδή το ζώο τής είχε προκαλέσει στο παρελθόν προβλήματα υγείας.

Ως αποτέλεσμα του καυγά που ξέσπασε μεταξύ τους ήταν η γυναίκα να δαγκώσει τον σύντροφό της στο αυτί και να του κόψει ένα κομμάτι από τον λοβό. Γι’ αυτή της την πράξη το δικαστήριο την έκρινε ένοχη και την καταδίκασε σε φυλάκιση 12 μηνών, με 3ετή αναστολή.

Θεσσαλονίκη: Ο καυγάς για τη γάτα

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη το προηγούμενο 24ωρο στο σπίτι όπου διαμένει το ζευγάρι, μαζί με την κόρη και τη μητέρα της κατηγορουμένης, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Εξιστορώντας τη δική του οπτική για τον καυγά, το θύμα έκανε λόγο για «νοσογόνο παράγοντα». Όπως είπε, κινήθηκε προς τη γάτα προκειμένου να την τρομάξει για να φύγει και είπε στη σύντροφό του ότι «το ζώο σήμερα φεύγει».

Και πρόσθεσε: «Διαπληκτιστήκαμε και πήγα στο μπάνιο. Την είδα αγριεμένη, το μάτι της ‘γυάλιζε’. Άρχισε να με χτυπάει, προσπάθησα να την απωθήσω. Ήταν σε μανιακή κατάσταση. Με δάγκωσε στο αυτί και το έκοψε, χωρίς να το καταλάβω εκείνη τη στιγμή. Την περιόρισα σωματικά όσο μπορούσα γιατί ήταν επικίνδυνη κατάσταση. Πήγα στην κουζίνα, ήμουν πολύ ταραγμένος. Πονούσα, έτρεχε αίμα, αλλά δεν είχα καταλάβει ότι έλειπε κομμάτι».

Ο ίδιος κατέθεσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της συντρόφου του, προτείνοντας ως λύση την ποινική διαμεσολάβηση, κάτι όμως που δεν δέχθηκε η 57χρονη όταν ρωτήθηκε σχετικά από το δικαστήριο.

Απολογούμενη η κατηγορούμενη αποδέχθηκε την πράξη της, τονίζοντας ότι αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο για να προστατεύσει τη γάτα. «Βία εναντίον μου δέχομαι, αλλά όχι εις βάρος της γάτας», είπε.

Υποστήριξε επιπλέον ότι ο 57χρονος αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αλκοόλ, ενώ σε ερώτηση από την έδρα γιατί δεν χωρίζουν, απάντησε ότι της χρωστάει λεφτά («αποταμιεύσεις της μητέρας μου», ανέφερε) και γι’ αυτό τον λόγο «με εκβιάζει, ότι εάν χωρίσουμε δεν θα τα επιστρέψει».

Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
